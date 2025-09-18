যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত 45 বন্দির মুক্তি: মানবিক উদ্যোগে রাজ্যের নতুন বার্তা
টুইট বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, দীর্ঘদিনের কারাবাসে ভাল আচরণের স্বীকৃতিস্বরূপ এই মুক্তি দেওয়া হচ্ছে।
কলকাতা, 18 সেপ্টেম্বর: পশ্চিমবঙ্গ সরকার ফের এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে চলেছে। যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আরও 45 জন বন্দিকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই টুইট বার্তায় এই তথ্য প্রকাশ করে বন্দিদের পাশাপাশি তাঁদের পরিবারকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, দীর্ঘদিনের কারাবাসে ভাল আচরণের স্বীকৃতিস্বরূপ এই মুক্তি দেওয়া হচ্ছে।
মুখ্যমন্ত্রীর মতে, সংশোধনাগারের প্রকৃত কাজ শুধুমাত্র অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া নয়, বরং তাঁর মানসিকতা পাল্টে দিয়ে সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা। তিনি আশা প্রকাশ করেছেন, নতুন জীবনে মুক্ত বন্দিরা সমাজে সুনাগরিক হিসেবে নিজেদের প্রমাণ করবেন এবং ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবেন। তাঁর ভাষায়, “এই মুক্তি প্রাপ্ত বন্দিরা তাঁদের নতুন ও মুক্ত জীবনে সুনাগরিক হয়ে উঠবেন— তাহলেই আমাদের প্রচেষ্টা সফল হবে।”
রাজ্যের এই সিদ্ধান্তের পেছনে মূল কারণ বন্দিদের শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনযাপন ও সংশোধনাগারে ভাল আচরণ। এর আগে গত জুলাই মাসে মেদিনীপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার থেকেও তিনজন যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত বন্দিকে একই কারণে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। সেসময় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাঁদের মুক্তির সুপারিশ করেছিল, যা পরে রাজ্যের ‘স্টেট সেন্টেন্স রিভিউ বোর্ড’ অনুমোদন করে। এবারও একই প্রক্রিয়া অনুসৃত হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে।
2011 সালে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর থেকে এ পর্যন্ত মোট 840 জন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত বন্দিকে মুক্তি দিয়েছে রাজ্য সরকার। এই পরিসংখ্যান স্পষ্ট করে দেয় যে, কারাগারকে শুধুমাত্র শাস্তির জায়গা হিসেবে নয়, সংশোধন ও সমাজে প্রত্যাবর্তনের কেন্দ্র হিসেবেও দেখা হচ্ছে। কারা দফতরের মতে, বন্দিদের মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন আনাই সংশোধনাগারের আসল উদ্দেশ্য, আর এই মুক্তি সেই নীতিরই বহিঃপ্রকাশ।
সমাজে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ইতিমধ্যেই আলোচনার ঝড় উঠেছে। কেউ কেউ একে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির নিদর্শন হিসেবে দেখছেন, আবার অনেকে মনে করছেন এটি অপরাধীদের সমাজে পুনর্বাসনের এক ইতিবাচক পদক্ষেপ। দীর্ঘ কারাবাস শেষে নতুন জীবনে পা রাখার এই সুযোগ নিঃসন্দেহে বন্দিদের জীবনে নতুন আলো ও আশার দিশা দেখাবে। রাজ্যের এই উদ্যোগ সমাজের কাছে যেমন বার্তা বহন করছে, তেমনি সংশোধনাগারে থাকা অন্য বন্দিদের মধ্যেও ভাল আচরণের প্রতি অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করবে।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বার্তা এবং সরকারের এই মানবিক উদ্যোগ বন্দিদের কাছে যেমন নতুন সূচনা, তেমনি সমাজের কাছেও নতুন দৃষ্টান্ত। অন্ধকার কারাজীবন শেষে তাঁদের সামনে এখন মুক্ত আকাশ— সমাজ যদি তাঁদের গ্রহণ করে, তবে এই পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে সাফল্যের নজির হয়ে উঠবে।
