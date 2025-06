ETV Bharat / state

নয়া অধিকর্তা পেল আইআইটি খড়গপুর, দায়িত্বে অধ্যাপক সুমন চক্রবর্তী - IIT KHARAGPUR

নয়া ডিরেক্টর পেল আইআইটি খড়গপুর ( ফাইল চিত্র, ইটিভি ভারত )

By ETV Bharat Bangla Team Published : June 20, 2025 at 8:08 AM IST | Updated : June 20, 2025 at 8:21 AM IST 2 Min Read

কলকাতা, 20 জুন: নয়া অধিকর্তা পেল আইআইটি খড়গপুর ৷ ভারতের ঐতিহ্যবাহী এই আইআইটি-র ডিরেক্টর পদে দায়িত্ব নিলেন প্রতিষ্ঠানেরই মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অধ্যাপক তথা বিজ্ঞানী সুমন চক্রবর্তী ৷ বিবৃতি প্রকাশ করে এমনটাই জানাল আইআইটি খড়গপুর ৷ বর্তমানে প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে রয়েছেন ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা অধ্যাপক অমিত পাত্র ৷ এবার তাঁর জায়গায় দায়িত্ব দেওয়া হল বিশিষ্ট বিজ্ঞানী সুমন চক্রবর্তীকে । দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে আগামী 5 বছরের জন্য এই পদে বহাল থাকবেন তিনি ৷ অধিকর্তা-পরিচয় 2002 সালে আইআইটি খড়্গপুরে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন অধ্যাপক চক্রব্রর্তী । 2008 সাল থেকে 'সিনিয়র প্রফেসর' হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ৷ সম্প্রতি মাইক্রো এবং ন্যানোস্কেল প্রবাহে তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য ইউনেস্কোর তরফে ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কম্পিউটার বিজ্ঞানে দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স (TWAS) 2026 পুরস্কার পান ৷ তাঁর এই কাজ গ্রামের মানুষের জীবিকা এবং স্বাস্থ্যসেবা উন্নত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল ৷ এর আগে, 2023 সালে এশিয়ার শীর্ষ 100 জন গবেষকের তালিকায় স্থান করে নেন তিনি । অধ্যাপক সুমন চক্রবর্তী (ইটিভি ভারত)

এছাড়া, 2023 সালে জাতীয় শিক্ষক পুরস্কার পান আইআইটি-এর এই অধ্যাপক ৷ সেই সঙ্গে, 2022 সালে ইনফোসিস পুরস্কার এবং বিখ্যাত শান্তি স্বরূপ ভটনাগর পুরস্কারেরও বিজয়ী তিনি ৷ অন্যদিকে, তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজের জন্য আমেরিকান ফিজিক্যাল সোসাইটি, রয়েল সোসাইটি অফ কেমিস্ট্রি, দ্য আমেরিকান সোসাইটি অফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স, আলেকজান্ডার ভন হামবোল্ট এবং ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রকৌশল অ্যাকাডেমির মতো লব্ধ প্রতিষ্ঠিত একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ফেলো নির্বাচিত হয়েছেন অধ্যাপক সুমন চক্রবর্তী ৷ উল্লেখ্য, 2024 সালের 31 ডিসেম্বরে আইআইটি খড়গপুরের ডিরেক্টরের পদে মেয়াদ শেষ হয় ভিকে তেওয়ারির ৷ এরপর তাঁর জায়গায় চলতি বছরের শুরুতেই ঐতিহাসিক এই প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা হিসেবে দায়িত্ব নেন আইআইটি বারাণসীর অধিকর্তা অমিত পাত্র ৷ এবার সেই পদে সুমন চক্রবর্তীকে দায়িত্ব দেওয়া হল ৷ আইআইটি খড়গপুরে ছাত্র মৃত্যুর ঘটনা সাম্প্রতিক সময়ে একাধিক মেধাবী পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটনায় প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় দেশের অন্যতম সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খড়গপুর আইআইটিকে । সেই সমস্ত ঘটনার তদন্তের জন্য 10 মে 10 সদস্যের একটি কমিটি গড়ে খড়গপুর আইআইটি । চলতি বছরের প্রথম 5 মাসেই 3 পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে আইআইটি খড়গপুরে । গত 3 বছরের পরিসংখ্যান ধরলে এই সংখ্যাটা 6 জনের বেশি । এর মধ্যে ক্যাম্পাসের হস্টেলেই মৃত্যু হয়েছে ফাইজান আহমেদ, কে কিরণ চন্দ্রা, দেবীকা পিল্লাই, সাওন মালিক, অনিকেত ওয়ালকার এবং শেষে মহম্মদ আসিফ কামারের । ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্কিত ছাত্রছাত্রী-সহ তাঁদের অভিভাবকরা ৷ এমনই আবহে নতুন অধিকর্তার হাত ধরে নতুন দিনের স্বপ্ন দেখছে আইআইটি খড়গপুর ৷ (তথ্যসূত্র: পিটিআই) পড়ুন: শিক্ষা-গবেষণায় জার্মানির বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কাজ করবে আইআইটি খড়গপুর

