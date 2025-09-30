অষ্টমীর রাত থেকে বাড়বে বৃষ্টি, নবমী-দশমী নিয়ে শঙ্কা

অষ্টমীর রাত থেকে বাড়বে বৃষ্টি, নবমী-দশমী নিয়ে শঙ্কা
অষ্টমীর সন্ধ্যায় হাওয়া অফিস জানাল এদিন রাত থেকেই বাড়বে বৃষ্টির পরিমাণ ৷ দুর্গাপুজোর শেষ দুদিনে ভিজবে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা ৷
কলকাতা, 30 সেপ্টেম্বর: অষ্টমীর রাত থেকে আরও বাড়তে পারে বৃষ্টির পরিমাণ ৷ নবমী হয়ে দশমী পর্যন্ত চলবে দুর্যোগ ৷ রেশ বজায় থাকবে আগামী সপ্তাহের শুরু পর্যন্ত ৷ অষ্টমীর সন্ধ্যায় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বঙ্গোপসাগরে নতুন করে একটি নিম্নচাপ ঘনীভূত হওয়ার জোরালো সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। ফলে গত দু'দিন রোদ ঝলমলে আকাশের দেখা মিললেও এবার বাংলার বিভিন্ন জায়গায় বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে ৷ তার মানে উমার আগমনের মতো বিদায়ও হবে বৃষ্টি ভেজা ৷
এদিন সন্ধ্যায় আলিপুর আবহাওয়া দফতর এক বিশেষ বুলেটিনে জানিয়েছে, পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগর এবং উত্তর অন্ধ্র উপকূলের কাছে একটি ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে। সেটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 3.1 থেকে 7.6 কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। আপাতত ডানদিকে হেলে রয়েছে। এছাড়াও এদিন উত্তর আন্দামান সাগরে আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর ফলে আগামিকাল মানে নতুন মাসের শুরুতে বঙ্গোপসাগরের মধ্যভাগে একটি নিম্নচাপ তৈরি হতে পারে ।
পূর্বাভাস অনুযায়ী, ওই নিম্নচাপটি ঘনীভূত হওয়ার পরে ধীরে ধীরে পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিম দিকে সরে যাবে। এবং 2 অক্টোবর দশমীর দিন পরিণত হবে গভীর নিম্নচাপে। তারপর পশ্চিম-মধ্য ও তৎসংলগ্ন উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে একটি ঘূর্নিঝড়ে পরিণত হতে পারে। পরে তা আরও অগ্রসর হয়ে অক্টোবর মাসর 3 তারিখ একাদশীর সকালে দক্ষিণ ওড়িশা–উত্তর অন্ধ্র প্রদেশ উপকূল অতিক্রম করবে। এই ঘূর্ণাবর্ত এবং নিম্নচাপের জোড়াফলায় আজ ও আগামীকাল অর্থাৎ ৩০শে সেপ্টেম্বর এবং 1 অক্টোবর রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
পুজো শুরুর আগেই হাওয়া অফিস পূর্বাভাসে জানায়, নবমী এবং দশমীতে বৃষ্টি হবে ৷ বলা হয়েছিল, অক্টোবর মাসের 2 তারিখ থেকে 5 তারিখের মধ্যে দুর্যোগের পরিস্থিতি তৈরি হবে ৷ তবে এবার পরিস্থিতি খানিকটা হলেও বদলাল ৷ আলিপুর আবহাওয়া দফতরের বলা হল, অষ্টমীর রাত থেকেই শুরু হবে বৃষ্টি ৷ এর আগে সকালেও দেখা গিয়েছিল 'হাওয়া বদল' ৷ কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায় সকালের দিক আকাশে খানিকটা রোদ ছিল ৷ বেলা বাড়তেই মুখ ভার আকাশের ৷ অষ্টমীর আনন্দ কার্যত মাটি করার ভয় দেখিয়ে শুরু হল বৃষ্টি । হাওড়া-সহ হগলির বিভিন্ন জায়গাতেও দেখা গেল একই ছবি ৷