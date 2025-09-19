ETV Bharat / state

দফায় দফায় বৃষ্টি, শেষ মুহুর্তে বিপাকে প্রতিমা শিল্পীরা

হাতে আর মাত্র ক'দিন ৷ তার আগে পুজোর কাজ কী করে শেষ হবে তা বুঝতে পারছেন না মৃৎশিল্পীরা ৷

বৃষ্টিতে শেষ মুহুর্তে বিপাকে প্রতিমা শিল্পীরা (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 19, 2025 at 5:52 PM IST

শিলিগুড়ি, 19 সেপ্টেম্বর: উত্তরবঙ্গে মেঘের ঘনঘটা। আকাশের মুখ ভার। মাঝেমধ্যেই হচ্ছে বৃষ্টি। আর আবহাওয়ার এই খামখেয়ালিতে প্রতিমা গড়তে শেষ মুহূর্তে চরম সমস্যায় পড়েছেন মৃৎশিল্পীরা ৷

আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, এবার পুজতেও রয়েছে বর্ষার হাতছানি। ভারী বৃষ্টি না হলেও পুজোর চারদিনই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলবে ৷ মানে প্রস্তুতির সময় যে সমস্যা তৈরি হয়েছে তা বজায় থাকতে চলেছে পুজোতেও ৷

হাতে সময় একদম কম। পুজোর আয়োজক থেকে শুরু করে প্রতিমা শিল্পীদের মধ্যে এখন শেষ মুহুর্তের প্রস্তুতি নিয়ে চরম ব্যস্ততা। এমনই আবহে সমস্যার সৃষ্টি করেছে বৃষ্টি। সকাল থেকে আকাশ মেঘে ঢাকা থাকছে। দুপুর বা বিকেল হলেই শুরু হচ্ছে বৃষ্টি। প্রতিমার রঙ শুকোতে তাই এখন বেশ সমস্যায় পড়তে হচ্ছে শিল্পীদের। বৃষ্টির জেরে সমস্ত প্রতিমা ঢেকে রাখতে হচ্ছে বড় বড় প্লাস্টিক দিয়ে। মাটি শোকানোর জন্য কখনও হিটার, ফ্যান বা বড় বড় ইলেকট্রিক বাল্ব জ্বালিয়ে রাখতে হচ্ছে। এতে অতিরিক্ত খরচ হচ্ছে শিল্পীদের।

শিলিগুড়ি মৃৎশিল্পী উন্নয়ন সমিতির অধীনে প্রায় 700 জন প্রতিমা শিল্পী রয়েছেন। এছাড়াও প্রতি বছর বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মালদা, কোচবিহার-সহ বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিমা শিল্পীরা শিলিগুড়িতে আসেন। শিলিগুড়ি থেকে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন পুজোমণ্ডপে প্রতিমা যায় ৷ বড় বাজেটের পুজো থেকে শুরু করে আবাসন-উত্তরবঙ্গের প্রায় সর্বত্র প্রতিমা যায় এখান থেকেই ৷ কিন্তু আবহাওয়ার খামখেয়ালি আচরণে বেশ খানিকটা সমস্যায় পড়তে হচ্ছে শিল্পীদের। শুধুমাত্র শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় এবছর প্রায় 600টি বারোয়ারি পুজো হচ্ছে। পাশাপাশি আবাসন বা পাড়ার পুজো মিলিয়ে সংখ্যাটা প্রায় এক হাজারেরও বেশি। এছাড়াও মহকুমার চারটি ব্লকের পাশাপাশি পাহাড়েরও পুজো হয়ে থাকে।

এই বিষয়ে প্রতিমা শিল্পী বাপি পাল বলেন, "এবছর পুজো অনেকটা এগিয়ে এসেছে। আর তার ফলে সব থেকে বেশি সমস্যায় হচ্ছে বড় প্রতিমাগুলো নিয়ে। বৃষ্টির সময় মাটি ধুয়ে যাচ্ছে। যে কারণে প্লাস্টিক দিয়ে ঢেকে রাখতে হচ্ছে। নিজেরা ভিজে কাজ করছি। এতে আমাদের শরীর খারাপ হচ্ছে। কিন্তু দ্রুত প্রতিমা মণ্ডপে পৌঁছে দিতে হবে বলে সমস্য়া সহ্য করেই কাজ করতে হচ্ছে ৷"
আরও এক শিল্পী চন্দন মণ্ডল বলেন, "আমাদের সমস্যা এতটাই বেশি যে তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। বর্ষার কারণে প্রতিমার মাটি শুকোচ্ছে না ৷ সব প্লাস্টিক দিয়ে ঢেকে রাখতে হচ্ছে। কখনও লাইট থেকে শুরু করে হিটারও জ্বালাতে হচ্ছে। এতে খরচও বেশি হচ্ছে। আর কদিন পরেই প্রতিমা মণ্ডপে রওনা দেবে। তার আগে কী করে কাজ শেষ হবে তা আমি জানি না ! আবহাওয়ার কারণে আমরা খুব সমস্যায় পড়েছি।"

