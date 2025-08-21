দুর্গাপুর, 21 অগস্ট: বেঙ্গল এসটিএফের বড়সড় সাফল্য । পাচারের আগেই প্রচুর পরিমাণে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করলেন স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের আধিকারিকরা । অন্ডাল স্টেশনের 6 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে তাঁকে পাকড়াও করা হয় । ধৃতের নাম আশরাফুল আনসারি (বয়স আনুমানিক 40) ৷ তাঁর বাড়ি বিহারের বাঁকা জেলার শাসন গ্রামে । আপাতত আশরাফুল আনসারিকে হেফাজতে নিয়ে জেরা করা হচ্ছে ।
সংবাদমাধ্যমের সামনে আশরাফুল জানান, তিনি এই আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহ করতে যাচ্ছিলেন অন্ডাল থানা এলাকার উখরাতে আখতার বলে কোনও এক ব্যক্তির কাছে । এরপরেই প্রশ্ন উঠছে, কে এই আখতার? এত আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে আখতার কাকে সরবরাহ করত? কী কাজের জন্য এই আগ্নেয়াস্ত্রগুলি আসছিল? সম্পূর্ণ বিষয়টি তদন্ত করে দেখছেন এসটিএফের আধিকারিকরা ।
পাশাপাশি আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের পক্ষ থেকেও আখতারের খোঁজে ইতিমধ্যেই তল্লাশি শুরু হয়েছে । আসানসোল দুর্গাপুর-পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি পূর্ব অভিষেক গুপ্তা বলেন, "আমরা জানতে পেরেছি অন্ডাল থেকে একজনকে এসটিএফ গ্রেফতার করেছে । তদন্ত শুরু হয়েছে ।"
2026 সালে এ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন । তার আগেই হঠাৎ করে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারে প্রশ্ন উঠছে, খনি অঞ্চলে বহু ভিন রাজ্যের বাসিন্দাদের বসবাস । তাহলে কি চোরাপথে পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী রাজ্য বিহার থেকে এভাবেই বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র ঢুকছে বাংলায়?
বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি বলেন, "পরিশ্রমের অর্থ দিয়ে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র কেউ কেনে না । এর আগে এরকম বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে অশান্ত হয়েছে পাণ্ডবেশ্বর, লাউদোহা অঞ্চলের বহু এলাকা । শেখ সেলিম, আমিন খুন হয়েছে । এটা একটা ভয়ঙ্কর কালো দিনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি আবার । এখনই এটাকে কন্ট্রোল করতে না পারলে আগামিদিন আরও ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হবে ।"