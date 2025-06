ETV Bharat / state

ঘূর্ণাবর্তের প্রভাব, চলতি সপ্তাহে রাজ্যজুড়ে বর্ষণ; রথের দিন ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস - HEAVY RAINFALL ALERTS IN BENGAL

চলতি সপ্তাহ রাজ্যজুড়ে বর্ষণ ( ফাইল চিত্র )

By ETV Bharat Bangla Team Published : June 24, 2025 at 7:59 AM IST | Updated : June 24, 2025 at 8:06 AM IST 2 Min Read

কলকাতা, 24 জুন: সাময়িক বিরতি নিয়ে ফের ফিরছে বৃষ্টি ৷ চলতি সপ্তাহে বৃষ্টি নিত্যসঙ্গী দক্ষিণবঙ্গের ৷ কখনও বৃষ্টি হালকা থেকে মাঝারি কখনও ভারী থেকে অতি ভারী। বঙ্গের আকাশে সক্রিয় দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু ৷ পাশাপাশি বঙ্গের আকাশে ঘনীভূত হচ্ছে ঘূর্ণাবর্ত। আজ দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে ৷ কোথাও কোথাও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হতে পারে ৷ কলকাতা এবং তৎপ্বার্শবর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 31 ডিগ্রি এবং 27 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে ৷ আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা সোমনাথ দত্ত বলেন, “উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই আগামী কয়েক দিন বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত চলবে ৷ তবে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি হবে বেশ কিছু জেলাতে।” চলতি সপ্তাহে রয়েছে রথযাত্রা। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস 27 জুন অর্থাৎ শুক্রবার রথযাত্রার দিন পশ্চিমবঙ্গের সব জেলায় অধিকাংশ এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ৷ দক্ষিণবঙ্গে আজ কলকাতা-সহ সব জেলাতেই ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা। দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, হাওড়া ও হুগলিতে ভারী বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা। ভারী বৃষ্টির সর্তকতা পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম ও বীরভূম জেলায়। উত্তরবঙ্গে দার্জিলিং, কালিম্পং-এ ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে ৷

কলকাতা, 24 জুন: সাময়িক বিরতি নিয়ে ফের ফিরছে বৃষ্টি ৷ চলতি সপ্তাহে বৃষ্টি নিত্যসঙ্গী দক্ষিণবঙ্গের ৷ কখনও বৃষ্টি হালকা থেকে মাঝারি কখনও ভারী থেকে অতি ভারী। বঙ্গের আকাশে সক্রিয় দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু ৷ পাশাপাশি বঙ্গের আকাশে ঘনীভূত হচ্ছে ঘূর্ণাবর্ত। আজ দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে ৷ কোথাও কোথাও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হতে পারে ৷ কলকাতা এবং তৎপ্বার্শবর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 31 ডিগ্রি এবং 27 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে ৷ আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা সোমনাথ দত্ত বলেন, “উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই আগামী কয়েক দিন বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত চলবে ৷ তবে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি হবে বেশ কিছু জেলাতে।” চলতি সপ্তাহে রয়েছে রথযাত্রা। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস 27 জুন অর্থাৎ শুক্রবার রথযাত্রার দিন পশ্চিমবঙ্গের সব জেলায় অধিকাংশ এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ৷ দক্ষিণবঙ্গে আজ কলকাতা-সহ সব জেলাতেই ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা। দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, হাওড়া ও হুগলিতে ভারী বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা। ভারী বৃষ্টির সর্তকতা পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম ও বীরভূম জেলায়। উত্তরবঙ্গে দার্জিলিং, কালিম্পং-এ ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে ৷ আগামিকাল অর্থাৎ বুধবার দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, হাওড়া ও হুগলিতে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। বৃহস্পতিবার ভারী বৃষ্টির সতর্কতা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া জেলাতে। শুক্রবার পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম ও বীরভূম জেলায় ভারী বৃষ্টির সর্তকতা ৷ বিক্ষিপ্তভাবে সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ দুই এক পশলা ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা। উত্তরবঙ্গে আজ দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি ও উত্তর দিনাজপুর জেলাতে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। বুধবার ও বৃহস্পতিবার ভারী বৃষ্টির কোন সতর্কতা নেই ৷ সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ দু-এক পশলা হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। শুক্রবার দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলাতে ভারী বৃষ্টি। শনিবার দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি ওপরের পাঁচ জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ দু-এক পশলা বৃষ্টি এবং 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে ৷ সোমবার কলকাতা এবং তৎপ্বার্শবর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 32 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1 ডিগ্রি নীচে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 27.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.4 ডিগ্রি বেশি ৷ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 92 শতাংশ সর্বনিম্ন 75 শতাংশ ৷ অম্বুবাচীতে মঙ্গলবার কী করলে আপনার ভাগ্যের মোড় ঘুরবে ? জানুন রাশিফলে

রথের চাকা গড়ানোর আগেই মাঝ আকাশে দেখা মিলছে জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার

Last Updated : June 24, 2025 at 8:06 AM IST