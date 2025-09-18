পিতৃপক্ষের শেষবেলাতেও আকাশের মুখ ভার, বেশ কিছু জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা

পিতৃপক্ষের শেষবেলাতেও আকাশের মুখ ভার, বেশ কিছু জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা
দক্ষিণবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ সব জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা। বৃষ্টির সঙ্গে বইবে ঝোড়ো হাওয়া ।
Published : September 18, 2025 at 7:43 AM IST
কলকাতা, 18 সেপ্টেম্বর: বিশ্বকর্মা পুজো পেরিয়ে গিয়েছে ৷ পিতৃপক্ষ শেষের মুখে ৷ চলতি সপ্তাহের শেষে মহালয়া, পিতৃপক্ষ শেষে দেবীপক্ষের শুরু ৷ ভরা শারোদৎসবের আবহে বৃষ্টি পিছু ছাড়ছে না। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের বিশেষ বুলেটিনে বলা হয়েছে, পূর্ব-উত্তরপ্রদেশ ও তৎসংলগ্ন বিহারের ওপর বায়ুমণ্ডলের 3.1 কিলোমিটার পর্যন্ত একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে ৷
এর ফলে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প এই রাজ্যের বাতাসে প্রবেশ করেছে ৷ ফলসরূপ উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে বিস্তৃত হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কিছু কিছু জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিও হতে পারে। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে অনেক জায়গায় বজ্রবিদ্যুত-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।
বৃহস্পতিবার বঙ্গের আকাশ মূলত মেঘলা থাকবে। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ কয়েক পশলা বৃষ্টির সম্ভাবনা। কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 33 এবং 27 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে ৷
দক্ষিণবঙ্গে আজ, বৃহস্পতিবারে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ সব জেলার কিছু এলাকায় বৃষ্টির সম্ভাবনা। বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া বইবে। বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায় ৷ শুক্রবার থেকে রবিবারে বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা কমবে দক্ষিণবঙ্গে।
উত্তরবঙ্গে আজও অতিভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে ৷ বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি ওপরের পাঁচ জেলা ও উত্তর দিনাজপুরে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা-মাঝারি বৃষ্টি সব জেলাতেই ৷ সঙ্গে 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাসের সতর্কতা।
উত্তরবঙ্গে আজ বৃহস্পতিবার ভারী বৃষ্টি চার জেলাতে। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুর জেলাতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। শুক্রবার থেকে রবিবার বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি ৷ দার্জিলিং-সহ পাঁচ জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা ৷ দিনাজপুরেও বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি। মূলত বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ৷
কলকাতা ও তৎপ্বার্শবর্তী অঞ্চলে বুধবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.2 ডিগ্রি বেশি। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 32.2 ডিগ্রি ৷ স্বাভাবিকের চেয়ে 0.6 ডিগ্রি নীচে ৷ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা সর্বনিম্ন 76 শতাংশ এবং সর্বোচ্চ 92 শতাংশ।