সমুদ্রের জৈব-রসায়নে যুগান্তকারী গবেষণা, আন্তর্জাতিক পুরস্কার পাচ্ছেন বাঙালি অধ্যাপক

সমুদ্রের জৈব-রসায়নে যুগান্তকারী গবেষণা, আন্তর্জাতিক পুরস্কার পাচ্ছেন বাঙালি অধ্যাপক
ভারতের তৃতীয় বিজ্ঞানী হিসাবে আমেরিকার জিওফিজিক্যাল ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক পুরষ্কার পাচ্ছেন আইআইটি খড়গপুরের অধ্যাপক পার্থসারথি চক্রবর্তী । ডিসেম্বরে তাঁর হাতে এই সম্মান তুলে দেওয়া হবে ৷
Published : October 8, 2025 at 11:10 AM IST
খড়গপুর, 8 অক্টোবর: আইআইটি খড়গপুরের মুকুটে নতুন পালক । আমেরিকান জিওফিজিক্যাল ইউনিয়ন (AGU)-এর মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক পুরস্কার পাচ্ছেন প্রতিষ্ঠানের সেন্টার ফর ওশান, রিভার্স, অ্যাটমোস্ফেয়ার অ্যান্ড ল্যান্ড (CORAL)-এর বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক পার্থসারথি চক্রবর্তী । ডিসেম্বর মাসে মার্কিন মুলুকের নিউ অরলিন্সে আয়োজিত এজিইউ-এর বার্ষিক অনুষ্ঠানে তাঁকে এই সম্মান প্রদান করা হবে । 2025 সালের 15 থেকে 19 ডিসেম্বর পর্যন্ত এই অনুষ্ঠান চলবে ৷ বুধবার এমনটাই জানাল আইআইটি খড়গপুর কর্তৃপক্ষ ৷
ভারতের তৃতীয় বিজ্ঞানী হিসেবে আমেরিকার জিওফিজিক্যাল ইউনিয়নের এই পুরস্কার পাচ্ছেন আইআইটি খড়গপুরের এই অধ্যাপক ৷ স্বাভাবিকভাবেই অধ্যাপক পার্থসারথির এই সাফল্য আইআইটি খড়গপুরের ইতিহাসে এক নতুন গৌরবের সৃষ্টি করল বলে মনে করছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ । সমুদ্রের জৈব ভূ-রসায়ন, ট্রেস ধাতু প্রজাতিকরণ এবং জলবায়ু-সমুদ্র প্রক্রিয়ার উপর যুগান্তকারী গবেষণা করেছেন আইআইটি খড়গপুরের এই অধ্যাপক । সেকারণেই এই সম্মান দেওয়া হচ্ছে তাঁকে ৷
এই বিষয়ে IIT অধ্যাপক পার্থসারথি চক্রবর্তী বলেন, "এজিইউ থেকে এই স্বীকৃতি পাওয়া আমার জন্য গর্ব এবং অনুপ্রেরণার বিষয় । এটি আইআইটি খড়গপুরের কোরাল (CORAL) টিমের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সহযোগিতার ফল ।" অধ্যাপক চক্রবর্তীর সাফল্য প্রসঙ্গে আইআইটি খড়গপুরের ডিরেক্টর অধ্যাপক সুমন চক্রবর্তী বলেন, "অধ্যাপক চক্রবর্তী আমাদের গর্বিত করেছেন । তাঁর গবেষণা মৌলিক বৈজ্ঞানিক বোঝাপড়াকেই এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি সমুদ্রের স্বাস্থ্য ও উন্নয়নের উপর বিশ্বব্যাপী আলোচনাকেও পরিচালিত করে ।"
ভারতের তৃতীয় বিজ্ঞানী হিসাবে এই সম্মান পাচ্ছেন অধ্যাপক পার্থসারথি চক্রবর্তী । উল্লেখ্য, মেরিন বায়োজিওকেমিস্ট্রি, পরিবেশ বিজ্ঞানে নানা গবেষণামূলক কাজের জন্য এর আগেও বেশ কয়েকটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরষ্কার পেয়েছেন আিইআইটি খড়গপুরের এই অধ্যাপক ৷ তালিকায় রয়েছে, 2018 সালে পাওয়া শান্তি স্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার, 2013 সালে জাতীয় ভূ-বিজ্ঞান পুরস্কার এবং 2017 সালে খাড়কা পুরস্কার ৷ পাশাপাশি, 2015 সালে এম.এস কৃষ্ণন স্বর্ণপদকেও ভূষিত করা হয় তাঁকে ৷
শিলিগুড়ির উত্তর ভারতনগরের শিক্ষক পরিবারে জন্ম নেন অধ্যাপক পার্থসারথি চক্রবর্তী ৷ প্রথমে শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুল পড়ে শিলিগুড়ি কলেজ থেকে পড়াশোনা করেছেন তিনি ৷ প্রকৃতির উপর বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রভাব কীভাবে পড়ছে? তার মলিকিউল কেমন? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর সন্ধানে দীর্ঘদিন ধরে মেটাল স্পেশিয়েশন নিয়ে গবেষণা করছেন ৷ তাঁর কাজে জলবায়ু পরিবর্তনের দিকগুলিও গুরুত্ব পেয়েছে ৷ এবার সেই সমস্ত কাজের জন্যই আন্তর্জাতিক সম্মান পাচ্ছেন তিনি ৷
এর আগে এই পুরষ্কার পেয়েছেন দু'জন ভারতীয় বিজ্ঞানী ৷ 2007 সালে আন্তর্জাতিক পুরষ্কারটি পান উপ্পুগুন্ডুরি অস্বথানারায়ণ এবং 2022 সালে এই সম্মানটি তুলে দেওয়া হয় বিজ্ঞানী শরথ গুট্টিকুন্ডার হাতে ৷