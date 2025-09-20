সৃষ্টি সুখের উল্লাসে মেতে নব্বইয়ের মুরারী মোহন

সৃষ্টি সুখের উল্লাসে মেতে নব্বইয়ের মুরারী মোহন
বয়স প্রায় 90 ৷ প্রতিমা গড়ে তাক লাগিয়েছেন মুরারী ৷ বয়সের সঙ্গে অসম লড়াইতে জয়ী শিল্পীর কাহিনী তুলে ধরলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি পলাশ মুখোপাধ্যায় ৷
Published : September 20, 2025 at 7:29 PM IST
হুগলি, 20 সেপ্টেম্বর: বাংলার পুজো এখন সব অর্থেই বিশ্বজনীন ৷ পুজোর থিম থেকে শুরু করে প্রতিমার সাজসজ্জা-চর্চায় উঠে আসছে সবই ৷ একে অন্যকে টেক্কা দেওয়ার পালাও চলছে পুজোর আয়োজকদের মধ্যে ৷ তবে এবার যাঁকে নিয়ে কথা হবে তাঁর নিজের হাতেই রূপ পান মা দুর্গা ৷ বয়স প্রায় 90 ৷ শরীরে দানা বেঁধেছে একাধিক রোগ ৷ একটু হাঁটলেই বিশ্রাম চায় পা ৷ এত কিছুর পরও হার মানেননি মুরারী মোহন পাল ৷ এই যজ্ঞের তিনিই হোতা, ঋত্বিক এবং যজমান ৷
শুরুটা হয়েছিল শৈশবে ৷ বাবাকে দেখে মাটির মূর্তির গড়ার কাজ শুরু করেন মুরারী। এত বছর বাদে আজও মাটি নিয়ে খেলার অভ্যাস তাঁর যায়নি। হাঁটুর ব্যথা তাঁকে কাবু করেছে ৷ কিন্তু কখনও মাটি আবার কখনও রঙ-তুলি হাতে প্রতিমা তৈরির কাজ করে চলেছেন নিরন্তর ৷ মাঝে মাঝে চোখটা ঘোলাটে হয়ে আসে ৷ তাতেও বন্ধ হয় না কাজ ৷ খানিক বিশ্রাম নিয়ে আবারও মেতে ওঠেন নতুন কিছু তৈরির আনন্দে ৷
কাঠামো তৈরির পর মূর্তিতে কাপড় পরানো থেকে সাজসজ্জা- সবকিছুই একা হাতে করে চলেছেন। বয়সের ভার তাঁকে পরাস্ত করতে পারেনি। কাজের উৎসাহ কমে যায়নি একটুও ৷ উৎসাহের ব্যাপারে বর্তমান প্রজন্মও তাঁর কাছে হার মেনেছে। কুমোরটুলিতে বড় হওয়া মুরারীকে আজ উত্তরপাড়া এবং তাঁর আশপাশের এলাকার বহু মানুষ চেনে এক ডাকে ৷ জনপ্রিয়তার নিরিখে অনেককে ছাপিয়ে গিয়েছেন এই মৃৎ শিল্পী । বাড়তি বয়সেও সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মূর্তি গড়ার কাজ করে চলেন ছেলে ও অন্য কারিগরদের সঙ্গে নিয়ে। যতদিন সুস্থ থাকবেন ততদিন কাজ করে যাবেন, এমনটাই জানালেন ইটিভি ভারতকে। সাধারণত সকাল থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত কাজ করেন। প্রয়োজন হলে আরও কয়েক ঘণ্টা মূর্তি তৈরির কাজে অতিবাহিত করেন । শুধু ভালোবাসার টানেই সমস্ত প্রতিবন্ধকতা ভুলে কাজ করে চলেছেন ৷
শিল্পী জীবনের শুরুটা হল কীভাবে?
