নয়া ঘূর্ণাবর্তর হাত ধরে বঙ্গে ভারী বৃষ্টি, পুজো-প্রস্তুতি নিয়ে শঙ্কা

আগামী দিন কয়েকের মধ্য়ে রাজ্যের প্রায় সর্বত্র বৃষ্টি হবে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ৷ কোনও কোনও এলাকায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিও হতে পারে ৷

এখনই বৃষ্টি কমার কোনও ইঙ্গিত নেই (ছবি: পিটিআই)
Published : September 12, 2025 at 11:00 AM IST

কলকাতা, 12 সেপ্টেম্বর: নয়া ঘূর্ণাবর্তর হাত ধরে আগামী কয়েকদিন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে হালকা থেকে মাঝারি পরিমাণে বৃষ্টি হতে পারে ৷ কোথাও কোথাও ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি হতে পারেও বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷ আর তার জেরে পুজোর প্রস্তুতি যে ধাক্কা খাবে তাতে কোনও সংশয় নেই ৷

সক্রিয় বর্ষারেখার দোসর ঘূর্ণাবর্ত ৷ এই দুয়ের জেরে পুজোর সপ্তাহ দুয়েক আগেও মুখভার আকাশের ৷ চলতি বর্ষার শুরু থেকেই দাপট দেখাচ্ছে বৃষ্টি ৷ দিন কয়েক আগে ফিরেছিল ভাদ্র মাসের চেনা পরিবেশ ৷ তাতে গরম লাগলেও খুশি হয়েছিল বঙ্গসমাজ ৷ এবার আবারও চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াল বৃষ্টি ৷

হাওয়া অফিস জানিয়েছে, উত্তরবঙ্গ ও সিকিম থেকে ঝাড়খণ্ড হয়ে পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত গিয়ছে মৌসুমী অক্ষরেখা ৷ এখানে একটি ঘূর্ণাবর্তও সক্রিয় হয়েছে ৷ সেটির অবস্থান দক্ষিণ ওড়িশা ও উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলের উপর। এখন সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 0.9 কিলোমিটার উপরে রয়েছে ঘূর্ণাবর্তটি। এর প্রভাবে উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গেও বৃষ্টির পরিমাণ আগের থেকে বেশ খানিকটা বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে ৷

অন্যদিকে, গত বুধবার তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্তটি এখন সিকিম ও তার আশপাশের অঞ্চলে অবস্থান করছে। তাছাড়া মৌসুমী অক্ষরেখা এখন শ্রীগঙ্গানগর, বরেলি, ডেহরি, পুরুলিয়া এবং দিঘা হয়ে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত গিয়েছে। এর ফলে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় হালকা থেকে মাঝারি পরিমাণে বৃষ্টি হয়েছে ৷ আগামী কয়েকদিনেও হবে ৷ পাশাপাশি কিছু জায়গায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির আশঙ্কাও থেকে যাচ্ছে ।

শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সবর্ত্র হালকা থেকে মাঝারি পরিমাণে বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস। শনিবার দুই মেদিনীপুর, দুই 24 পরগনা, হাওড়া, নদিয়া, মুর্শিদাবাদে হবে বৃষ্টি। উত্তরবঙ্গে শুক্রবার জলপাইগুড়ি, থেকে শুরু করে আলিপুরদুয়ারের কয়েকটি অঞ্চলে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। শনিবার উপরের পাঁচটি জেলার মধ্যে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার- এই চার জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। রবিবার জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে বিক্ষিপ্ত ভারী বৃষ্টি হতে পারে ৷ সোমবার দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি- এই পাঁচটি জেলায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে বলে মনে করছে হাওয়া অফিস।

বৃহস্পতিবার কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 34.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের চেয়ে 1.7 ডিগ্রি বেশি। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 28.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের চেয়ে 2.2 ডিগ্রি বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 89 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 65 শতাংশ।

WEST BENGAL WEATHER FORECASTWB TO GET RAIN IN NEXT FEW DAYSDURGA PUJA 2025ঘূর্ণাবর্ত বঙ্গে ভারী বৃষ্টিIMD WEATHER FORECAST

