ETV Bharat / state

খটখটে চতুর্থীর সকাল, বেলায় বাড়বে বৃষ্টি

কয়েকদিন আগে প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হয়েছিল কলকাতা ৷ সেই ধাক্কা কাটিয়ে উমাকে বরণ করতে তৈরি হচ্ছে বাংলা ৷ তবে বৃষ্টির হাত থেকে রেহাই নেই ৷

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 26, 2025 at 7:16 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 26 সেপ্টেম্বর: চতুর্থীর সকালে খটখটে রোদ ৷ তবে বেলা বাড়লেই বৃষ্টির আশঙ্কা। বাংলা থেকে নিম্নচাপের অবস্থান দূরে হলেও রাজ্যে ঘুরপথে তার প্রভাব পড়বে বলে মনে করছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর।

ফলে অতি ভারী বৃষ্টি না হলেও বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির হাত থেকে মুক্তি নেই। কোনও কোনও জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কাও থেকে যাচ্ছে ৷ আর তাই পুজোর ঘোরাঘুরির সময় ছাতা নিতে ভুলবেন না।

মধ্য ও উত্তর বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে। এটি পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগর ও উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোসাগরে এসে নিম্নচাপে পরিণত হবে। আরও খানিকটা আগ্রসর হয়ে নিম্নচাপটি দক্ষিণ ওড়িশা এবং অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে। এরপর আগামিকাল, শনিবার সকালে নিম্নচাপটি স্থলভাগে প্রবেশ করবে। স্বভাবতই নিম্নচাপের প্রভাবে সমুদ্র অশান্ত থাকতে চলেছে। আগামী রবিবার পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে বারণ করা হয়েছে।

আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস বৃহস্পতিবার রাতে ইটিভি ভারতকে জানিয়েছেন, দক্ষিণবঙ্গে সেপ্টেম্বর মাসের বাকি দিনগুলিতে হালকা মাঝারি বৃষ্টি চলবে। সঙ্গে 30 থেকে 40 কিলোমিটার বেগে দমকা ঝড়ো বাতাস বইবে। কোথাও কোথাও বজ্রপাতের আশঙ্কাও থাকবে। পাশাপাশি ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা থাকছে উপকূলবর্তী কয়েকটি জেলায় । শনিবার দক্ষিণ 24 পরগনা এবং ঝাড়গ্রামের বেশ কয়েকটি জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে।

কলকাতায় অবশ্য কয়েক পশলা বৃষ্টি হবে ৷ আকাশ মূলত মেঘলা ৷ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি পরিমাণে বৃষ্টি হতে পারে। সঙ্গে উপকূলের কাছাকাছি থাকা জেলাগুলিতে 50 কিলোমিটার পর্যন্ত গতিবেগে ঝড়ো হাওয়া বইবে ৷ অন্য জেলায় ঝড়ো হাওয়ার দাপট তুলনায় খানিকটা কম থাকবে। আগামী বুধবার থেকে আবহাওয়ার বদল হতে পারে। বাড়তে পারে বৃষ্টির পরিমাণ। সেদিন রাত থেকে বৃহস্পতিবার এর মধ্যে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা থাকবে বেশ কিছু জেলায়। গত সোমবার রাত থেকে মঙ্গলবার সকালের মধ্যে যা হয়েছিল তেমন কিছু আবার হবে কি না সেটা অবশ্য হাওয়া অফিসের তরফে বলা হয়নি ৷

অন্যদিকে, আগামি কয়েকদিন উত্তরবঙ্গের প্রায় প্রতিটি জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। স্থানীয়ভাবে জমা মেঘ থেকে হবে এই বৃষ্টি ৷ আবহাওয়া দফতর এই ধরনের বৃষ্টিকেই বর্ষার স্বাভাবিক বৃষ্টি হিসেবে চিহ্নিত করে থাকে ৷ 27 সেপ্টেম্বর শনিবার পঞ্চমীর দিন বৃষ্টি বাড়তে পারে উত্তরবঙ্গে। আপাতত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। পুজোর বাকি কয়েকটি দিনও উত্তরবঙ্গের প্রায় প্রতিটি জেলায় খানিকটা হলেও বৃষ্টির সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে ৷ টানা বৃষ্টি হবে না বলে তাপমাত্রায় খুব একটা চোখে পড়ার মতো বদল হবে না ৷

বৃহস্পতিবার কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 33.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিকের চেয়ে 0.6 ডিগ্রি বেশি। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26. 4 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের চেয়ে 0.4 ডিগ্রি বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 98 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 65 শতাংশ। আজ শুক্রবার দিনের আকাশ মেঘলা। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 32 ডিগ্রি এবং 26 ডিগ্রির আশেপাশে থাকতে পারে।

For All Latest Updates

TAGGED:

WEATHER FORRCAST FOR PUJOIMD WEATHER FORECASTRAIN IN KOLKATA DURGA PUJAপুজোর কদিন ভারী বৃষ্টিDURGA PUJA 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

GST ছাড়ের জের; 22 সেপ্টেম্বর থেকে কমছে দুধ-আইসক্রিম, ঘি-মাখনের দাম

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.