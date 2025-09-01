মালদা, 1 সেপ্টেম্বর: কীভাবে নিয়োগ হল 'দাগি' অযোগ্য শিক্ষকদের ? এসএসসি কর্তৃপক্ষ এমন নিয়োগের সঙ্গে কতটা জড়িয়ে রয়েছে ? খোঁজ করতে গিয়ে মালদায় উঠে এল ভয়ঙ্কর তথ্য ৷
সুপ্রিম নির্দেশে শনিবার 'দাগি' শিক্ষকদের তালিকা প্রকাশ করেছে এসএসসি অথবা সেই তালিকা প্রকাশে বাধ্য হয়েছে তারা ৷ সেই তালিকায় ঠাঁই পেয়েছে কাকদ্বীপ থেকে কোচবিহার পর্যন্ত 1806 জন এমন 'দাগি' শিক্ষকের নাম ৷ কোথাও বিধায়কের কন্যা, কোথাও পুরসভার কাউন্সিল, কোথাও আবার মন্ত্রী বা নেতা-নেত্রীদের ঘনিষ্ঠদের নাম জ্বলজ্বল করছে ৷ এক্ষেত্রে যে প্রভাবশালীদের নাম উঠে আসছে, তাঁদের সিংহভাগ রাজ্যের শাসকদলের ৷ বিধানসভা নির্বাচন আসন্ন ৷ ফলে হাতেগরম এই প্রচারবাণ যে সেই নির্বাচনের প্রচারে বিরোধীদের অন্যতম অস্ত্র হতে চলেছে তা নিয়ে দ্বিমত নেই কারও ৷
কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে অন্য জায়গায় ৷ সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে অযোগ্য শিক্ষকদের তালিকা প্রকাশ করেছে এই রাজ্যের শিক্ষক নিয়োগকারী সংস্থা ৷ তাহলে তারা নিশ্চিতভাবেই জানত, এই শিক্ষকরা চাকরি পাওয়ার যোগ্য নন ৷ তাহলে এসব লোকজন চাকরি পেলেন কীভাবে ? কীভাবেই বা এই অযোগ্যদের হাতে অথবা স্কুলে সেই নিয়োগপত্র পৌঁছল ৷ তবে কি সর্ষের মধ্যেই ভূত ? মালদার একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বক্তব্যে কিন্তু সেই সন্দেহ ভয়ঙ্করভাবে দানা বাঁধছে ৷
ওই 'দাগি' শিক্ষকের নাম আজাদ আলি মির্জা ৷ তাঁর বাড়ি কালিয়াচক 1 নম্বর ব্লকের জালালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জালালপুর গ্রামে ৷ 2021 সালে তিনি চাঁচল 1 নম্বর ব্লকের খরবা গ্রাম পঞ্চায়েতের হরিনারায়ণপুর এগ্রিল হাইস্কুলে বাংলা বিভাগের শিক্ষক হিসাবে কাজে যোগদান করেন ৷ বছরখানেক চুটিয়ে শিক্ষকতা করেছেন ৷ প্রতি মাসে মাইনেও পেয়েছেন ৷ কিন্তু তিনি পড়ুয়াদের আদপে কী পড়িয়েছেন, সেটা জানা নেই ছাত্র, এমনকি শিক্ষকদেরও ৷
জানা যাচ্ছে, 2020 সালে তিনি যেদিন ওই স্কুলে নিয়োগপত্র নিয়ে কাজে যোগ দিতে যান, সেদিন তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন প্রধান শিক্ষক ৷ কারণ, তাঁর সঙ্গে থাকা নিয়োগপত্রে কারও স্বাক্ষর ছিল না ৷ পরবর্তীতে এসএসসি থেকে ই-মেল মারফত পাঠানো স্বাক্ষরিত নিয়োগপত্র তাঁর কাছে আসে ৷ তিনি সেই ই-মেল হরিনারায়ণপুর এগ্রিল হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে পাঠিয়ে দেন ৷ এরপরেই তাঁকে স্কুলে কাজে যোগদান করার বিষয়টি অনুমোদন করেন প্রধান শিক্ষক ৷ যদিও এক বছর পেরোনোর আগেই তিনি স্কুল যাওয়া বন্ধ করে দেন ৷ কারণ, ততদিনে তাঁর অযোগ্যতার বিষয়টি সবার সামনে চলে এসেছিল ৷
ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শেখ হোসেন আলি বলছেন, "আমি শুনেছি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে অযোগ্য শিক্ষকদের তালিকায় আজাদ আলি মির্জার নাম রয়েছে ৷ খুব খারাপ লাগছে ৷ লকডাউনের সময় সে আমাদের স্কুলে কাজে যোগ দিতে এসেছিল ৷ কিন্তু যেহেতু তার নিয়োগপত্র ডাকযোগে আমাদের কাছে আসেনি, সে হাতে করে নিয়ে এসেছিল, তাই আমি তাকে স্কুলে যোগদান করাইনি ৷ তার 8-9 মাস পর সে ই-মেল মারফৎ স্কুলের মেইলে নিজের নিয়োগপত্র পাঠায় ৷ তখন আমি জেলা স্কুল পরিদর্শকের মৌখিক নির্দেশক্রমে আমি তাকে স্কুলে যোগদান করাই ৷ বছরখানেক চাকরি করেছে ৷ যখন ওর নাম প্রথমবার অযোগ্য শিক্ষকের তালিকায় বেরোয়, তার কিছুদিন আগে থেকেই ও স্কুল আসা বন্ধ করে দেয় ৷ 2022 সালেই ওর স্কুলে আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৷ ও বাংলার শিক্ষক ছিল ৷ ও চলে যাওয়ার পর আমরা বাংলা বিভাগে নতুন কোনও শিক্ষক পাইনি ৷ স্কুল চালানোই মুশকিল হয়ে পড়েছে ৷"
তিনি আরও বলেন, "এবার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এসএসসি'র প্রকাশিত দাগি শিক্ষকদের তালিকায় আজাদ আলি মির্জার নাম দেখলাম ৷ ওর বাড়ি কালিয়াচকের সুজাপুরে ছিল বলেই জানি ৷ তবে একটি বিষয়, ছাত্র পড়ানোর ক্ষেত্রে ও কিন্তু কখনও স্বচ্ছন্দ ছিল না ৷ নিজের বিষয়ের উপর ওর যথেষ্ট দক্ষতা রয়েছে বলে আমার মনে হয়নি ৷ সবসময় কোনও হীনন্মন্যতায় ভুগত ৷ ও কীভাবে চাকরি পেয়েছিল সেটা আমাদের জানা নেই ৷ ও যে একজন অযোগ্য শিক্ষক ছিল, এসএসসির সদ্য প্রকাশিত তালিকা দেখে আমরা নিশ্চিত হয়ে গিয়েছি ৷"
হরিনারায়ণপুর এগ্রিল হাইস্কুলের ছাত্র অরবিন্দ মণ্ডলের কথায়, "আজাদ আলি মির্জা 2021 সালে স্কুলে যোগ দিয়েছিলেন ৷ কিন্তু কাজে যোগ দেওয়ার পর তিনি কোনওদিনই ভালোভাবে পড়াতে পারেননি ৷ তাঁর পড়ানোর ধরন দেখে আমাদের মনে হয়েছিল তিনি অযোগ্য ৷ কিন্তু আমাদের কিছু বলার ছিল না ৷ এসএসসি'র প্রকাশিত নতুন অযোগ্য শিক্ষকের তালিকায় তাঁর নাম আমাদের সেই ধারণাকে মান্যতা দিয়েছে ৷ এখন আমাদের খারাপ লাগছে এই ভেবে যে আমরা এমন একজন শিক্ষকের কাছে প্রায় এক বছর পড়াশোনা করতে বাধ্য হয়েছি যিনি অযোগ্য ৷ তিনি বাংলা পড়াতেন ৷ তাঁর পড়ানো দেখেই আমাদের মনে হয়েছিল তিনি একজন গৃহশিক্ষক ৷ হাইস্কুলে পড়ানোর যোগ্যতা তাঁর নেই ৷"
এনিয়ে আজাদ আলি মির্জার কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ৷ তাঁর মোবাইল ফোন সুইচ অফ ৷ জালালপুর গ্রামের বাড়িতেও নেই তিনি ৷ পরিবারের সদস্যরা কেউ বাড়ির বাইরে বেরোননি ৷ এমনকি ওই গ্রামের কেউ তাঁর সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করতে নারাজ ৷
তবে তৃণমূল পরিচালিত জালালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আবদুল বারেক বলেন, "বিষয়টি আমি শুনেছি ৷ এর আগের তালিকা যখন প্রকাশিত হয়েছিল তখনই শুনেছিলাম আজাদ আলি মির্জার নাম অযোগ্য শিক্ষকদের সেই তালিকায় রয়েছে ৷ ছেলেটা এমনিতে ভালো৷ সরকারি আইন অনুযায়ীই ওর চাকরি বাদ গিয়েছে ৷ ও কোন স্কুলে কাজ করত সেটা ঠিক জানি না ৷ কবে চাকরি পেয়েছিল সেটাও ঠিক জানি না ৷ তবে ও কীভাবে নিয়োগপত্র পেয়েছিল তা আমার জানা নেই ৷ তখন আমি পঞ্চায়েত প্রধানও ছিলাম না ৷"
যাই হোক না কেন, আজাদ আলি মির্জার শিক্ষকতার নিয়োগপত্র পাওয়ার ঘটনার দায় কিন্তু এসএসসি কর্তৃপক্ষের ৷ তেমনটাই মনে করছেন চাঁচল এলাকার মানুষজন ৷ অর্থাৎ তাঁরা এই নিয়োগ দুর্নীতিতে সর্ষের মধ্যেই ভূতের অস্তিত্ব দেখতে পাচ্ছেন ৷ প্রশ্ন এখন এমন ভূতদের সংখ্যা নিয়ে ৷ এই দুর্নীতিতে কয়েকজনের ইতিমধ্যে জেলযাত্রা হয়েছে ৷ এখনও কি আরও অনেক চক্রী জেলের বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে?