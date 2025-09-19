ETV Bharat / state

ডুয়ার্সে বাড়ছে চিতাবাঘ-মানুষের সংঘাত, আতঙ্কিত বাসিন্দা থেকে বন দফতর, মুক্তির উপায় কী

উত্তরবঙ্গে চিতাবাঘের সংখ্যা বাড়ছে৷ পাল্লা দিয়ে বাড়ছে লেপার্ডের হানা৷ মৃত্যুর ঘটনাও ঘটছে৷

HUMAN LEOPARD CONFLICT
খাঁচাবন্দি চিতাবাঘ (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 19, 2025 at 9:01 PM IST

4 Min Read
জলপাইগুড়ি, 19 সেপ্টেম্বর: উত্তরবঙ্গের চিতাবাঘের সংখ্যা রোজই বাড়ছে। ফলে ডুয়ার্সে মানুষ ও চিতাবাঘের সংঘাতের ঘটনা ঘটেই চলেছে। গত কয়েক বছরে জঙ্গল অধ্যুষিত উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলার নয়জনকে খুবলে মেরে ফেলেছে চিতাবাঘ। যা নিয়ে উদ্বেগ ক্রমশ বাড়ছে৷ পাশাপাশি প্রশ্ন উঠছে, কেন ঘটছে এমন ঘটনা?

বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, উত্তরবঙ্গে চা-বাগানের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে৷ ঝোপ-জঙ্গল ও চা-বাগানের মধ্যেই চিতাবাঘ আস্তানা তৈরি করতে ভালোবাসে৷ ফলে চিতাবাঘের সংখ্যা যত বাড়ছে, ততই সেগুলি গভীর জঙ্গল ছেড়ে বাইরে চলে আসছে৷ চা-বাগান বা লোকালয়ের কাছাকাছি যে চিতাবাঘগুলি থাকছে, সেগুলি মূলত খাবারের সন্ধানে বেরিয়ে আসছে৷ আর তখনই সমস্যা তৈরি হচ্ছে৷

HUMAN LEOPARD CONFLICT
খাঁচাবন্দি চিতাবাঘ (ফাইল ছবি)

স্পোর স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মুখপাত্র শ্যামা প্রসাদ পাণ্ডে বলেন, ‘‘চিতাবাঘ তার চোখের সামনে, তার উচ্চতায় যা দেখে, তা তার খাদ্য হিসেবে তুলে নেয়, তাতে কে মানুষ, কে গরু কে ছাগল, সেটা সে বোঝে না। চিতাবাঘ মূলত তার খাবারের জন্য হাঁস আকৃতি দেখে নিয়ে তাদের চোখ বরাবর থাকা যেকোনও প্রাণীকেই আক্রমণ করে।’’

সেই কারণেই অনেক বেশি শিশু ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা আক্রান্ত হচ্ছেন৷ শ্যামা প্রসাদ পাণ্ডে বলেন, ‘‘ইতিমধ্যেই কয়েকজন কিশোরকে তুলে নিয়ে গিয়েছে চিতাবাঘ। অনেকে কালভার্টে বসে গেম খেলছে, তখন তাদের তুলে নিতে পারে। চিতাবাঘ মূলত 20-25 স্কোয়ার কিলোমিটার জুড়ে থাকে। কিন্তু এখানে লেপার্ড 8-10 বর্গ কিলোমিটার জুড়েই থাকছে। কারণ, তাদের খাবার পেয়ে যাচ্ছে।’’ তাছাড়া খাবার হিসেবেও কুকুর ধরতেও চিতাবাঘ লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে বলে তিনি জানিয়েছেন৷

HUMAN LEOPARD CONFLICT
চিতাবাঘের হানা থেকে বাঁচতে সচেতনতামূলক পোস্টার (ফাইল ছবি)

উল্লেখ্য, ইতিমধ্যেই চিতাবাঘের আক্রমণে বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে। চিতাবাঘের হানায় আহতের সংখ্যা শতাধিক। বিগত কয়েক বছর ধরে আলিপুরদুয়ারের জেলার ধুমচিপাড়া চা-বাগান ও রামঝোরা চা-বাগান, গ্যারগেন্ডা চা-বাগান, ঢেকলাপাড়া চা-বাগান, জলপাইগুড়ি জেলার আংরাভাষা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় চিতাবাঘের আক্রমণে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। বাড়ির উঠোন থেকে চিতাবাঘের বাচ্চাদের তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

