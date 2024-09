বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তরে কোনও ছিদ্র নেই, যুগান্তকারী গবেষণা খড়গপুর আইআইটি'র - IIT Kharagpur Research

ETV Bharat / state

বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তরে কোনও ছিদ্র নেই, যুগান্তকারী গবেষণা খড়গপুর আইআইটি'র - IIT Kharagpur Research

খড়গপুর, 4 সেপ্টেম্বর: এতদিন ধরে বৈজ্ঞানিকরা তথ্য দিয়ে আসছিলেন বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তরে ক্ষয়ের ফলে ছিদ্র তৈরি হয়েছে ৷ এতে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির কারণে ক্ষতি হচ্ছে পৃথিবীর জীবকূলের ৷ কিন্তু, সেইসব সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দিয়ে যুগান্তকারী তথ্য দিলেন খড়গপুর আইআইটির গবেষকরা ৷ সম্প্রতি খড়গপুর আইআইটি-র সমুদ্র, নদী, বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধীয় 'কোরাল' (CORAL) বিভাগের অধ্যাপক জয়নারায়নণ কুট্টিপুরথের নেতৃত্বে একটি আন্তর্জাতিক গবেষক দল এই আবিষ্কার করেছেন ৷

ওই গবেষক দলের গবেষণাপত্র, 'সাম্প্রতিক দশকগুলিতে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে কোনও গুরুতর ওজোন হ্রাস নেই' (No Severe Ozone Depletion in the Tropical Stratosphere in Recent Decades) শিরোনামে এই যুগান্তকারী তথ্য তুলে ধরেছেন ৷ মূলত, এতদিন ধরে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ও সংবাদমাধ্যমে বিজ্ঞানীরা দাবি করেছিলেন, সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি থেকে পৃথিবীর জীবকূলকে রক্ষাকারী ওজোন স্তরে একটি বড় ছিদ্র তৈরি হয়েছে ৷ এর ফলে অতিবেগুনি রশ্মি বায়ুমণ্ডল ভেদ করে পৃথিবীতে সরাসরি প্রবেশ করছে ৷ আর তার ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে ৷