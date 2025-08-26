কলকাতা, 26 অগস্ট: রাজ্যজুড়ে বৃষ্টি পরিস্থিতি চলছে ৷ দিনের বেশিরভাগ সময় রোদের দেখা নেই ৷ আকাশে মেঘের উপস্থিতি যথেষ্ট ৷ আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলোতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি আপাতত চলবে । তবে দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা নেই বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ৷ যদিও বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি চলবে।
উত্তরবঙ্গে দুই-এক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷ আগামিকাল অর্থাৎ 27 অগস্ট আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কালিম্পংয়ে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা ৷ আগামী তিন চার দিন বজ্রপাত-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ৷ বিশেষ করে বজ্রপাতের সতর্কতা জারি করেছে হাওয়া অফিস ।
আজ, মঙ্গলবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকাবে ৷ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ কয়েক পশলা হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 32 এবং 27 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে ৷ কিছু কিছু এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হতে পারে ৷
রাজ্যজুড়ে 1 জুন থেকে 25 অগস্ট পর্যন্ত মোট বৃষ্টিপাত হয়েছে 1062 মিলিমিটার ৷ এই সময় স্বাভাবিক বৃষ্টি 987 মিলিমিটার ৷ দক্ষিণবঙ্গে চলতি বর্ষায় উদ্বৃত্ত বৃষ্টি হয়েছে ৷ আপাতত 1017 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে দক্ষিণবঙ্গে ৷ এই সময় স্বাভাবিক বৃষ্টির পরিমাণ 849.6 মিলিমিটার ৷ 20 শতাংশ বেশি বৃষ্টি হয়েছে দক্ষিণবঙ্গে । দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছে বাঁকুড়ায়। সেখানে আপাতত 63 শতাংশ বেশি বৃষ্টি হয়েছে ৷ এছাড়া হাওড়া, উত্তর চব্বিশ পরগনা, পূর্ব বর্ধমান, পুরুলিয়া জেলায় স্বাভাবিকের থেকে বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে ৷ বাকি জেলাগুলিতে স্বাভাবিক বৃষ্টি হয়েছে ৷
উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ গত দুই বছরের তুলনায় কিছুটা কম। চলতি বর্ষায় 1200 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে ৷ কিন্তু স্বাভাবিক বৃষ্টির পরিমাণ 1404 মিলিমিটার ৷ 15 শতাংশ কম বৃষ্টি হয়েছে ৷ উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলাতে স্বাভাবিকের চেয়ে কম বৃষ্টিপাত হয়েছে ৷ কেবলমাত্র মালদা, কালিম্পং ও দক্ষিণ দিনাজপুরে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ স্বাভাবিক ৷
আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের আধিকারিক হাবিবুর রহমান বিশ্বাসের দেওয়া এই বৃষ্টি চিত্র সমগ্র বঙ্গের আশ্বস্ত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ৷ তিনি জানান, এই মুহূর্তে সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখা রাজ্যের দিঘার ওপর দিয়ে যাচ্ছে ৷ আগামী 48 চল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপ তৈরি হতে পারে ৷ এর প্রভাব পশ্চিমবঙ্গের ওপর খুব বেশি নেই ৷ তবে আগামী পাঁচদিন সমুদ্র যেহেতু উত্তাল থাকবে ৷ তাই মৎস্যজীবীদের গভীর সমুদ্র এবং ওড়িশা উপকুলে যেতে নিষেধ করা হয়েছে ৷
সোমবার কলকাতা এবং তৎপ্বার্শবর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 31.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.3 ডিগ্রি নীচে ৷ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে 0.6 ডিগ্রি কম ৷ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা সর্বোচ্চ 97 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 76 শতাংশ।