ফের নিম্নচাপের ভ্রুকুটি ! আজ-কাল বৃষ্টি না-হলেও নবমী থেকে কেমন থাকবে আবহাওয়া ?

ফের নিম্নচাপের ভ্রুকুটি ! আজ-কাল বৃষ্টি না-হলেও নবমী থেকে কেমন থাকবে আবহাওয়া ?
কেমন থাকবে কলকাতার আকাশ ? সপ্তমী ও অষ্টমীতে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই । তবে নবমীতে ফের বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা, বলছে হাওয়া অফিস ৷
Published : September 29, 2025 at 7:20 AM IST
কলকাতা, 29 সেপ্টেম্বর: মেঘমুক্ত আকাশ ৷ পেজা তুলোর মত মেঘের আনাগোনা জানান দিচ্ছে শরতের আকাশ ৷ পুজোর আবহ এখন আকাশজুড়ে ৷ ষষ্ঠী পেরিয়ে আজ, সোমবার মহাসপ্তমী। স্বাভাবিকভাবেই পুজো ঘিরে উন্মাদনা বাড়ছে ৷ এই সময় বৃষ্টি ব্যাঘাত ঘটালে আনন্দটাই মাটি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর দর্শনার্থীদের আশ্বস্ত করছে, অষ্টমী পর্যন্ত বৃষ্টি সেভাবে ব্যাঘাত ঘটাবে না পুজো দেখায় ৷
তবে নবমীতে ফের দানা বাঁধতে চলেছে নিম্নচাপ । ফলসরূপ দশমী ও একাদশীর দিন দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । যেহেতু ফের নিম্নচাপ তাই সমুদ্র উত্তাল থাকবে ৷ 1 অক্টোবর বাংলা ও ওড়িশার মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করেছে হাওয়া অফিস।
দক্ষিণবঙ্গে আজ সোমবার সপ্তমী ও মঙ্গলবার অষ্টমীতে বৃষ্টির সম্ভাবনা কম। রৌদ্রজ্জ্বল আবহাওয়া থাকবে। বেলা বাড়লে আংশিক মেঘলা আবহাওয়া থাকতে পারে। তবে নবমীর রাত থেকে আবহাওয়ার পরিবর্তন হবে । কলকাতা-সহ নদিয়া, দুই 24 পরগনা, দুই মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি ও ঝাড়গ্রামে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
কেমন থাকবে কলকাতার আকাশ ? আজ ও আগামিকাল অর্থাৎ সোমবার সপ্তমী ও মঙ্গলবার অষ্টমীতে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই । বুধবার নবমীতে ফের বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়ছে । বৃহস্পতিবার অর্থাৎ দশমীতে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷ শুক্রবার একাদশীতেও বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস।
দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টি চলবে । ওপরের পাঁচটি জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সতর্কতা । আজ সোমবার সপ্তমীতে হালকা বৃষ্টি উত্তরবঙ্গেও। মঙ্গলবার অষ্টমীতে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি। বুধবার নবমীতেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি সব জেলায়। দশমী ও একাদশীতে বৃষ্টি বাড়বে উত্তরবঙ্গে। একাদশীতে দার্জিলিং-সহ সব জেলাতেই ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস।
আজ দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে ৷ বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুত-সহ কয়েক পশলা হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ৷ তবে পুজো দেখায় বিশেষ মাটি হওয়ার সম্ভাবনা কম ৷ আজ কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 33 ডিগ্রি এবং 27 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে ৷
রবিবার কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 27.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.8 ডিগ্রি বেশি। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 33.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.1 ডিগ্রি নীচে ৷ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 92 শতাংশ সর্বনিম্ন 63 শতাংশ ৷