কলকাতা, 17 অগস্ট: পুজো শুরু হতে আরও মাস দেড়েক বাকি ৷ বাঙালির সবচেয়ে প্রিয় ওই চারদিন বৃষ্টি হবে কি না তা এখনই বলে দেওয়া সম্ভব নয় ৷ সামগ্রিক পরিস্থিতি বিচার করে পুজোয় বৃষ্টির সম্ভাবনা উড়িয়ে দিতে পারছে না হাওয়া অফিস ৷ তবে আর তার আগে আপাতত রাজ্যের প্রায় সর্বত্র কমতে শুরু করেছে বৃষ্টির পরিমাণ ৷ সেদিক থেকে দেখলে এতদিন ভারী বৃষ্টির জেরে পুজোর প্রস্তুতি যে ধাক্কা খাচ্ছিল সেই পরিস্থিতিতে বদল আসতে চলেছে ৷ কুমোরটুলির শিল্পী থেকে শুরু করে পুজোর উদ্যোক্তা-সকলেই যে এই পূর্বাভাসে খুশি হবেন তাতে সংশয়ের অবকাশ নেই ৷
বাংলায় বর্ষা বিদায় নেয় অক্টোবর মাসে দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় সপ্তাহে ৷ এটাও অবশ্য সাধারণ হিসেব ৷ সেদিক থেকে দেখলে সেপ্টেম্বরের শেষে পুজো শুরুর সময় বৃষ্টির বেশ খানিকটা আশঙ্কা থেকে যায় ৷ বর্ষার শুরু থেকে শেষ-পুরো সময়কালকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা হয় ৷ প্রতিটি পর্যায়ে একভাবে বৃষ্টি হয় না ৷ যেমন, বর্ষার চার মাসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয় জুলাইতে ৷ তুলনায় কম বৃষ্টি হয় জুন মাসে ৷ আর সাম্প্রতিক অতীতের কয়েকটি হিসেব বলছে অগস্ট মাসের থেকে সেপ্টেম্বরে গড়ে বেশি বৃষ্টি হয় ৷ সেটাও চিন্তার কারণ ৷
পুজোয় বৃষ্টি হবে কি না তা অনুমান করতে আরও কয়েকটি বিষয়ের দিকে নজর রাখছে হাওয়া অফিস ৷ গত বেশ কয়েক বছরে দেখা গিয়েছে, বর্ষার শেষের দিকে ঘূর্ণিঝড় তৈরি হয়ে থাকে ৷ একদশক আগেও হাওয়া অফিসের কর্তারা দৃঢ়তার সঙ্গে এই তথ্য অস্বীকার করতেন ৷ কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি বেশ খানিকটা আলাদা ৷ তবে এ সবই গত কয়েক বছরের অবস্থা ৷ এ বছর ঠিক কী হবে তা জানতে আরও খানিকটা সময় লাগবে ৷
এদিকে, শ্রাবণ পেরিয়ে ক্যালেন্ডার বলছে দুয়ারে ভাদ্র। আকাশে মেঘের চরিত্র বদলেছে। দু'মাস ধরে প্রায় নিরবিচ্ছিন্ন বৃষ্টি পেয়েছে বাংলা। গত দু'দিন বৃষ্টি নেই ৷ আর তার ফলে তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করেছে ৷ আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বঙ্গোপসাগরের উপর যে নিম্নচাপ অঞ্চলটি তৈরি হয়েছিল সেটি পশ্চিম দিকে সরে গিয়েছে। আর তাই বাংলায় তার কোনও প্রভাব পড়ছে না। অন্যদিকে, মৌসুমি অক্ষরেখা এখনও সক্রিয় থাকায় বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প এ রাজ্যে ঢুকেছে। তার ফলে পরিমাণে কম হলেও বৃষ্টির সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে ৷
রবিবার কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর 24 পরগনা, দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং নদিয়ায় ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস। তবে তা-ও হালকা থেকে মাঝারি পরিমাণে । আগামিকাল সোমবারও একই পরিস্থিতি বজায় থাকতে চলেছে। মঙ্গলবার বৃষ্টি হতে পারে শুধু হাওড়া, দুই 24 পরগনা, দুই মেদিনীপুর এবং বাঁকুড়ায়। মঙ্গলবারের পর থেকে আপাতত আবহাওয়া সংক্রান্ত আর কোনও সতর্কতা জারি করা হয়নি। তবে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি আগামী শুক্রবার পর্যন্ত চলতে পারে বলে জানা গিয়েছে।
উত্তরবঙ্গে ঝড়বৃষ্টি চলছে এবং চলবেও। আগামী শুক্রবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃ্ষ্টি চলবে। কয়েকটি জেলার কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টিও হতে পারে পূর্বাভাস থাকছে। রবিবার জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। আগামিকাল, সোমবার রাজ্যের উপরের তিনটি জেলা মানে দার্জিলিং, কালিম্পং এবং কোচবিহারে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
শনিবার কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 33.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের চেয়ে 1.9 ডিগ্রি বেশি। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 27. 3 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের চেয়ে 0.9 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 94 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 62 শতাংশ। আজ দিনের আকাশ সাধারণত মেঘলা। হালকা বৃষ্টি হতে পারে। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 33 ডিগ্রি এবং 27 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে।