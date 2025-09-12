ETV Bharat / state

তিন বছরে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে 1 লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ, বাড়বে কর্মসংস্থান ?

পশ্চিমবঙ্গের জিডিপি 2024-25 অর্থবর্ষে 10.5 শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেতে পারে, যা জাতীয় গড় বৃদ্ধির হার 7.3 শতাংশের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।

MSME sector in West Bengal
বাংলায় 1 লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ, বাড়বে কর্মসংস্থান ? (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 12, 2025 at 2:30 PM IST

2 Min Read
কলকাতা, 12 সেপ্টেম্বর: রাজ্যের বিনিয়োগ মানচিত্রে নতুন মাত্রা যোগ হল। এমএসএমই এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিল (MSME EPC)-এর সর্বশেষ সমীক্ষা জানাচ্ছে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে 2021-22 থেকে 2024-25 অর্থবর্ষ পর্যন্ত রাজ্যে ঘোষিত নতুন বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় 1.23 লক্ষ কোটি টাকা। এটি রাজ্যের শিল্পখাতে দ্রুত রূপান্তরমূলক বৃদ্ধির ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে মত প্রশাসনিক কর্তাদের একাংশের।

সমীক্ষা অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গের জিডিপি 2024-25 অর্থবর্ষে 10.5 শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেতে পারে, যা জাতীয় গড় বৃদ্ধির হার 7.3 শতাংশের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। উৎপাদন শিল্পে 7.8 শতাংশ এবং সামগ্রিক শিল্প খাতে 7.3 শতাংশ বৃদ্ধি—দুই ক্ষেত্রেই রাজ্য জাতীয় মানদণ্ডকে অতিক্রম করেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই অগ্রগতি শিল্প ও পরিকাঠামোগত সম্প্রসারণের ইতিবাচক ফলাফল।

কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ডিএস রাওয়াত গত মঙ্গলবার সমীক্ষা রিপোর্ট প্রকাশ করেন। তিনি জানান, রাজ্যে এই সময়ে 42,440 কোটি টাকার প্রকল্প সম্পূর্ণ হয়েছে ৷ 23,260 কোটি টাকার প্রকল্প পুনরুজ্জীবিত হয়েছে ৷ বিভিন্ন স্তরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের পরিমাণ প্রায় 3.99 লক্ষ কোটি টাকা। বিনিয়োগের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে সেন্টার ফর মনিটরিং অফ ইন্ডিয়ান ইকনমি (CMIE) থেকে। এই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হলে 75 হাজারেরও বেশি কর্মসংস্থান তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। রিপোর্টে আরও উল্লেখ, রাজ্যে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে স্টেট লেভেল ইনভেস্টমেন্ট সিনার্জি কমিটি (SLISC) এবং সিঙ্গল-উইন্ডো ক্লিয়ারেন্স মেকানিজম কার্যকর ভূমিকা নিয়েছে। ফলে শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে ‘ease of doing business’ সূচকে ইতিবাচক অগ্রগতি হয়েছে।

অন্যদিকে, চলতি বছরের মার্চ মাসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এমএসএমই খাতে বাংলার অগ্রগতি নিয়ে সোশাল মিডিয়া একটি পোস্ট করেছিলেন। তিনি জাতীয় পরিসংখ্যান দফতরের (NSO) 'Annual Survey of Unincorporated Sector Enterprises'-এর তথ্য উদ্ধৃত করে জানান— উৎপাদন শিল্পে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা, নারী নেতৃত্বাধীন প্রতিষ্ঠান এবং অর্গানাইজড নয় এমন শিল্পে নারী শ্রমিকের অংশগ্রহণ— সব ক্ষেত্রেই পশ্চিমবঙ্গ দেশের সেরা অবস্থানে রয়েছে। এই পরিসংখ্যান মুখ্যমন্ত্রীর সেই বক্তব্যকে আরও বেশি প্রতিষ্ঠা দিল বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদদের অনেকেই।

রাজনৈতিক মহলও মনে করছে, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই সমীক্ষার তথ্য শাসকদলের কাছে একটি বড় হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে। কারণ শিল্পবৃদ্ধি, বিনিয়োগ আকর্ষণ ও কর্মসংস্থান— তিনটিই সরাসরি মানুষের জীবিকার সঙ্গে যুক্ত। পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়ন ও ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্পে বাংলার সাফল্য রাজনৈতিক বার্তাকেও তীব্র করবে।

সবমিলিয়ে এই সাফল্য প্রসঙ্গে অর্থনীতির শিক্ষক রাজু রায় বলেন, "গোটা দেশেই এই মুহূর্তে ভারী শিল্পে মন্দা রয়েছে। এই অবস্থায় রাজ্যে ক্ষুদ্র শিল্পের অগ্রগতি আশা ব্যঞ্জক তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এর ফলে বড় সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান হবে ৷ তার পাশাপাশি রাজ্যের জিডিপিও বাড়বে ৷ এই পরিসংখ্যান রাজ্যের সরকারকে নির্বাচনের আগে অনেকটাই স্বস্তি দেবে।"

INVESTMENT IN WEST BENGALBENGAL AND INDIA GDPINVESTMENT IN MSME SECTORবাংলায় 1 লক্ষ কোটির বিনিয়োগMSME SECTOR IN WEST BENGAL

