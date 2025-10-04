নিম্নচাপের অবস্থান ও বঙ্গে বৃষ্টি নিয়ে কী জানাল আলিপুুর আবহাওয়া দফতর ?

নিম্নচাপের অবস্থান ও বঙ্গে বৃষ্টি নিয়ে কী জানাল আলিপুুর আবহাওয়া দফতর ?
নিম্নচাপটি উত্তর ও উত্তর–পূর্ব দিকে ঝাড়খণ্ডের দিকে সরে গিয়ে আগামী 12 ঘণ্টায় আরও দুর্বল হয়ে আজ সকালে সাধারণ নিম্নচাপে পরিণত হবে।
Published : October 4, 2025 at 7:26 AM IST
কলকাতা, 4 অক্টোবর: রবিবার দুর্গাপুজোর কার্নিভালে বৃষ্টি বাধা হয়ে দাঁড়াবে না ৷ বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও ঝমঝমিয়ে হওয়ার সম্ভাবনা নেই ৷ হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির দাপট ক্রমশ কমবে। তবে বৃষ্টি বাড়বে উত্তরবঙ্গে ৷
নিম্নচাপের অবস্থানের কারণেই বৃষ্টির এই স্থান পরিবর্তন ৷ তবে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি ধীরে ধীরে কমলেও কয়েকটি জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি হতে পারে ৷ আর উত্তরবঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ওপরের পাঁচটি জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে বলে জানিয়েছেন আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস।
হাওয়া অফিসে দেওয়া সর্বশেষ বুলেটিন অনুযায়ী ওড়িশা ও ছত্তিশগড়ের ওপর থাকা নিম্নচাপ উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে দুর্বল হয়েছে ৷ নিম্নচাপটি এখন উত্তর ছত্তিশগড় এবং উত্তর ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ডের তৎসংলগ্ন অঞ্চলে অবস্থান করছে ৷ এটি আরও উত্তর ও উত্তর–পূর্ব দিকে ঝাড়খণ্ডের দিকে সরে গিয়ে আগামী 12 ঘণ্টায় আরও দুর্বল হয়ে আজ সকালে সাধারণ নিম্নচাপে পরিণত হবে।
আজ, শনিবার দিনের আকাশ সাধারণত মেঘলা থাকবে। কয়েক পশলা বজ্রবিদ্যুত-সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা । কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আজ সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 30 ডিগ্রি ও 25 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে।
দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়ার পূর্বাভাস
4 অক্টোবর, শনিবার: সব জেলায় বৃষ্টি । বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে এক-দু’টি জায়গায় ভারী বৃষ্টির (7-11 সেমি) সম্ভাবনা।
5 অক্টোবর, রবিবার: সব জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস । এক-দু’টি জায়গায় বজ্রপাতসহ 30-40 কিমি বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে।
6 অক্টোবর, সোমবার: সব জেলায় বৃষ্টি হতে পারে। বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, দুই 24 পরগনায় বজ্রপাত-সহ 30-40 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বয়ে যেতে পারে।
7 অক্টোবর, মঙ্গলবার: সব জেলায় অনেক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে।
8 অক্টোবর,বুধবার: সব জেলার কিছু জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে।
উত্তরবঙ্গে আবহাওয়ার পূর্বাভাস
4 অক্টোবর, শনিবার: সব জেলায় বজ্রবিদ্যুত-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর ও আলিপুরদুয়ারে এক-দু’টি জায়গায় অতি ভারী বৃষ্টির (7-20 সেমি) সম্ভাবনা। মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুরে ভারী বৃষ্টি (7-11 সেমি) হতে পারে।
5 অক্টোবর, রবিবার: সব জেলায় বজ্রবিদ্যুত-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। ওপরের পাঁচটি জেলা দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে এক-দু’টি জায়গায় অতি ভারী বৃষ্টি (7-20 সেমি) হতে পারে। উত্তর দিনাজপুরে ভারী বৃষ্টি (7-11 সেমি) হতে পারে।
6 অক্টোবর, সোমবার: সব জেলায় বজ্রবিদ্যুত-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস । কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে কয়েকটি জায়গায় ভারী বৃষ্টি (7-11 সেমি) হতে পারে।
7 অক্টোবর ও 8 অক্টোবর অর্থাৎ মঙ্গলবার ও বুধবার: সব জেলায় বেশিরভাগ জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷
শুক্রবার দিনের আকাশ ছিল সাধারণত মেঘলা ৷ কয়েক পশলা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হয়ে চলেছে দফায় দফায় ৷ কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 29.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 3.2 ডিগ্রি নীচে ৷ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 25.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক ৷ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 97 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 87 শতাংশ ৷