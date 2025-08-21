ETV Bharat / state

কলকাতায় আসার পথে চুরি ইনসুলিন-স্ট্রোকের ইনজেকশন, সতর্ক থাকার বার্তা কেন্দ্রের - INJECTION THEFT

চুরি যাওয়া ইনজেকশনের অপব্যবহার নিয়ে চিন্তিত কেন্দ্র । সর্বত্র জারি বিজ্ঞপ্তি । এই ধরনের ইনজেকশন কেনার আগে চিকিৎসক ও রোগীদের সতর্ক থাকার নির্দেশ ।

representative image of injection
প্রতীকী ছবি (ফাইল চিত্র)
কলকাতা, 21 অগস্ট: পরিবহনের সময় চুরি গেল বহু গুরুত্বপূর্ণ ইনজেকশন । মেসার্স নভো নরডিক্স কোম্পানির একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইনজেকশন বৃহস্পতিবার খোয়া যায় । যা নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করল সেন্ট্রাল ড্রাগ স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন, সংক্ষেপে সিডিএসসিও (Central Drugs Standard Control Organization)।

মহারাষ্ট্র থেকে কলকাতায় আসার পথে চুরি যায় ওই দামি এবং হার্টের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ইনজেকশনগুলি । যার মধ্যে রয়েছে বিপুল পরিমাণ ইনসুলিন, হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোকের চিকিৎসায় ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ ইনজেকশন । ভিওয়ান্ডি হাত থেকে মিল্ক রুট ধরে ( নাগপুর, রায়পুর ও কটক হয়ে কলকাতা) কলকাতায় আসছিল এই গুরুত্বপূর্ণ ইনজেকশন । পথে খোয়া যায় সেগুলি ।

cdsco notice about stolen injection
সিডিএসসিও-র তরফে জারি করা বিজ্ঞপ্তি, যেখানে চুরি যাওয়া ইনজেকশনগুলির নাম দেওয়া রয়েছে (ইটিভি ভারত)

এরপরই একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত সকলকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এই ওষুধগুলি প্রেসক্রাইবের ক্ষেত্রে আগে ভালো করে দেখে নিতে হবে । রোগীদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এই ওষুধগুলি কেনার সময় বিল সংগ্রহ করার জন্য, সঠিক ওষুধ কিনা তা যাচাই করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ।

কারণ, যে ইনজেকশন গুলি চুরি গিয়েছে, সেগুলি একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় রাখা প্রয়োজন । সেই তাপমাত্রায় না রাখলে ওষুধের গুণগত মান খারাপ হতে পারে । সেগুলি শরীরের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে । সে ক্ষেত্রে চুরি যাওয়া ওষুধগুলি খোলা বাজারে পৌঁছে গেলে তার গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাবে ।

চুরি যাওয়া চালানে রয়েছে ডিএনএ-অরিজিন ইনজেক্টেবলস, যেগুলি 2°C থেকে 8°C পর্যন্ত কোল্ড চেইন বজায় রেখে সংরক্ষণ করা বাধ্যতামূলক । সংস্থার কর্মকর্তারা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, সঠিকভাবে সংরক্ষণ না হলে এই ওষুধের গুণগত মান নষ্ট হতে পারে এবং তা রোগীর স্বাস্থ্যের পক্ষে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে ।

কর্তৃপক্ষের আশঙ্কা, তাপমাত্রার ওঠানামায় অত্যন্ত সংবেদনশীল এই ইনজেকশনগুলি যদি বাজারে সঠিকভাবে সংরক্ষণ না করে বিক্রি করা হয়, তবে তা রোগীদের গুরুতর স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি করতে পারে । পুলিশ ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং চুরি যাওয়া চালান উদ্ধারের চেষ্টা চলছে ।

