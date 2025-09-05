আধিকারিকের ধমকে অসুস্থ আইসিডিএস কর্মী, পাল্টা কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ

আইসিডিএস কর্মীকে ডেকে জবাবদিহি করছিলেন আধিকারিক ৷ সেইসময় জ্ঞান হারান ওই মহিলা কর্মী ৷ এদিকে ওই কর্মীর বিরুদ্ধে হিসাবে গড়মিলের অভিযোগ তুলেছেন আধিকারিক ৷
Published : September 5, 2025 at 7:01 PM IST
মালদা, 5 সেপ্টেম্বর: অসুস্থ আইসিডিএস কর্মীকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে ৷ তাঁর হুমকিতে দফতরের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়েন ওই মহিলা কর্মী ৷ ওই কর্মী আবার যকৃতের জটিল রোগে আক্রান্ত ৷ সরকারি হাসপাতালে ওই কর্মীর চিকিৎসা চলছে ৷ তবে আধিকারিকের পাল্টা অভিযোগ, আইসিডিএস সেন্টারের কাজ ঠিকমতো করছেন না ওই মহিলা কর্মী ৷ সেন্টারের হিসাবেও গড়মিল পাওয়া গিয়েছে ৷ কর্তব্যে গাফিলতির জন্য তাঁকে ডেকে জবাবদিহি করছিলেন ৷ অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার মতো তিনি ওই কর্মীকে কিছু বলেননি ৷
আবদুস সাত্তার, ব্লক চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট-এর আধিকারিক এবং মালদার বামনগোলা ব্লকে কর্মরত ৷ তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, দফতরে ডেকে আইসিডিএস কর্মী আর্জিনা খাতুনকে নানাভাবে হুমকি দিয়েছেন তিনি ৷ তখনই আর্জিনা খাতুন অজ্ঞান হয়ে যান ৷ বৃহস্পতিবার এই ঘটনার পর আধিকারিকের বিরুদ্ধে বিডিওর কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন চিকিৎসাধীন ওই মহিলার স্বামী ৷ বিডিও ঘটনাটি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন ৷
অসুস্থ ওই আইসিডিএস কর্মী আর্জিনা খাতুন বামনগোলা ব্লকের আলমপুর এলাকার 818 নম্বর সেন্টারের কর্মী ৷ সম্প্রতি একই ব্লকের তেলিপাড়া গ্রামের 818 নম্বর সেন্টারের অতিরিক্ত দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয় ৷ তিনি যকৃতের সমস্যায় নিয়ে একসঙ্গে দু'টি কেন্দ্রের দায়িত্ব পালন করছেন ৷ এর মধ্যে আধিকারিক তাঁকে দফতরে হাজিরার হওয়ার নির্দেশ দেন ৷
আর্জিনা খাতুন আরও জানান, এই সময় সেন্টারে অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের মোবাইল নম্বরের সঙ্গে আধার কার্ড লিংকের কাজ চলছে ৷ তেলিপাড়া আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রাম হওয়ায় মহিলাদের বিষয়টি বিস্তারিত বোঝাতে হচ্ছে ৷ সবাইকে বোঝাতে গিয়ে সমস্যা তৈরি হচ্ছে ৷ তার উপর এলাকায় মোবাইলের নেটওয়ার্ক ঠিকমতো কাজ করে না ৷ সবমিলিয়ে আধার কার্ড লিংকের কাজ করতে গিয়ে বাধার মুখোমুখি হতে হচ্ছে ৷ তাও তিনি কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন ৷
