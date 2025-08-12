ETV Bharat / state

অভিষেকের সঙ্গে বৈঠকে কমল রাগ, নয়া দল গঠন স্থগিত হুমায়ুনের - TMC MLA HUMAYUN KABIR

নতুন দল গঠনের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন 15 অগস্টের পর ৷ তবে সোমবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠকের পর সেই সিদ্ধান্ত বদল করেছেন তৃণমূল বিধায়ক ৷

TMC MLA Humayun Kabir
তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর (ফাইল ছবি)
কলকাতা, 12 অগস্ট: দলের সেকেন্ড ইন কমান্ডের সঙ্গে বৈঠক ৷ আপাতত নতুন দল গঠনের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এলেন ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর ৷ সোমবার কলকাতার ক্যামাক স্ট্রিটে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টার বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে খবর ।

এদিনের বৈঠকে বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলার নেতৃত্ব ও শাখা সংগঠনের সভাপতিরাও উপস্থিত ছিলেন । ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর), দলীয় প্রস্তুতি ও সংগঠন পরিচালনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় । বৈঠকে উপস্থিত একাধিক বিধায়ক জানান, পরিবেশ ছিল অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ এবং প্রত্যেকে নিজেদের এলাকার নানা সমস্যা তুলে ধরেন ।

দীর্ঘদিন ধরে হুমায়ুন কবীর ভরতপুর-1 ও ভরতপুর-2 নং ব্লক সভাপতিদের পরিবর্তনের দাবি জানিয়ে আসছিলেন । তাঁর অভিযোগ, এই দুই সভাপতি তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করেন না । বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও পরিবর্তন না হওয়ায় তিনি সম্প্রতি ক্ষোভপ্রকাশ করে বলেছিলেন, 15 অগস্টের পর তিনি নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের ঘোষণা করতে পারেন এবং রাজ্যের কিছু আসনে প্রার্থী দেওয়ার পরিকল্পনাও করেছিলেন ।

তবে সোমবারের বৈঠকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনা শেষে তাঁর ক্ষোভ কিছুটা প্রশমিত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । সূত্রের খবর, হুমায়ুন-সহ কয়েকজন বিধায়ক নিজেদের এলাকার সাংগঠনিক পরিবর্তনের পুনরায় দাবি জানিয়েছেন । পাশাপাশি অভিষেক সংবাদমাধ্যমে অতিরিক্ত মন্তব্য ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিবিরোধী বক্তব্য এড়াতে হুমায়ুনকে সতর্ক করেছেন বলে খবর ।

এদিনের বৈঠকে সব বিধায়ককে গোষ্ঠী-কলহ দূর করে একসঙ্গে কাজ করার নির্দেশ দেন । সুব্রত বক্সীর সঙ্গেও সমন্বয় রেখে কাজ করার কথা বলেন তিনি । রাজ্য সরকারের 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' কর্মসূচি সফল করতে সকলে ঝাঁপিয়ে পড়ারও নির্দেশ দেন । মুর্শিদাবাদের কিছু জায়গায় শীঘ্রই ব্লক সভাপতি ও সাংগঠনিক পরিবর্তনের ইঙ্গিতও দেন অভিষেক ।

বৈঠক শেষে হুমায়ুন বলেন, "দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক আমাকে সংবাদমাধ্যমে মুখ খুলতে বারণ করেছেন, তাই কিছু বলছি না ।" তবে ঘনিষ্ঠ সূত্রের দাবি, তিনি বৈঠকে শীর্ষ নেতৃত্বের প্রতি আস্থা রেখেছেন এবং তাঁর দাবিগুলি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনার আশ্বাস পেয়েছেন ।

বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অপূর্ব সরকার বলেন, " শীর্ষ নেতৃত্ব এসআইআর এবং অন্যান্য সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে বিস্তারিত নির্দেশ দিয়েছেন । কেউ কারও বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য করেননি । আমরা একসঙ্গে কাজ করে আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে মুর্শিদাবাদে তৃণমূলকে আরও শক্তিশালী করব ।"

