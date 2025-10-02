গভীর নিম্নচাপের বৃষ্টিতে ভিজল 'বিষাদের' কলকাতা, রবিবার পর্যন্ত দুর্যোগ
বঙ্গোপসাগরের উপর যে নিম্নচাপ ঘনীভূত হয়েছে, তার জেরে এখনই বৃষ্টির হাত থেকে রেহাই মিলবে না ৷ নিম্নচাপটি এদিন রাতে স্থলভাগে প্রবেশ করবে ৷
Published : October 2, 2025 at 5:05 PM IST
কলকাতা, 2 অক্টোবর: দশমীর ভোর গড়িয়ে সকাল হতেই মুখ ভার আকাশের ৷ বৃহস্পতিবার বেলার দিকে পূর্বাভাসকে সত্যি করে বৃষ্টিতে ভিজল দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা ৷ ইতিমধ্যে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কিছু জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টি হয়েছে ৷ এই বৃষ্টি থেকে এখনই রেহাই মিলছে না ৷ বরং হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, জের চলবে রবিবার পর্যন্ত ৷
এদিন দুপুরে আবহাওয়া দফতরের প্রকাশিত বিশেষ বুলেটিন অনুযায়ী, পশ্চিম-মধ্য ও তৎসংলগ্ন উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে ঘনীভূত গভীর নিম্নচাপটি বিগত 6 ঘণ্টায় 13 কিলোমিটার বেগে উত্তর-উত্তরপশ্চিম দিকে সরে গিয়েছে ৷ এই নিম্নচাপটি এখন গোপালপুর থেকে প্রায় 160 কিমি দক্ষিণ-দক্ষিণপূর্বে, অন্ধ্রপ্রদেশের কলিঙ্গপট্টনম থেকে 170 কিমি পূর্বে, পুরী থেকে 200 কিমি দক্ষিণে, বিশাখাপত্তনম থেকে 250 কিমি পূর্ব-উত্তরপূর্বে এবং পারাদ্বীপ থেকে প্রায় 280 কিমি দক্ষিণ-দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থান করছে ৷
হাওয়া অফিস জানিয়েছে, নিম্নচাপটি আরও উত্তর-উত্তরপশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে দশমীর রাতেই ওড়িশা ও সংলগ্ন অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূল দিয়ে গোপালপুর ও পারাদ্বীপের মধ্যবর্তী অঞ্চলে স্থলভাগ অতিক্রম করতে পারে ৷ অর্থাৎ বঙ্গ উপকূল থেকে নিম্নচাপটির দূরত্ব ক্রমশ বাড়ছে ৷ এর পরোক্ষ প্রভাবে সকাল থেকে বৃষ্টিমুখর দিন দেখছে দক্ষিণবঙ্গে ৷ কলকাতা, উত্তর চব্বিশ পরগনা, হাওড়া, হুগলিতে দফায় দফায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হয়ে চলেছে ৷ দশমীতে আবহাওয়ার এই ছবি স্বাভাবিকভাবে বিড়ম্বনায় ফেলেছে পুজো আয়োজকদের ৷ বেলা শেষের পুজোয় বৃষ্টি কাঁটা যাবতীয় আনন্দে কার্যত জল ঢেলেছে ৷
- দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
2 অক্টোবর, বৃহস্পতিবার: সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে ৷ দক্ষিণ 24 পরগনা, দুই মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামের দু-একটি জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির (7-20 সেমি) সম্ভাবনা রয়েছে । হাওড়া ও কলকাতায় ভারী বৃষ্টি (7-11 সেমি) হতে পারে ৷ উত্তর 24 পরগনা, হুগলি, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায়ও এক-দু’টি জায়গায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে ৷ দক্ষিণ 24 পরগনা ও পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুরে 40-50 কিমি বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে ৷ সব জেলায় বজ্রপাতের সতর্কতা জারি করেছে হাওয়া অফিস ৷
3 অক্টোবর, শুক্রবার: সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা ৷ বীরভূমে এক-দু’টি জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি (7-20 সেমি) হতে পারে ৷ দুই মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, দক্ষিণ 24 পরগনা, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম বর্ধমান ও বাঁকুড়ায় দু-একটি জায়গায় ভারী বৃষ্টি (7-11 সেমি) হতে পারে ৷ দক্ষিণ 24 পরগনা ও দুই মেদিনীপুরে 40-50 কিমি বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে ৷ অন্যান্য জেলায় বজ্রপাত-সহ 30-40 কিমি বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে ৷
4 অক্টোবর, শনিবার: সব জেলায় বৃষ্টি ৷ বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে এক-দু’টি জায়গায় ভারী বৃষ্টির (7-11 সেমি) সম্ভাবনা রয়েছে ৷
5 অক্টোবর, রবিবার: সব জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস ৷ এক-দু’টি জায়গায় বজ্রপাত-সহ 30-40 কিমি বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে ৷
6 অক্টোবর, সোমবার: সব জেলায় বৃষ্টি হতে পারে ৷ বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, দুই 24 পরগনায় বজ্রপাত-সহ 30-40 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে ৷
7 অক্টোবর, মঙ্গলবার: সব জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে ৷
8 অক্টোবর, বুধবার: সব জেলার কিছু জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে।
- উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া
2 অক্টোবর, বৃহস্পতিবার: সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ দু-একটি জেলায় ভারী বৃষ্টি (7-11 সেমি) হতে পারে।
3 অক্টোবর, শুক্রবার: সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে ৷ উপরের পাঁচটি জেলার সবক'টিতেই কোথাও ভারী আবার কোথাও অতিভারী বৃষ্টি হতে পারে ৷ দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে দু-একটি জায়গায় অতি ভারী বৃষ্টি (7-20 সেমি) হতে পারে ৷ কালিম্পং, কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুরে ভারী বৃষ্টি (7-11 সেমি) হতে পারে ৷
4 অক্টোবর, শনিবার: সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে ৷ দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর ও আলিপুরদুয়ারে এক-দু’টি জায়গায় অতি ভারী বৃষ্টির (7-20 সেমি) সম্ভাবনা রয়েছে ৷ মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুরে ভারী বৃষ্টি (7-11 সেমি) হতে পারে ৷
5 অক্টোবর, রবিবার: সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে ৷ উপরের পাঁচটি জেলা দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে দু-একটি জায়গায় অতি ভারী বৃষ্টি (7-20 সেমি) হতে পারে ৷ উত্তর দিনাজপুরে ভারী বৃষ্টি (7-11 সেমি) হতে পারে ৷
6 অক্টোবর, সোমবার: সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস ৷ কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে কয়েকটি জায়গায় ভারী বৃষ্টি (7-11 সেমি) হতে পারে ৷
7-8 অক্টোবর, মঙ্গল ও বুধবার: সব জেলায় বেশিরভাগ জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷
এদিন আকাশ সাধারণত মেঘলাই থাকবে । কয়েক পশলা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হয়ে চলেছে দফায় দফায় ৷ কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 32.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.5 ডিগ্রি কম ৷ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 26.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.2 ডিগ্রি বেশি ৷