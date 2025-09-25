আইআইটি খড়গপুরে কেন এত ছাত্রমৃত্যু ? কারণ জানালেন ডিরেক্টর
দেশের অন্যতম সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খড়গপুর আইআইটি'তে বারবার কেন এত ছাত্রমৃত্যু ? এর কারণ স্পষ্ট করলেন ডিরেক্টর সুমন চক্রবর্তী ৷
Published : September 25, 2025 at 1:36 PM IST
খড়গপুর, 25 সেপ্টেম্বর: দেশের অন্যতম সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খড়গপুর আইআইটি'তে বারবার ছাত্রমৃত্যুর ঘটনা নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছিল সুপ্রিম কোর্ট ৷ এবার কারণ ব্যাখ্যা করলেন নবনির্বাচিত ডিরেক্টর সুমন চক্রবর্তী ৷
ছাত্রদের সোশাল ওয়ার্ল্ডে ভার্চুয়ালি বিচরণ ৷ তারই কারণে যুবক-যুবতীদের মধ্যে নিজেকে শেষ করার প্রবণতা বেড়েছে ৷ এটা একটা সামাজিক ব্যাধি ! খড়গপুর আইআইটি'র ছাত্রমৃত্যু নিয়ে এমনই মন্তব্য অধিকর্তা সুমন চক্রবর্তীর ৷ তিনি বুধবার একটি অনুষ্ঠানে বলেন, "এক্ষেত্রে মিডিয়ারও একটি দায়িত্ব রয়েছে ৷ কিন্তু এখন ছাত্রদের মৃত্যুকে বিপণন হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে ৷"
বারবার ছাত্রমৃত্যুতে নাজেহাল দেশের অন্যতম সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খড়গপুর আইআইটি। মাসদুয়েক আগে এ নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করে দেশের সর্বোচ্চ আদালত ৷ এর কারণ অনুসন্ধানেরও নির্দেশ দেন শীর্ষ আদালতের বিচারপতি ৷ চলতি বছর 19 জুন, খড়গপুর আইআইটি'র অধিকর্তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন সুমন চক্রবর্তী ৷ ছাত্রমৃত্যু রোধ করতে একাধিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তিনি ৷ কিন্তু তারপরও ছাত্রমৃত্যুর ঘটনা কমেনি। চলতি বছরে 9 মাসে 6 জন ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে ৷ এই ছাত্রমৃত্যুকে কেন্দ্র করে বর্তমান পরিস্থিতি এবং ছাত্রদের মানসিকতাকেই দায়ী করলেন বর্তমান ডিরেক্টর।
মেদিনীপুরের এক অনুষ্ঠানে খড়গপুর আইআইটি'র ছাত্রমৃত্যু নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "আমাদের আইআইটিতে 16 হাজার ছাত্র ৷ এই হাজার হাজার ছাত্রের মধ্যে যে সঙ্কট তা আইআইটি তৈরি করেনি, করেছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা।" ছাত্রদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি বলেন, "আজ জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেওয়ার পর পড়ুয়াদের যে মানসিকতা নিয়ে আইআইটিতে ভর্তি হয় ৷ এর সঙ্গে বর্তমান প্রজন্মের অত্যাধিক সোশাল মিডিয়া ব্যবহার ৷ রয়েছে ভার্চুয়ালি ওয়ার্ল্ডের মধ্যে অবাধ বিচরণ ৷"
তিনি আরও যোগ করেন, এছাড়াও রয়েছে অত্যাধিক প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতা এবং তা নিয়ে চিন্তা করা ৷ উদাহরণ স্বরূপ তিনি জানান, আমি এক কোটি টাকা চাকরি না-পেলে কী হবে ৷ এই ধরনের মানসিকতা নিয়ে যখন ছাত্ররা আইআইটি'তে আসছেন, তখন বাস্তবের মাটিতে তাদের ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাড্রেস করার ক্ষমতা আমাদের নেই ৷ যা সমস্যা তৈরি হচ্ছে ৷ কারণ আমাদের কুড়ি হাজার কাউন্সিলর নেই ৷ তাই আমরা এটাকে একটা সামাজিক ব্যাধি হিসেবেই বলতে পারি ৷"
পাশাপাশি এদিন ডিরেক্টর মিডিয়ার দায়িত্ব নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন, "ছাত্র নিজেকে শেষ করে দিয়েছে ৷ এই নিয়ে মিডিয়ার লোকজন বেশি তোলপাড় করে ৷ কিন্তু এই খবর নিয়ে গ্ল্যামারাস স্টোরি হিসেবে ছাত্রদের মোবাইলে ঘোরাফেরা করছে।" এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আমার একটা গ্রুপে এরকম মেসেজ এসেছে, তাতে এক ছাত্র লিখছে আমি ভেবেছিলাম আমি নিজের জীবন শেষ করে দেবো, কিন্তু দেখলাম আজকে আরেকজন করেছে, তাই করলাম না ৷ নিজের জীবন নেওয়াকে আজ বিপণন হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে । আমরা সেগুলো প্রচার করে এবং আলোচনা করে বেশি হাইলাইট করছি বলে মনে হয়।"
তবে এই মৃত্যু কি কোনওভাবে আটকানো যায় না ? এ বিষয়ে তাঁর উত্তর, "প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী শত চেষ্টা করেছেন তবুও কি পথ দুর্ঘটনা আটকানো গিয়েছে, যায়নি। কারণ মানুষ চাইনি। ছাত্রদের মধ্যে অনেক বেশি চাওয়া-পাওয়া রয়েছে, সেই তালিকায় রয়েছে অভিভাবকরাও। আমাদের ছোটবেলায় পড়াশোনার জন্য শিক্ষকের কাছে কত মার খেয়েছি। কিন্তু এখন শিক্ষক কোনও এক ছাত্রের খাতা ছুড়ে ফেলে দিলে সে চরম পন্থা বেছে নেয়। এখন শিক্ষাকে কন্ট্রোল করতে চাই ছাত্ররা ৷ আসলে এটাকে বিপণন হিসেবে ব্যবহার করছে কিছু ছাত্র, যারা পড়াশোনা করতে চায় না ৷
প্রসঙ্গত, চলতি বছরে জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত প্রায় 6 জন পড়ুয়ার মৃত্যু ঘটেছে। যার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ঘরের ভিতর থেকে দরজা বন্ধ ৷ যা নিয়েই প্রশ্ন খড়গপুর IIT-তে ৷