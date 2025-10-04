ETV Bharat / state

নিম্নচাপের অবস্থান ও বঙ্গে বৃষ্টি নিয়ে কী জানাল আলিপুুর আবহাওয়া দফতর ?

নিম্নচাপটি উত্তর ও উত্তর–পূর্ব দিকে ঝাড়খণ্ডের দিকে সরে গিয়ে আগামী 12 ঘণ্টায় আরও দুর্বল হয়ে আজ সকালে সাধারণ নিম্নচাপে পরিণত হবে।

নিম্নচাপের সর্বশেষ অবস্থান জানাল হাওয়া অফিস (ফাইল চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 4, 2025 at 7:26 AM IST

কলকাতা, 4 অক্টোবর: রবিবার দুর্গাপুজোর কার্নিভালে বৃষ্টি বাধা হয়ে দাঁড়াবে না ৷ বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও ঝমঝমিয়ে হওয়ার সম্ভাবনা নেই ৷ হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির দাপট ক্রমশ কমবে। তবে বৃষ্টি বাড়বে উত্তরবঙ্গে ৷

নিম্নচাপের অবস্থানের কারণেই বৃষ্টির এই স্থান পরিবর্তন ৷ তবে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি ধীরে ধীরে কমলেও কয়েকটি জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি হতে পারে ৷ আর উত্তরবঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ওপরের পাঁচটি জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে বলে জানিয়েছেন আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস।

হাওয়া অফিসে দেওয়া সর্বশেষ বুলেটিন অনুযায়ী ওড়িশা ও ছত্তিশগড়ের ওপর থাকা নিম্নচাপ উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে দুর্বল হয়েছে ৷ নিম্নচাপটি এখন উত্তর ছত্তিশগড় এবং উত্তর ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ডের তৎসংলগ্ন অঞ্চলে অবস্থান করছে ৷ এটি আরও উত্তর ও উত্তর–পূর্ব দিকে ঝাড়খণ্ডের দিকে সরে গিয়ে আগামী 12 ঘণ্টায় আরও দুর্বল হয়ে আজ সকালে সাধারণ নিম্নচাপে পরিণত হবে।

আজ, শনিবার দিনের আকাশ সাধারণত মেঘলা থাকবে। কয়েক পশলা বজ্রবিদ্যুত-সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা । কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আজ সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 30 ডিগ্রি ও 25 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে।

দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়ার পূর্বাভাস

4 অক্টোবর, শনিবার: সব জেলায় বৃষ্টি । বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে এক-দু’টি জায়গায় ভারী বৃষ্টির (7-11 সেমি) সম্ভাবনা।

5 অক্টোবর, রবিবার: সব জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস । এক-দু’টি জায়গায় বজ্রপাতসহ 30-40 কিমি বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে।

6 অক্টোবর, সোমবার: সব জেলায় বৃষ্টি হতে পারে। বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, দুই 24 পরগনায় বজ্রপাত-সহ 30-40 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বয়ে যেতে পারে।

7 অক্টোবর, মঙ্গলবার: সব জেলায় অনেক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে।

8 অক্টোবর,বুধবার: সব জেলার কিছু জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে।

উত্তরবঙ্গে আবহাওয়ার পূর্বাভাস

4 অক্টোবর, শনিবার: সব জেলায় বজ্রবিদ্যুত-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর ও আলিপুরদুয়ারে এক-দু’টি জায়গায় অতি ভারী বৃষ্টির (7-20 সেমি) সম্ভাবনা। মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুরে ভারী বৃষ্টি (7-11 সেমি) হতে পারে।

5 অক্টোবর, রবিবার: সব জেলায় বজ্রবিদ্যুত-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। ওপরের পাঁচটি জেলা দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে এক-দু’টি জায়গায় অতি ভারী বৃষ্টি (7-20 সেমি) হতে পারে। উত্তর দিনাজপুরে ভারী বৃষ্টি (7-11 সেমি) হতে পারে।

6 অক্টোবর, সোমবার: সব জেলায় বজ্রবিদ্যুত-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস । কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে কয়েকটি জায়গায় ভারী বৃষ্টি (7-11 সেমি) হতে পারে।

7 অক্টোবর ও 8 অক্টোবর অর্থাৎ মঙ্গলবার ও বুধবার: সব জেলায় বেশিরভাগ জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷

শুক্রবার দিনের আকাশ ছিল সাধারণত মেঘলা ৷ কয়েক পশলা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হয়ে চলেছে দফায় দফায় ৷ কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 29.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 3.2 ডিগ্রি নীচে ৷ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 25.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক ৷ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 97 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 87 শতাংশ ৷