আইসিডিএস কর্মী আর্জিনা খাতুনের বক্তব্য, "সিডিপিও আমাকে তাঁর চেম্বারে ডেকে পাঠান ৷ আমি যেতেই হুমকি দিতে শুরু করেন ৷ আমাকে বলেন, এমন জায়গায় আমাকে বদলি করে দেবেন, যাতে আমার বেতনের পুরো টাকাটাই শেষ হয়ে যায় ৷ হমকি দেন, সবজির বিলের যে টাকা পেয়েছি, মামলা করে সেই টাকা আমার কাছ থেকে আদায় করে নেবেন ৷ আমার চাকরি খেয়ে নেওয়ারও হুমকি দেন ৷ তখন আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি ৷ সেই অবস্থাতে তিনি আমাকে দিয়ে জোর করে শো-কজের চিঠিতে স্বাক্ষর করিয়ে নেন ৷ এরপরই আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি ৷ আর কিছু মনে নেই ৷ জ্ঞান ফিরে দেখি, আমি হাসপাতালে ৷"
এই ঘটনায় গতকাল সন্ধ্যা নাগাদ সিডিপিও’র বিরুদ্ধে বিডিওর কাছে লিখিত অভিযোগপত্র জমা দিয়েছেন আর্জিনা খাতুনের স্বামী আখতার আলি ৷ তিনি বলেন, “আমার স্ত্রী লিভারের রোগে আক্রান্ত ৷ চিকিৎসক তাঁকে বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন ৷ তারপরও সরকারি নির্দেশে সে দু'টি সেন্টারের দায়িত্ব পালন করছেন ৷ সিডিপিও তা জানেন ৷ তিনি এও জানেন, তেলিপাড়া এলাকায় ইন্টারনেটের প্রচণ্ড সমস্যা ৷ এসবের পরও তিনি আমার স্ত্রীকে ডেকে পাঠিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে একের পর এক হুমকি দিয়ে গিয়েছেন ৷ এটা মানসিক নির্যাতন ৷ আমি এই ঘটনায় বামনগোলার বিডিও’র কাছে সিডিপিওর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি করেছি ৷ আশা করি, বিডিও সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখে দ্রুত যথাযথ পদক্ষেপ করবেন ৷ আমি এর শেষ দেখতে চাই ৷"
এনিয়ে সিডিপিও আবদুস সাত্তারের বক্তব্য, "এখন জেলার প্রতিটি সেন্টারে গর্ভবতীদের সম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করার কাজ চলছে ৷ তার জন্য ই-কেওয়াইসি করা হচ্ছে ৷ অন্তঃসত্ত্বাদের মোবাইল নম্বরের সঙ্গে আধার কার্ডের লিংক করে কর্মীরা দফতরের নিজস্ব পোর্টালে আপলোড করছেন ৷ এই পোর্টালের মাধ্যমে জেলা থেকে শুরু করে রাজ্যের প্রত্যেক আধিকারিক প্রতিটি সেন্টারের যাবতীয় তথ্য দেখতে পান ৷ কিন্তু ওই কর্মী (আর্জিনা খাতুন) সেই কাজ ঠিকমতো করছেন না ৷ শুধু তাই নয়, সম্প্রতি আমি তাঁর সেন্টারে গিয়ে তাঁকে পাইনি ৷ তিনি শিশু ও প্রসূতিদের খাবার সংক্রান্ত যে হিসাব পেশ করেছেন তাতেও গরমিল রয়েছে ৷"
আধিকারিক জানান, এইসব কারণে তাঁকে দফতরে ডেকে পাঠিয়েছিলেন ৷ তাঁকে এসব নিয়ে জবাবদিহি করেন তিনি ৷ কিন্তু অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার মতো কিছুই তিনি বলেননি ৷ আবদুস সাত্তার বলেন, "আমি এমন কিছু বলিনি যে তিনি অজ্ঞান হয়ে যাবেন ৷ যাই হোক, তিনি অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার পর দফতরের কর্মীরাই তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন ৷ এর বাইরে আমার কিছু বলার নেই ৷" বামনগোলার বিডিও মনোজিত রায় এ প্রসঙ্গে বলেন, "এনিয়ে একটি অভিযোগ পেয়েছি ৷ গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখছি ৷ অভিযোগ সত্যি হলে যথাযথ পদক্ষেপ করা হবে ৷"