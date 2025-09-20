95 শতাংশ মৃত্যুহার ! জলে ডুব দিলেই বিপদ, ব্রেন ইটিং অ্যামিবা থেকে সতর্ক থাকুন
চিকিৎসকদের কথায়, নদী, পুকুর, সুইমিং পুল ও ট্যাংকের জল থেকে এই রোগ ছড়ায় ৷ কীভাবে এই রোগ থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখবেন জেনে নিন ৷
Published : September 20, 2025 at 8:15 PM IST
কলকাতা, 20 সেপ্টেম্বর: স্নায়ু রোগ ব্রেন ইটিং অ্যামিবা নিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে দেশজুড়ে ৷ ইতিমধ্যেই কেরলে একজন এই রোগে আক্রান্ত ৷ চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, এই রোগে মৃত্যুর হার অত্যন্ত বেশি ৷ 100 জন আক্রান্ত হলে 95 থেকে 96 জন মারা যান ৷ জলে ডুব দিলে ছড়িয়ে পড়তে পারে এই রোগ ৷ রবিবার মহালয়া ৷ পুজোর আগে তাই কীভাবে এই রোগ থেকে সতর্ক থাকবেন জেনে নিন বিশেষজ্ঞদের থেকে ৷
চিকিৎসকরা মনে করছেন, শুধুমাত্র কেরলে নয়, বেশ কিছু বছর ধরে এই রোগ পরিচিত । চিকিৎসকদের কথায়, এই রোগ বিরল নয়, কিন্তু শনাক্ত হয় খুব কম । চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় এই রোগকে বলা হয় প্রাইমারি অ্যামিবিক মেনিনগোএনসেফালাইটিস । কিন্তু কেন এই রোগ হয়? কীভাবে এই সংক্রমণ ছড়ায়?
জলবাহিত রোগ অ্যামিবা
স্নায়ু রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এ শোভনা বলেন, "এই ধরনের অ্যামিবা জলে থাকে । নদী, পুকুর, সুইমিং পুল এবং বাড়ির ট্যাংক এই সমস্ত জায়গায় অপরিষ্কার থাকার কারণে এই ধরনের পরজীবী জন্মায় । মূলত বর্ষাকালে এইসব জায়গায় জলের পরিমাণটা বেড়ে যায় । মূলত এই পরজীবীটি নাক দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে ব্রেনের মধ্যে পৌঁছয় ।"
এই রোগের প্রভাব
নিউরো সার্জেন্ট চিকিৎসক দিব্যেন্দু রায় বলেন, "এটা পুরো ব্রেইনে প্রভাব ফেলে । মাথার ভিতরে যে সেলগুলি রয়েছে এই পরজীবী সেগুলো খেয়ে নেয় । এই পরজীবীর খাদক হল আমাদের মাথার ভেতরের সেলগুলি । এটা সাধারণত একটা প্রোটোজোয়া ডিজিস । এটা সাধারণত লবণাক্ত বা ঠান্ডা জলে হয় না । নদী, পুকুর, সুইমিং পুল ও ট্যাংকের জলের নিচের দিকে এই প্রোটোজয়া জন্মায় । অনেক মানুষ যখন ওই জলে স্নান করে । তখন জলটা ঘোলা হয়ে যেতে থাকে সেই সময় কিন্তু এই ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ।"
এই রোগের উপসর্গ
চিকিৎসক এ শোভনা বলেন, "এই রোগে জ্বর, বমি, প্রবল মাথার যন্ত্রণা হয় ৷ রোগী কিছুক্ষণের জন্য জ্ঞান হারিয়ে ফেলে । কারও ক্ষেত্রে ব্রেনের ভিতরে টিউমার তৈরি হয়ে শরীরের এক দিক প্যারালাইসিস পর্যন্ত করে ফেলে ।"
চিকিৎসা পদ্ধতি
চিকিৎসক আরও বলেন, "এই রোগের চিকিৎসা পদ্ধতিটা একটু কঠিন । এই রোগের শনাক্তকরণের জন্য ব্রেনের ফ্লুইডের একটি পরীক্ষা করা হয় । সেই টেস্টকে বলা হয় পিসিআর । কিন্তু এই টেস্ট আমাদের কলকাতা তথা রাজ্যে হয় না । সারা ভারতের দু-একটা জায়গায় হয় ।"
শনাক্ত হওয়ার পর শুরু হয় চিকিৎসা । চিকিৎসক এ শোভনা বলেন, "যাদের স্বাভাবিক জ্বর-বমি থাকে তাদের ক্ষেত্রে আমরা ওষুধ দিয়েই চিকিৎসা করে থাকি । কিন্তু তার থেকে যাদের বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, তাদের ক্ষেত্রে হাসপাতালে ভর্তি করে ইনজেকশন দেওয়ার প্রয়োজন হয় । অনেকের ক্ষেত্রে আমরা ক্যাথিটরের সাহায্যে ব্রেনের ভিতরে ঢুকে ওষুধ পর্যন্ত দিয়েছি ।"
কীভাবে সংক্রমণ থেকে রক্ষা ?
রাত পোহালেই মহালয়া । তবে এই দিনটিতে শাস্ত্রমতে পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণ বা শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্যই বিশেষ পরিচিত ৷ স্বর্গীয় পিতৃদেবদের জল দিয়েই হয় এই অনুষ্ঠান । তার জন্য ভিড় জমে বিভিন্ন নদী এবং পুকুরগুলিতে । বহু মানুষ ডুব দেন গঙ্গাতেও । এই সময় এটা কতটা ভয়াবহ?
চিকিৎসক দিব্যেন্দু রায় বলেন, "এই রোগটি একজনের থেকে অন্য জনের সংক্রমণ হয় না । কিন্তু জল থেকে ছড়িয়ে যায় । তাই কিছু জিনিস আমাদের মাথায় রাখা প্রয়োজন । যেমন, এই সময়টা জলাশয়ে স্নান করা থেকে ব্যহত থাকা ভালো । একান্তই যদি স্নান করতে হয় তাহলে অবশ্যই নাক বন্ধ করে জলে ডুব দিতে হবে । সব থেকে ভালো হয় যদি জলে ডুব না দিয়ে পাড়ে বসে ওই জল মাথায় ঢালা যায় ।"