পুজোর মুখে কলকাতার বাজারে ইলিশের 'জোয়ার' ! কোন মাপের দাম কত?

রসনাতৃপ্তিতে বাঙালির প্রিয় ইলিশের জুড়ি মেলা ভার। কিন্তু সম্পর্কে টানাপোড়েনের জেরে বাংলাদেশের ইলিশ আমদানি বন্ধ ৷ তবে এই ইলিশ কোথাকার ?

ইলিশ মাছ
Published : September 2, 2025 at 2:56 PM IST

কলকাতা, 2 সেপ্টেম্বর: আসছে উৎসবের মরশুম ৷ সামনেই দুর্গাপুজো ৷ উৎসবের দিনে বিশেষ খানাপিনা ছাড়া কি চলে ! আসলে বাঙালির এই বিশেষ উৎসব যাতে আরও মুখর হয়ে ওঠে, তার জন্য রাজকীয় ভূরিভোজ অপরিহার্য । ভূরিভোজের জন্য বাঙালির রান্নাঘরে ইলিশ মাছের পদ হবে না তাই কি কখনও হয় ? বাংলার সংস্কৃতিতে ইলিশ শুধু এক ধরনের মাছ নয়, বাঙালির আবেগের সঙ্গে মিশে থাকা 'মাছের রাজা'। এই মুহূর্তে কলকাতার বাজারে ইলিশের জোয়ার ৷ দামও সাধ্যের মধ্যে ৷

রান্নাঘর থেকে কাব্য, উৎসব থেকে কূটনৈতিক সৌজন্য, ইলিশের গুরুত্ব সর্বত্র। তবে সম্প্রতি ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের টানাপোড়েনের কারণে ওপার বাংলা থেকে ইলিশ আমদানি বন্ধ। তবুও কলকাতার বাজারে এখন ইলিশের জোয়ার, যা সম্ভব হয়েছে বিকল্প উৎস, বর্ষা এবং স্থানীয় জেলেদের প্রচেষ্টার কারণে। বাজারের বড় অংশের ইলিশ আসছে গুজরাত থেকে, যেখানে এবছর রেকর্ড পরিমাণ ধরা পড়েছে।

পুজোর মরশুমে বাজারে ইলিশের জোয়ার

কোন মাপের ইলিশের দাম কত?

হাওড়া পাইকারি বাজার থেকে গড়িয়াহাট ও লেক মার্কেটের মতো খুচরো বাজারে ভালো মানের ইলিশ ভরে গিয়েছে। 500 গ্রাম থেকে 2 কেজি ওজনের মাছ পাওয়া যাচ্ছে। দামও তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল ৷ 500 থেকে 750 গ্রামের মাছ কেজি প্রতি 600-800 টাকা ৷ 1 কেজি ওজনের মাছ 900 থেকে 1400 টাকা এবং এক কেজির বেশি হলে দাম 1400 টাকার উপরে।

রাজ্যের মৎস্যমন্ত্রী বিপ্লব রায়চৌধুরী জানান, ছোট ইলিশ (খোকা ইলিশ) ধরায় দুই মাসের নিষেধাজ্ঞা কঠোরভাবে মানানোই এবারের ফল। তিনি বলেন, "গত কয়েক বছর ধরে আমরা দুই মাসের জন্য ছোট ইলিশ ধরায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছি। এর সুফল এখন পাওয়া যাচ্ছে। জেলেদের সচেতন করার জন্য আমরা নিয়মিত প্রচার চালাচ্ছি যাতে তাঁরা ছোট মাছ না-ধরে। আশা করছি, আগামী দিনগুলোতেও এর সুফল মিলবে ৷" মন্ত্রীর মতে, বাংলাদেশে যেমন তিন মাসের জন্য নিষেধাজ্ঞা থাকে, তেমন সময়সীমা এ রাজ্যেও চালু করা যায়, তবে ফল আরও আশাব্যঞ্জক হবে।

এই ইলিশ কোথাকার ?

গত বছরের তুলনায় এবছর বাজারে প্রায় 15 শতাংশ বেশি ইলিশ

2025 সালে হুগলি, সুন্দরবন, দিঘা ও ডায়মন্ড হারবার থেকে ধরা পড়া ইলিশের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে দশ থেকে বারো হাজার টনে, যা গত বছরের তুলনায় প্রায় 15 শতাংশ বেশি।

আইসিএআর-সিফ্রি (সেন্ট্রাল ইনল্যান্ড ফিশারিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট)-এর ডিরেক্টর বসন্ত কুমার দাস বলেন, "অনুকূল আবহাওয়া এবারের ইলিশের প্রাচুর্যের অন্যতম কারণ।" গত আড়াই মাস ধরে নিয়মিত বর্ষা ও নিম্নচাপের বৃষ্টি হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে ইলিশ সমুদ্র থেকে মোহনায় আসতে শুরু করে। পূর্ণিমা বা অমাবস্যার সময়ে জোয়ারও বেশি হয়, যা মাছের প্রজননের পক্ষে সহায়ক," মন্তব্য করেন তিনি।

বাজারের বড় অংশে গুজরাতের ইলিশ

অন্যদিকে, কলকাতা ফিশ ইমপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সৈয়দ আনোয়ার মকসুদ জানান, বাজারের বড় অংশের ইলিশ আসছে গুজরাত থেকে, যেখানে এবছর রেকর্ড পরিমাণ ধরা পড়েছে। তিনি বলেন, "প্রতিদিন প্রায় 70-80 টন ইলিশ রাজ্যে আসছে, যা গত কয়েক বছরের গড় 30-40 টনের দ্বিগুন ৷" অ্যাসোসিয়েশন ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের রফতানিকারকদের কাছে পদ্মার ইলিশ পাঠানোর অনুরোধ করেছে এবং আগামী 10 দিনের মধ্যে উত্তর আসবে বলে আশা করছে।

বাংলাদেশ 2019 সাল থেকে দুর্গাপুজোর সময় সৌজন্য উপহার হিসেবে প্রতিবছর 3-5 হাজার টন ইলিশ পাঠাচ্ছে। তবে গত বছর সেই অনুরোধ নাকচ করা হয়েছিল। উল্লেখযোগ্যভাবে, পশ্চিমবঙ্গের নদীগুলোয় (বিশেষত হুগলি) ইলিশের প্রাপ্যতা গত দুই দশকে মারাত্মকভাবে কমেছে। 2001 সালে যেখানে প্রায় 80 হাজার টন ইলিশ ধরা পড়ত, 2021 সালে তা নেমে এসেছে মাত্র 11 হাজার টনে। অতিরিক্ত মাছ ধরা, নদীতে পলি জমা (ফরাক্কার মতো বাঁধের প্রভাবে), দূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ইলিশের স্বাভাবিক অভিবাসন ব্যাহত হচ্ছে। তবু এবারের মৌসুমি অনুকূলতা ও স্থানীয় উদ্যোগ বাঙালির রান্নাঘরে আবারও ফিরিয়ে এনেছে ইলিশের স্বাদ।

HILSA FISH
পুজোর মরশুমে বাজারে ইলিশের জোয়ার

HILSA FISH
এই ইলিশ কোথাকার ?

ইলিশ মাছ পুজোর মরশুমে ইলিশ ILISH PRICE DURGA PUJA FOOD HILSA FISH

