'দাগি' শিক্ষকদের নিয়োগে SSC কর্তৃপক্ষ কতটা জড়িয়ে ? ভয়ঙ্কর তথ্য প্রকাশ্যে

মালদা জেলা থেকে 'দাগি' শিক্ষকের তালিকায় নাম আজাদ আলি মির্জার ৷ তিনি পড়ুয়াদের আদপে কী পড়িয়েছেন, সেটা জানা নেই ছাত্র, এমনকি শিক্ষকদেরও ৷

SSC tainted teachers
খরবা হরিনারায়ণপুর এগ্রিল হাইস্কুল (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 1, 2025 at 8:11 PM IST

মালদা, 1 সেপ্টেম্বর: কীভাবে নিয়োগ হল 'দাগি' অযোগ্য শিক্ষকদের ? এসএসসি কর্তৃপক্ষ এমন নিয়োগের সঙ্গে কতটা জড়িয়ে রয়েছে ? খোঁজ করতে গিয়ে মালদায় উঠে এল ভয়ঙ্কর তথ্য ৷

সুপ্রিম নির্দেশে শনিবার 'দাগি' শিক্ষকদের তালিকা প্রকাশ করেছে এসএসসি অথবা সেই তালিকা প্রকাশে বাধ্য হয়েছে তারা ৷ সেই তালিকায় ঠাঁই পেয়েছে কাকদ্বীপ থেকে কোচবিহার পর্যন্ত 1806 জন এমন 'দাগি' শিক্ষকের নাম ৷ কোথাও বিধায়কের কন্যা, কোথাও পুরসভার কাউন্সিল, কোথাও আবার মন্ত্রী বা নেতা-নেত্রীদের ঘনিষ্ঠদের নাম জ্বলজ্বল করছে ৷ এক্ষেত্রে যে প্রভাবশালীদের নাম উঠে আসছে, তাঁদের সিংহভাগ রাজ্যের শাসকদলের ৷ বিধানসভা নির্বাচন আসন্ন ৷ ফলে হাতেগরম এই প্রচারবাণ যে সেই নির্বাচনের প্রচারে বিরোধীদের অন্যতম অস্ত্র হতে চলেছে তা নিয়ে দ্বিমত নেই কারও ৷

'দাগি' শিক্ষকদের নিয়োগে এসএসসি কর্তৃপক্ষ কতটা জড়িয়ে? ভয়ঙ্কর তথ্য প্রকাশ্যে (ইটিভি ভারত)

কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে অন্য জায়গায় ৷ সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে অযোগ্য শিক্ষকদের তালিকা প্রকাশ করেছে এই রাজ্যের শিক্ষক নিয়োগকারী সংস্থা ৷ তাহলে তারা নিশ্চিতভাবেই জানত, এই শিক্ষকরা চাকরি পাওয়ার যোগ্য নন ৷ তাহলে এসব লোকজন চাকরি পেলেন কীভাবে ? কীভাবেই বা এই অযোগ্যদের হাতে অথবা স্কুলে সেই নিয়োগপত্র পৌঁছল ৷ তবে কি সর্ষের মধ্যেই ভূত ? মালদার একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বক্তব্যে কিন্তু সেই সন্দেহ ভয়ঙ্করভাবে দানা বাঁধছে ৷

SSC tainted teachers
'দাগি' শিক্ষকের তালিকায় নাম আজাদ আলি মির্জা (নিজস্ব ছবি)

ওই 'দাগি' শিক্ষকের নাম আজাদ আলি মির্জা ৷ তাঁর বাড়ি কালিয়াচক 1 নম্বর ব্লকের জালালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জালালপুর গ্রামে ৷ 2021 সালে তিনি চাঁচল 1 নম্বর ব্লকের খরবা গ্রাম পঞ্চায়েতের হরিনারায়ণপুর এগ্রিল হাইস্কুলে বাংলা বিভাগের শিক্ষক হিসাবে কাজে যোগদান করেন ৷ বছরখানেক চুটিয়ে শিক্ষকতা করেছেন ৷ প্রতি মাসে মাইনেও পেয়েছেন ৷ কিন্তু তিনি পড়ুয়াদের আদপে কী পড়িয়েছেন, সেটা জানা নেই ছাত্র, এমনকি শিক্ষকদেরও ৷

SSC tainted teachers
আজাদ আলি মির্জার স্কুলে যোগদান নিয়ে জটিলতা (নিজস্ব ছবি)

জানা যাচ্ছে, 2020 সালে তিনি যেদিন ওই স্কুলে নিয়োগপত্র নিয়ে কাজে যোগ দিতে যান, সেদিন তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন প্রধান শিক্ষক ৷ কারণ, তাঁর সঙ্গে থাকা নিয়োগপত্রে কারও স্বাক্ষর ছিল না ৷ পরবর্তীতে এসএসসি থেকে ই-মেল মারফত পাঠানো স্বাক্ষরিত নিয়োগপত্র তাঁর কাছে আসে ৷ তিনি সেই ই-মেল হরিনারায়ণপুর এগ্রিল হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে পাঠিয়ে দেন ৷ এরপরেই তাঁকে স্কুলে কাজে যোগদান করার বিষয়টি অনুমোদন করেন প্রধান শিক্ষক ৷ যদিও এক বছর পেরোনোর আগেই তিনি স্কুল যাওয়া বন্ধ করে দেন ৷ কারণ, ততদিনে তাঁর অযোগ্যতার বিষয়টি সবার সামনে চলে এসেছিল ৷

SSC tainted teachers
আজাদ আলি মির্জাকে নথি জমা দিতে বলা হয় (নিজস্ব ছবি)

ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শেখ হোসেন আলি বলছেন, "আমি শুনেছি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে অযোগ্য শিক্ষকদের তালিকায় আজাদ আলি মির্জার নাম রয়েছে ৷ খুব খারাপ লাগছে ৷ লকডাউনের সময় সে আমাদের স্কুলে কাজে যোগ দিতে এসেছিল ৷ কিন্তু যেহেতু তার নিয়োগপত্র ডাকযোগে আমাদের কাছে আসেনি, সে হাতে করে নিয়ে এসেছিল, তাই আমি তাকে স্কুলে যোগদান করাইনি ৷ তার 8-9 মাস পর সে ই-মেল মারফৎ স্কুলের মেইলে নিজের নিয়োগপত্র পাঠায় ৷ তখন আমি জেলা স্কুল পরিদর্শকের মৌখিক নির্দেশক্রমে আমি তাকে স্কুলে যোগদান করাই ৷ বছরখানেক চাকরি করেছে ৷ যখন ওর নাম প্রথমবার অযোগ্য শিক্ষকের তালিকায় বেরোয়, তার কিছুদিন আগে থেকেই ও স্কুল আসা বন্ধ করে দেয় ৷ 2022 সালেই ওর স্কুলে আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৷ ও বাংলার শিক্ষক ছিল ৷ ও চলে যাওয়ার পর আমরা বাংলা বিভাগে নতুন কোনও শিক্ষক পাইনি ৷ স্কুল চালানোই মুশকিল হয়ে পড়েছে ৷"

তিনি আরও বলেন, "এবার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এসএসসি'র প্রকাশিত দাগি শিক্ষকদের তালিকায় আজাদ আলি মির্জার নাম দেখলাম ৷ ওর বাড়ি কালিয়াচকের সুজাপুরে ছিল বলেই জানি ৷ তবে একটি বিষয়, ছাত্র পড়ানোর ক্ষেত্রে ও কিন্তু কখনও স্বচ্ছন্দ ছিল না ৷ নিজের বিষয়ের উপর ওর যথেষ্ট দক্ষতা রয়েছে বলে আমার মনে হয়নি ৷ সবসময় কোনও হীনন্মন্যতায় ভুগত ৷ ও কীভাবে চাকরি পেয়েছিল সেটা আমাদের জানা নেই ৷ ও যে একজন অযোগ্য শিক্ষক ছিল, এসএসসির সদ্য প্রকাশিত তালিকা দেখে আমরা নিশ্চিত হয়ে গিয়েছি ৷"

হরিনারায়ণপুর এগ্রিল হাইস্কুলের ছাত্র অরবিন্দ মণ্ডলের কথায়, "আজাদ আলি মির্জা 2021 সালে স্কুলে যোগ দিয়েছিলেন ৷ কিন্তু কাজে যোগ দেওয়ার পর তিনি কোনওদিনই ভালোভাবে পড়াতে পারেননি ৷ তাঁর পড়ানোর ধরন দেখে আমাদের মনে হয়েছিল তিনি অযোগ্য ৷ কিন্তু আমাদের কিছু বলার ছিল না ৷ এসএসসি'র প্রকাশিত নতুন অযোগ্য শিক্ষকের তালিকায় তাঁর নাম আমাদের সেই ধারণাকে মান্যতা দিয়েছে ৷ এখন আমাদের খারাপ লাগছে এই ভেবে যে আমরা এমন একজন শিক্ষকের কাছে প্রায় এক বছর পড়াশোনা করতে বাধ্য হয়েছি যিনি অযোগ্য ৷ তিনি বাংলা পড়াতেন ৷ তাঁর পড়ানো দেখেই আমাদের মনে হয়েছিল তিনি একজন গৃহশিক্ষক ৷ হাইস্কুলে পড়ানোর যোগ্যতা তাঁর নেই ৷"

এনিয়ে আজাদ আলি মির্জার কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ৷ তাঁর মোবাইল ফোন সুইচ অফ ৷ জালালপুর গ্রামের বাড়িতেও নেই তিনি ৷ পরিবারের সদস্যরা কেউ বাড়ির বাইরে বেরোননি ৷ এমনকি ওই গ্রামের কেউ তাঁর সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করতে নারাজ ৷

তবে তৃণমূল পরিচালিত জালালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আবদুল বারেক বলেন, "বিষয়টি আমি শুনেছি ৷ এর আগের তালিকা যখন প্রকাশিত হয়েছিল তখনই শুনেছিলাম আজাদ আলি মির্জার নাম অযোগ্য শিক্ষকদের সেই তালিকায় রয়েছে ৷ ছেলেটা এমনিতে ভালো৷ সরকারি আইন অনুযায়ীই ওর চাকরি বাদ গিয়েছে ৷ ও কোন স্কুলে কাজ করত সেটা ঠিক জানি না ৷ কবে চাকরি পেয়েছিল সেটাও ঠিক জানি না ৷ তবে ও কীভাবে নিয়োগপত্র পেয়েছিল তা আমার জানা নেই ৷ তখন আমি পঞ্চায়েত প্রধানও ছিলাম না ৷"

যাই হোক না কেন, আজাদ আলি মির্জার শিক্ষকতার নিয়োগপত্র পাওয়ার ঘটনার দায় কিন্তু এসএসসি কর্তৃপক্ষের ৷ তেমনটাই মনে করছেন চাঁচল এলাকার মানুষজন ৷ অর্থাৎ তাঁরা এই নিয়োগ দুর্নীতিতে সর্ষের মধ্যেই ভূতের অস্তিত্ব দেখতে পাচ্ছেন ৷ প্রশ্ন এখন এমন ভূতদের সংখ্যা নিয়ে ৷ এই দুর্নীতিতে কয়েকজনের ইতিমধ্যে জেলযাত্রা হয়েছে ৷ এখনও কি আরও অনেক চক্রী জেলের বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে?