এই ঘটনাগুলিই উদ্বেগ বৃদ্ধি করছে বন দফতরের৷ সেই উদ্বেগই ধরা পড়ল প্রাক্তন অনানারি ওয়াইল্ড লাইফ ওয়ার্ডেন তথা জলপাইগুড়ি সায়েন্স অ্য়ান্ড নেচার ক্লাবের সম্পাদক রাজা রাউতের গলায়৷ তিনি বলেন, ‘‘চিতাবাঘের সঙ্গে মানুষের সংঘাত বাড়ছে। বাচ্চাদের মৃত্যু হচ্ছে এটা অশনিসংকেত। আমাদের এখন থেকেই সাবধান হতে হবে।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘বিশেষ করে জঙ্গল থেকে চিতাবাঘ লোকালয়ে আস্তানা খুঁজে বের করেছে। তারা মূলত লোকালয়ের চা-বাগানের ঝোপে-নর্দমায় তাদের আদর্শ জায়গা বেছে নিয়েছে। যেভাবে গ্রামাঞ্চলে কৃষিজমি চা-বাগান রূপান্তরিত হচ্ছে, সেখানে চিতাবাঘ আস্তানা বানাচ্ছে। অবিলম্বে আমাদের চিতাবাঘের প্রকৃত সংখ্যা কত সেটা জানা দরকার।’’ চিতাবাঘের সংখ্যাবৃদ্ধিকে তিনি ইতিবাচক হিসেবেই দেখছেন৷ অন্যদিকে স্পোর স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মুখপাত্র শ্যামা প্রসাদ পাণ্ডে মনে করেন, চিতাবাঘের সঠিক সংখ্যা নির্ধারিত না-হলে সংঘাত আরও বাড়বে৷

HUMAN LEOPARD CONFLICT
চা-বাগানে চিতাবাঘ খুঁজতে বনকর্মী ও স্থানীয় মানুষ৷ (ফাইল ছবি)

কিন্তু উত্তরবঙ্গের চিতাবাঘের সংখ্যা কত জানা নেই বন দফতরের। কারণ, আজ পর্যন্ত সেইভাবে চিতাবাঘ গণনার কোনও সমীক্ষাই হয়নি। রাজা রাউত বলেন, ‘‘সরকারের কাছে কোনও নথি নেই৷ কয়েক বছর আগে সারা ভারতজুড়ে একটা আন্দাজের ওপরে একটা সংখ্যা বলেছিল। কিন্তু উত্তরবঙ্গে চিতাবাঘের কোনও গণনা হয়নি। প্রযুক্তি ব্যবহার করে সংখ্যা জেনে নিয়ে আমাদের চিতাবাঘের ম্যানেজমেন্ট করতে হবে। লেপার্ড তাদের বাচ্চাদের অন্য জায়গায় লুকিয়ে রাখতে পছন্দ করে। নিজের বাচ্চাদের পুরুষ চিতাবাঘের আক্রমণ থেকে বাঁচাতে সেফ জায়গা হিসেবে চা-বাগান বেছে নিচ্ছে।’’

উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল (বন্যপ্রাণী) ভাস্কর জেভি বলেন, ‘‘চিতাবাঘের সংখ্যা বেড়েছে এটা ঠিক। চা-বাগানে অনেক বেশি চিতাবাঘের সংখ্যা বেড়েছে। চা-বাগান সাফসাফাই না-হওয়ার কারণে সংঘাত বাড়ছে। আমরা চেষ্টা করছি সচেতন করার। সতর্ক থাকলে আক্রমণ থেকে বাঁচা যায়। আমরা এর আগে উত্তরবঙ্গের জাতীয় উদ্যান অভয়ারণ্যে চিতাবাঘের একটা প্রাথমিক সার্ভে করেছিলাম। কিন্তু জঙ্গলের বাইরে এখন পর্যন্ত কোনও সার্ভে আমাদের করা হয়নি। জঙ্গলের বাইরে প্রচুর চিতাবাঘ আছে।’’

HUMAN LEOPARD CONFLICT
চিতাবাঘের হানা থেকে বাঁচতে সচেতনতামূলক পোস্টার৷ পাশ দিয়েই হেঁটে যাচ্ছেন সাধারণ মানুষ৷ (ফাইল ছবি)

তিনি আরও বলেন, ‘‘এত বড় এলাকায় গণনা করা খুব কঠিন। উত্তরবঙ্গের জঙ্গলে নেপাল বর্ডার থেকে শুরু করে ভুটান বর্ডারের জঙ্গলে আমরা 208টি চিতাবাঘ পেয়েছিলাম। জঙ্গলের বাইরেও গণনার নিয়ে চিন্তাভাবনা চলছে। চিতাবাঘ ও মানুষের সংঘাত এড়াতে আমরা সচেতনতা বৃদ্ধি করছি। আমরা জঙ্গল সংলগ্ন এলাকার মানুষদের বলেছি, যাতে তারা সন্ধ্যার পর বাড়ির বাইরে বাচ্চাদের বেরোতে না দেন। ইতিমধ্যেই চিতাবাঘের আক্রমণে কয়েকটি মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে।’’

প্রসঙ্গত, চিতাবাঘের আক্রমণ থেকে বাঁচতে ব্যাপক প্রচারাভিযান চালাচ্ছেন বন দফতর। লক্ষ্য করা গিয়েছে চা-বাগানে কাজ করার সময়েই বেশি চিতাবাঘের আক্রমণে শ্রমিকরা আহত হয়েছেন। অনেক চা-বাগানে চিতাবাঘের আক্রমণ থেকে বাঁচতে সতর্কতা মূলক পোস্টারও লাগানো হয়েছে।

কিন্তু তার পরও চিতাবাঘের হানায় আহত হওয়া বা মৃত্যুর ঘটনাও ঘটছে৷ আবার কখনও কখনও চিতাবাঘ লোকালয়ে মুরগি ধরার জন্য গৃহস্থের বাড়িতে এসে কুয়োতেই পড়ে যাচ্ছে৷ সেই নিয়ে হুলস্থুল হচ্ছে৷

