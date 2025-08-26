ETV Bharat / state

বিপর্যয় মোকাবিলায় শক্তিশালী রাডার, মেঘের গতিবিধি দেখে সতর্কবার্তা দেবে অতিবৃষ্টি-ঘূর্ণিঝড়ের - IMD TO INSTALL SPECIALISED RADARS

মেঘের গতিবিধি, বাতাসের গতিবেগের প্রতি মুহূর্তের আপডেট পাওয়া যাবে বিশেষ এই রাডারের মাধ্যমে । রাডার বসানোয় গুরুত্ব পাবে উত্তরবঙ্গ ও উত্তর-পূর্ব ভারতের পাহাড়ি এলাকাগুলি ৷

বিপর্যয় মোকাবিলায় বসছে শক্তিশালী রাডার (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 26, 2025 at 7:50 PM IST

জলপাইগুড়ি, 26 অগস্ট: খামখেয়ালি প্রকৃতির রোষানলের মুখে পড়লে বিপর্যস্ত হয় জনজীবন ৷ সাম্প্রতিক নাগাড়ে বৃষ্টি ও হড়পা বানে বিধ্বস্ত উত্তর-পূর্ব ভারত ৷ প্রকৃতির ভয়ংকর রূপ রাতের ঘুম কেড়েছে দার্জিলিং, কালিম্পং, সিকিম-সহ বিভিন্ন পাহাড় সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদেরও ৷ এই অসম লড়াইয়ের সঙ্গে যুঝতে নয়া উদ্যোগ ভারত মৌসম বিজ্ঞান বিভাগের ৷ অতি বর্ষণ, ঘূর্ণিঝড় হলে অনেক আগেই তার সতর্কবার্তা দেবে শক্তিশালী রাডার ৷ 'মিশন মৌসম' প্রকল্পে দেশজুড়ে এমন 53টি রাডার লাগানো হচ্ছে ৷ এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে উত্তরবঙ্গ ও উত্তর-পূর্ব ভারতের পাহাড়ি এলাকাগুলি ৷

মেঘের গতিবিধি, বাতাসের গতিবেগের প্রতি মুহূর্তের আপডেট মিলবে এই রাডারের মাধ্যমে । এতদিন যে ব্যবস্থা ছিল না আবহাওয়া দফতরের । সারা দেশজুড়ে যাতে এই রাডারের কভারেজ থাকে, সেজন্য 150 থেকে 300 কিলোমিটার দূরত্ব কভারেজে ক্ষমতাসম্পন্ন শক্তিশালী রাডার বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানালেন কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দফতরের ডিরেক্টর জেনারেল মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র ।

মেঘের গতিবিধি জানিয়ে অতিবৃষ্টি-ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কবার্তা দেবে শক্তিশালী রাডার (নিজস্ব ভিডিয়ো)

সিকিম, উত্তরবঙ্গের হিমালয় অঞ্চলের দার্জিলিং, কালিম্পং এবং সমতল এলাকাগুলোতে একের পর এক হয়ে চলেছে প্রাকৃতিক বিপর্যয় । বিশেষ করে সিকিম পাহাড়ে অতিবৃষ্টির ফলে সমতলে দুর্যোগ বাড়ে । নাগাড়ে বৃষ্টিতে কখনও নামে ধস, কখনও হয় হড়পা বান ৷ 2023 সালে বিধ্বংসী প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কবলে পড়ে সিকিম । আবার 2024 সালের মার্চ মাসে ময়নাগুড়িতে টর্নেডো মতো ঘটনা ঘটেছে । এই ধরনের বিপর্যয়ের আগাম বার্তা পেতে এই রাডার বসানো হচ্ছে সিকিম, গুয়াহাটি-সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের পাহাড়ি এলাকায় ৷

হড়পা বানে বিপর্যস্ত হয় জনজীবন (নিজস্ব চিত্র)

পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশার বেশ কয়েকটি জায়গায় বসবে রাডার । এই এলাকাগুলোতে মাঝেমধ্যেই দুর্যোগ দেখা দিচ্ছে । অতি বর্ষণ, টর্নেডো, ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের আগাম পূর্বাভাস দেওয়ার জন্যই উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন রাডার বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । শুধু তাই নয়, একটি রাডার খারাপ হলে অন্যটি যাতে কাজ করে, সেই ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে । এই রাডারের পাশাপাশি বসানো হচ্ছে বজ্রপাতের সতর্কবার্তা দেওয়ার অত্যাধুনিক যন্ত্রও । আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, মালদা, দুই দিনাজপুর ও কোচবিহারে বসছে লাইটনিং ফোরকাস্ট যন্ত্র ৷

কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দফতরের ডিরেক্টর জেনারেল বলেন, "ময়নাগুড়িতে যে ঘূর্ণিঝড় এসেছিল তার কোনও পূর্বাভাস আমরা দিতে পারিনি । অন্যদিকে, সিকিমে যেভাবে প্রাকৃতিক বিপর্যয় হল তাও মারাত্মক । আমরা চাইছি সিকিম-সহ উত্তর-পূর্ব ভারতে শক্তিশালী রাডার লাগাতে ।"

বসছে শক্তিশালী রাডার (নিজস্ব চিত্র)

তিনি জানিয়েছেন, 'মিশন মৌসম' নামে যে প্রকল্প নেওয়া হয়েছে তাতে সারা ভারতে 53টি রাডার লাগানো হবে । কোথায় কোথায় তা লাগানো হবে, তার এখনও চিহ্নিতকরণ করা হয়নি । তবে চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে, পুরো দেশ রাডারের কভারে থাকে । একটি রাডার খারাপ হলে যাতে আর একটি রাডার ব্যাক-আপ দিতে পারে, সেটাও দেখা হচ্ছে ৷ বিশেষ করে পাহাড়ি এলাকায়, উত্তরবঙ্গ ও উত্তর-পূর্বে এগুলি বেশি লাগানো হবে । গুয়াহাটির রাডার উত্তরবঙ্গ কভার করবে, এমন ব্যাক-আপ রাখা হবে । 150 থেকে 300 কিলোমিটার পর্যন্ত কভার করবে এই রাডার । কোথায় মেঘের ফলে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে, ঝড়ের গতিবেগ কী থাকবে, মেঘের কী গতিবিধি থাকবে, সবই বলে দেবে এই রাডার ৷

জলপাইগুড়ি ফ্লাড মিটিওরলজি অফিস পরিদর্শনে আবহাওয়া কর্তারা (নিজস্ব চিত্র)

আবহাওয়া কর্তার কথায়, "রাডারের থেকে আগামী এক ঘণ্টা থেকে তিন ঘণ্টায় আবহাওয়া কী হতে পারে সেটাও আমরা পেতে পারি । এখন দুই থেকে 13 ঘণ্টার পূর্বাভাস দিতে পারছি । এই রাডার লাগানোর ফলে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আগাম সতর্কতা এক ঘণ্টা পরপর দিতে পারা যায়, এটাই আমাদের লক্ষ্য । উত্তরবঙ্গে কোনও রাডার নেই । জলপাইগুড়িতে রাডার লাগানো হবে । উত্তর-পূর্ব ভারতের পাহাড়ি এলাকা-সহ সিকিম, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশাতে ঘূর্ণিঝড়, বৃষ্টি হয়ে থাকে । এই এলাকাগুলিতে শক্তিশালি রাডার লাগানো হবে ৷ পাশাপাশি লাইটনিং ডিটেকশন সিস্টেম, অটোম্যাটিক ওয়েদার স্টেশন লাগানো হচ্ছে । দক্ষিণবঙ্গে ডায়মন্ডহারবার, কলকাতা, উত্তরবঙ্গের মালদা ও জলপাইগুড়িতে অত্যাধুনিক রাডার লাগানো হবে ।"

কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দফতরের ডিরেক্টর জেনারেল মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র আরও বলেন, "আমরা তিস্তা নদীবক্ষ নিয়ে চিন্তিত । সিকিমে যেভাবে হড়পা বান হল, তাতে রিভারবেড উঁচু হয়ে গিয়েছে । নদী গতিপথ পালটেছে ৷ যদিও বিষয়টি সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশন দেখছে । যেখান থেকে সিকিমের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের উৎপত্তি, সেখানে আমরা অটোম্যাটিক রেইন গেজ স্টেশন, রাডার লাগিয়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয় এড়ানোর চেষ্টা করছি । এক ঘণ্টার মধ্যে কীভাবে আবহাওয়ার পরিবর্তন হবে সেটা আমরা জানতে পারব ।"

বিপর্যয়ের আগাম সতর্কবার্তা দেবে শক্তিশালী রাডার (নিজস্ব চিত্র)

ভারত মৌসম বিজ্ঞান বিভাগের জলপাইগুড়ি ফ্লাড মিটিওরলজি অফিস পরিদর্শনে এসেছিলেন বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র ।আলিপুর আবহাওয়া দফতরের আধিকারিক সোমনাথ দত্ত এবং সিকিম ও উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া দফতরের প্রধান গোপীনাথ রাহাকে সঙ্গে নিয়ে জলপাইগুড়ি অফিস পরিদর্শন করেন তিনি ৷ কর্মীদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনাও করেন । পাশাপাশি জলপাইগুড়ি অফিসের জন্য কী কী দরকার তাও জানার চেষ্টা করেন ডিরেক্টর জেনারেল ।

তিনি বলেন, "জলপাইগুড়ি আবহাওয়া দফতর অনেক পুরনো । এখান থেকে উত্তরবঙ্গের মানুষ আবহাওয়ার পূর্বাভাস পেয়ে থাকেন । আমরা চেষ্টা করছি যাতে আরও ভালো ভাবে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিয়ে মানুষকে সচেতন করতে পারি । আমরা বজ্রবিদ্যুতের আগাম সতর্কবার্তা দিয়ে থাকি । 2019 সাল পর্যন্ত আমরা বজ্রপাতের পূর্বাভাস দিতে পারতাম না । এখন 86 শতাংশ সঠিক পূর্বাভাস আমরা দিচ্ছি । আগামীতে 100 শতাংশ সঠিক পূর্বাভাস দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে ।"

ভারত মৌসম বিজ্ঞান বিভাগের জলপাইগুড়ি ফ্লাড মিটিওরলজি অফিস (নিজস্ব চিত্র)

তিনি আরও বলেন, "পাহাড়ি এলাকায় যেখানে ভারি বৃষ্টিপাত-সহ বিপর্যয়ের ঘটনা ঘটছে, সেখানে অটোম্যাটিক রেইনগেইজ স্টেশন, রাডার দিয়ে আমরা আগাম সতর্কবার্তা পেতে পারি, যাতে আমরা সঠিক ভাবে এর পর্যবেক্ষণ করতে পারি । সিকিমে যে ঘটনা ঘটেছিল সেই থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা সতর্ক হয়েছি । 120টি বজ্র-বিদ্যুৎ ডিটেকশন সিস্টেম লাগানো হয়েছে, সেটা থেকে আমরা পূর্বাভাস দিচ্ছি । দেশে মোট 15টি ফ্লাড মিটিওরলজি অফিস আছে । তার মধ্যে জলপাইগুড়ি অফিস অন্যতম । এই অফিস থেকে উত্তরবঙ্গ ও সিকিমে যত নদী আছে তার ক্যাচমেন্টের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ আমরা দিয়ে থাকি । এখান থেকে বায়ুমণ্ডলের পরিস্থিতি জানতে আমরা বেলুন ছেড়ে থাকি ।"

সিকিম রাজ্য ও উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া দফরের দায়িত্বে থাকা আধিকারিক গোপীনাথ রাহা বলেন, "আমাদের এই অঞ্চলে রাডারের প্রয়োজনীয়তা অনেক । রাডার পেয়ে গেলে আমরা প্রতি মুহূর্তের আপডেট দিতে পারব । শুধু বৃষ্টিপাতই নয়, বাতাসের গতিবেগ, মেঘের গতিপ্রকৃতি সবকিছুর আপডেট আমরা পেয়ে যাব ।"

ETV BHARAT
ETV BHARAT
ETV BHARAT
ETV BHARAT
ETV BHARAT