মুরারী মোহনের বাবা প্রমথ পালও মূর্তি গড়ার কাজ করতেন ৷ কুমোরটুলিতে স্টুডিয়ো তৈরি করেন তিনি। মুরারীর ছোটবেলাটাও কেটেছে সেখানেই ৷ 1952 সালে কুমোরটুলি থেকে উত্তর পাড়ায় চলে আসে পরিবার । হুগলির বাড়িতে ছেলের নামে স্টুডিয়ো করে দেন প্রমথ ৷ তবে হুগলির সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ আরও অনেক আগে থেকে ৷ উত্তরপাড়ার সিএ মাঠের দূর্গা মূর্তি তৈরি আসত তাঁদের কুমোরটুলির স্টুডিয়ো থেকেই।
ধীরে ধীরে কাজ শুরু করেন যুবক মুরারী। ছোটবেলায় প্রথাগত শিক্ষা তিনি পাননি। কাজ শেখা বাবার কাছে । 12 বছর বয়স থেকে বাবাকে দেখেই মূর্তির তৈরির অনুশীলন শুরু হয় তাঁর । বাবা যেভাবে বলতেন সেভাবেই চলত মূর্তি গড়া ৷ বাড়ির পাশে বসে থাকা কোনও একটি বিড়াল বা কুকুরকে দেখিয়ে বাবা মাটির তাল তুলে দিতেন সেদিনের সেই ছোট্ট মুরারীর হাতে ৷ বলতেন কাজ শুরু করতে ৷ খেলার ছলে সেই শিক্ষাই পরে শিল্পীর মর্যাদা দিয়েছে মুরারীকে ৷ এরপর আরও নানা অভিজ্ঞতা পেরিয়ে শুরু হল প্রতিমা তৈরির কাজ ৷ এখন মূর্তি তৈরির বেশিরভাগ কাজটা হুগলি থেকে হলেও কুমোরটুলি সেই স্টুডিয়ো একেবারে অচল হয়ে যায়নি ৷ অর্ডার অনুযায়ী দুর্গা মূর্তি তৈরি করেন কারিগররা ৷ মুরারি অবশ্য কলকাতা যান না ৷ কুমোরটুলির কাজ সামলান ছেলে জয়ন্ত ৷
শুধু হুগলি কেন, কুমোরটুলিতেও তাঁর বয়সি কোনও শিল্পী নেই । কিন্ত তিনি আছেন ৷ এখনকার প্রজন্মের শিল্পীরা প্রবীণ মুরারী মোহনের কাছে হার মানেন। শিল্পী নিজে অবশ্য বলছেন, ঈশ্বর চেয়েছিলেন বলেই কাজ শুরু করেছিলেন ৷ তাঁর কাজের সূত্রেই বহু মানুষের ভালোবাসা পেয়েছেন ৷ আর সেই ভালোবাসাকে পুঁজি করেই কাজ করে চলেছেন আজও ৷
তাঁর সঙ্গে কাজ করেন ছেলে শিল্পী জয়ন্ত পাল। আর্ট কলেজ থেকে গোল্ড মেডেল পেয়ে অন্য অনেক কাজ না করে বেছে নিয়েছেন পারিবারিক পেশাটাই ৷ মূর্তি তৈরির পাশাপাশি ছবি আঁকার কাজও চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি । বাড়ির পাশাপাশি কুমোরটুলি স্টুডিয়োর সব কাজ তিনিই সামলান ৷ এবছর উত্তরপাড়ায় 17টি দুর্গা প্রতিমা তৈরি করছেন। 15 হাজার থেকে শুরু করে দেড় লক্ষ টাকা পর্যন্ত দুর্গা তৈরি হয়েছে পাল পরিবরের এই স্টুডিয়োতে । উত্তরপাড়ার স্টুডিয়ো থেকে কলকাতার বিভিন্ন ক্লাব ও বাড়িতেও যায় দুর্গা প্রতিমা।
জয়ন্ত বলেন, "আমার কাজ শেখা বাবার থেকে ৷ তারপর আর্ট কলেজ থেকে পাশ করেছি । পরিবারের কাজের ধারা আমি বজায় রেখেছি । বাবা কাজ শিখেছিলেন দাদুর থেকে ৷ তাছাড়া তৎকালীন সময় কুমোরটুলিদের বিখ্যাত শিল্পীদেরও খুব কাছ থেকে দেখেছেন ৷ তাঁর সেই অভিজ্ঞতা আমার মধ্যে এসেছে ৷ আশা করি এই পারিবারিক ঐতিহ্যকে পাথেয় করে জীবনের বাকিটাও সৃষ্টি সুখের উল্লাসে মেতে কাটিয়ে দিতে পারব ৷"