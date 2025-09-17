ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে বিশ্বকর্মা পুজোর দিনে জেলায় জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস

ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে বিশ্বকর্মা পুজোর দিনে জেলায় জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস
দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে রয়েছে ঘূর্ণাবর্ত ৷ কোনও কোনও জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা ৷ সঙ্গে বইতে পারে 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া ৷
Published : September 17, 2025 at 9:18 AM IST
কলকাতা, 17 সেপ্টেম্বর: পূর্ব বিহার ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে ৷ ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরেও। উত্তর-পূর্ব বাংলাদেশ এবং মধ্য আসাম সংলগ্ন এলাকায় রয়েছে আরও দু'টি ঘূর্ণাবর্ত। এর প্রভাবে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকছে সাগর থেকে। তার জেরে বৃষ্টি চলছে ৷ তবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হবে। কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টি হতে পারে। দক্ষিণবঙ্গে মূলত হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। বৃষ্টিতে তাপমাত্রা সামান্য কমলেও বাতালে জলীয় বাষ্পের কারণে অস্বস্তি থাকবে ৷
বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি প্রায় সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। সঙ্গে 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে ৷ বৃষ্টির কারণে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে নীচে থাকলেও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি অনুভব হবে ৷ তবে সপ্তাহান্তে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে।
আজ, বুধবার দক্ষিণবঙ্গে 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে। আগামিকাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবারে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ সব জেলার কিছু এলাকায় বৃষ্টির সম্ভাবনা। বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া। বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়াতে ৷ শুক্রবার থেকে রবিবারে বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা কমবে দক্ষিণবঙ্গে।
উত্তরবঙ্গে আজ ও আগামিকাল অতিভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে ৷ বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি ওপরের পাঁচ জেলা ও উত্তর দিনাজপুরে ৷ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত সব জেলাতেই ৷ সঙ্গে 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়ার সতর্কতা ৷ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সতর্কতা ৷
আজ আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতে অতিভারী বৃষ্টি চলবে। ভারী বৃষ্টি হবে দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুর জেলাতে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে দমকা বাতাস সব জেলাতে। বৃহস্পতিবার ভারী বৃষ্টি চার জেলাতে ৷ জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুর জেলাতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা ৷ শুক্রবার থেকে রবিবার বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি চলবে দার্জিলিং-সহ পাঁচ জেলায়। দিনাজপুরেও বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ৷
মঙ্গলবার কলকাতা এবং তৎপ্বার্শবর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 31.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.7 ডিগ্রি কম ৷ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 24.9 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে 1.5 ডিগ্রি নীচে ৷ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 91 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 81 শতাংশ।