কলকাতা, 20 জুন: নয়া অধিকর্তা পেল আইআইটি খড়গপুর ৷ ভারতের ঐতিহ্যবাহী এই আইআইটি-র ডিরেক্টর পদে দায়িত্ব নিলেন প্রতিষ্ঠানেরই মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অধ্যাপক তথা বিজ্ঞানী সুমন চক্রবর্তী ৷ বিবৃতি প্রকাশ করে এমনটাই জানাল আইআইটি খড়গপুর ৷ বর্তমানে প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে রয়েছেন ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা অধ্যাপক অমিত পাত্র ৷ এবার তাঁর জায়গায় দায়িত্ব দেওয়া হল বিশিষ্ট বিজ্ঞানী সুমন চক্রবর্তীকে । দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে আগামী 5 বছরের জন্য এই পদে বহাল থাকবেন তিনি ৷ অধিকর্তা-পরিচয় 2002 সালে আইআইটি খড়্গপুরে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন অধ্যাপক চক্রব্রর্তী । 2008 সাল থেকে 'সিনিয়র প্রফেসর' হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ৷ সম্প্রতি মাইক্রো এবং ন্যানোস্কেল প্রবাহে তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য ইউনেস্কোর তরফে ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কম্পিউটার বিজ্ঞানে দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স (TWAS) 2026 পুরস্কার পান ৷ তাঁর এই কাজ গ্রামের মানুষের জীবিকা এবং স্বাস্থ্যসেবা উন্নত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল ৷ এর আগে, 2023 সালে এশিয়ার শীর্ষ 100 জন গবেষকের তালিকায় স্থান করে নেন তিনি । অধ্যাপক সুমন চক্রবর্তী (ইটিভি ভারত) এছাড়া, 2023 সালে জাতীয় শিক্ষক পুরস্কার পান আইআইটি-এর এই অধ্যাপক ৷ সেই সঙ্গে, 2022 সালে ইনফোসিস পুরস্কার এবং বিখ্যাত শান্তি স্বরূপ ভটনাগর পুরস্কারেরও বিজয়ী তিনি ৷ অন্যদিকে, তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজের জন্য আমেরিকান ফিজিক্যাল সোসাইটি, রয়েল সোসাইটি অফ কেমিস্ট্রি, দ্য আমেরিকান সোসাইটি অফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স, আলেকজান্ডার ভন হামবোল্ট এবং ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রকৌশল অ্যাকাডেমির মতো লব্ধ প্রতিষ্ঠিত একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ফেলো নির্বাচিত হয়েছেন অধ্যাপক সুমন চক্রবর্তী ৷ উল্লেখ্য, 2024 সালের 31 ডিসেম্বরে আইআইটি খড়গপুরের ডিরেক্টরের পদে মেয়াদ শেষ হয় ভিকে তেওয়ারির ৷ এরপর তাঁর জায়গায় চলতি বছরের শুরুতেই ঐতিহাসিক এই প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা হিসেবে দায়িত্ব নেন আইআইটি বারাণসীর অধিকর্তা অমিত পাত্র ৷ এবার সেই পদে সুমন চক্রবর্তীকে দায়িত্ব দেওয়া হল ৷ আইআইটি খড়গপুরে ছাত্র মৃত্যুর ঘটনা সাম্প্রতিক সময়ে একাধিক মেধাবী পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটনায় প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় দেশের অন্যতম সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খড়গপুর আইআইটিকে । সেই সমস্ত ঘটনার তদন্তের জন্য 10 মে 10 সদস্যের একটি কমিটি গড়ে খড়গপুর আইআইটি । চলতি বছরের প্রথম 5 মাসেই 3 পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে আইআইটি খড়গপুরে । গত 3 বছরের পরিসংখ্যান ধরলে এই সংখ্যাটা 6 জনের বেশি । এর মধ্যে ক্যাম্পাসের হস্টেলেই মৃত্যু হয়েছে ফাইজান আহমেদ, কে কিরণ চন্দ্রা, দেবীকা পিল্লাই, সাওন মালিক, অনিকেত ওয়ালকার এবং শেষে মহম্মদ আসিফ কামারের । ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্কিত ছাত্রছাত্রী-সহ তাঁদের অভিভাবকরা ৷ এমনই আবহে নতুন অধিকর্তার হাত ধরে নতুন দিনের স্বপ্ন দেখছে আইআইটি খড়গপুর ৷ (তথ্যসূত্র: পিটিআই) পড়ুন: শিক্ষা-গবেষণায় জার্মানির বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কাজ করবে আইআইটি খড়গপুর

Last Updated : June 20, 2025 at 8:21 AM IST