কলকাতা, 27 অগস্ট: মেঘভাঙা বৃষ্টি। সাম্প্রতিককালে বিশেষ করে চলতি বর্ষায় বারবার ত্রাসের সৃষ্টি করেছে এই শব্দবন্ধ ৷ উত্তরাখণ্ড থেকে কাশ্মীর- মেঘভাঙা বৃষ্টি এবং তার জেরে তৈরি হওয়া হড়পা বানে প্রাণ গিয়েছে বহু মানুষের ৷ মেঘভাঙা বৃষ্টি কি বাংলাতেও হতে পারে? উত্তর খুঁজল ইটিভি ভারত ৷
বৃষ্টির পরিমাণ 2 থেকে 7 মিলিমিটার পর্যন্ত হলে তা হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির আওতায় পড়ে । 7 থেকে 11 মিলিমিটার হলে সেটিকে বলা হয় ভারী বৃষ্টি ৷ 11 থেকে 20 মিলিমিটার হল অতিভারী বৃষ্টি। কিন্ত মেঘভাঙা বৃষ্টির পরিমাণ এসবের থেকে অনেকটাই বেশি। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস বলছেন, "কোনও জায়গায় প্রতি ঘণ্টায় 100 মিলিমিটার বা 10 সেন্টিমিটারের বেশি বৃষ্টি হলে তাকে আবহাওয়া বিজ্ঞানের ভাষায় মেঘভাঙা বৃষ্টি বলা হয়ে থাকে।"
মেঘভাঙা বৃষ্টি কেন হয় ?
সাধারণ বৃষ্টির থেকে এই বৃষ্টির তীব্রতা অনেক বেশি । স্থলভাগে নয় এই ধরনের বৃষ্টি হয় পাহাড়ি অঞ্চলে । সকলেই জানে বাতাসে থাকা জলীয় বাষ্প মেঘে পরিণত হয়। সেখান থেকেই হয় বৃষ্টি ৷ এখানেও ব্যাপারটা তাই ৷ তবে এক্ষেত্রে অনেক বেশি পরিমাণে মেঘ জমে ৷ আর তার প্রভাবও খুব বেশি পড়ে ৷ ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও হয় বিরাট ৷
সাম্প্রতিককালে উত্তরকাশি এবং কাশ্মীরে যে মেঘভাঙা বৃষ্টি হয়েছে তার নেপথ্যেও একই কারণ আছে বলে জানালেন আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের অধিকর্তা ৷ তাঁর মতে, পাহাড়ের গা দিয়ে মেঘ নামে বলে আশপাশে পাহাড় ঘেরা এলাকায় মেঘভাঙা বৃষ্টি এবং তার জেরে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি হওয়া কোনও নতুন ঘটনা নয় ৷ অতীতেও হয়েছে এবং আগামিদিনেও হবে ৷ তবে ফারাক যে একেবারেই নেই তা নয় ৷ অধিকর্তা জানান, গত কয়েক বছরের মধ্যে আবহাওয়ার পরিবর্তন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে ৷ তার জেরে মেঘভাঙা বৃষ্টি অনেক বেশি ক্ষতি বয়ে আনছে ৷ জল আর কাদামাটির স্রোতে ঘরবাড়ি ভেসে যাওয়া বা মানুষের মৃত্যু আগের থেকে বেড়ে গিয়েছে আবহাওয়ার আচরণে চোখে পড়ার মতো বদল আসায় ৷
বর্ষার বাংলা, বাংলার বর্ষা
রাজ্যে জুনের শুরু থেকে 25 আগস্ট পর্যন্ত মোট বৃষ্টি হয়েছে 1062 মিলিমিটার ৷ এই সময়ের মধ্যেবৃ বৃষ্টির স্বাভাবিক পরিমাণ 987 মিলিমিটার ৷ মানে প্রায় 8 শতাংশ বেশি বৃষ্টি হয়েছে রাজ্যে। দক্ষিণবঙ্গে চলতি বর্ষায় স্বাভাবিকের থেকে বেশি পরিমাণে বৃষ্টি হয়েছে। এখনও পর্যন্ত বৃষ্টির পরিমাণ 1017 মিলিমিটার। বৃষ্টির স্বাভাবিক পরিমাণ 849.6 মিলিমিটার। তার মানে 20 শতাংশের কাছাকাছি বেশি বৃষ্টি পেয়েছে দক্ষিণবঙ্গ ৷
উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ গত দু'বছরের তুলনায় অনেকটাই কম। এখনও পর্যন্ত উত্তরের জেলাগুলিতে চলতি বর্ষায় 1200 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। এই সময় স্বাভাবিক বৃষ্টির পরিমাণ 1404 মিলিমিটার । মানে 15 শতাংশ কম বৃষ্টি হয়েছে।
দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছে বাঁকুড়ায় ৷ সেখানে বৃষ্টির পরিমাণ স্বাভাবিকের থেকে 63 শতাংশ বেশি। এছাড়া হাওড়া, উত্তর 24 পরগনা, পূর্ব বর্ধমান এবং পুরুলিয়া-এই জেলাগুলিতেও স্বাভাবিকের থেকে বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে । বাকি জেলায় বৃষ্টির পরিমাণ স্বাভাবিক। স্বাভাবিকের থেকে কম বৃষ্টি কোথাও হয়নি ৷ উত্তরবঙ্গে ছবিটা একটু অন্যরকম। এখানে সামগ্রিকভাবেই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম। প্রায় সব জেলায় স্বাভাবিকের চেয়ে কম বৃষ্টি হয়েছে । কেবলমাত্র মালদা, কালিম্পং এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ স্বাভাবিক ।
মেঘভাঙা বৃষ্টি ও বাংলার বিপদ
হাবিবুর রহমান বিশ্বাস বলছেন, "উত্তরবঙ্গে মেঘভাঙা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে তা জোরালো নয়। কারণ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অনুসারে বলা যায়, মেঘভাঙা বৃষ্টি হতে গেলে বাতাসের উপরের অংশে শুকনো এবং জলীয় বাষ্পপূর্ণ - দু'ধরনের বাতাসই জমা দরকার। এই দুই ধরনের বাতাসের প্রভাবেই উত্তরাখণ্ড থেকে শুরু করে হিমাচল প্রদেশ এবং কাশ্মীরের মতো পাহাড়ি অঞ্চলে মেঘভাঙা বৃষ্টি হয়ে থাকে। আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে শুষ্ক গরম বাতাসের তুলনায় জলীয় বাষ্পপূর্ণ ঠাণ্ডা বাতাসের আধিক্য বেশি। আমাদের রাজ্যের পাহাড়ের উচ্চতাও তুলনায় বেশ খানিকটা কম। সেই কারণে মেঘভাঙা বৃষ্টির সম্ভাবনাও তুলনায় অনেকটা কম। এছাড়াও অন্য কয়েকটি ভৌগোলিক কারণ রয়েছে। তাই বলা যায় তুলনামূলকভাবে পশ্চিমবঙ্গে মেঘভাঙা বৃষ্টির সম্ভাবনা কম।”
ভারী বৃষ্টির কারণে উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি অঞ্চলে ভূমিধ্বসের আশঙ্কা মেঘভাঙা বৃষ্টির থেকে বেশি বলে মনে করছেন আবহাওয়াবিদরা। সবমিলিয়ে বলা যায়, উত্তরাখণ্ড, কাশ্মীর বা হিমাচলপ্রদেশের মেঘভাঙা বৃষ্টি আশঙ্কিত করলেও পশ্চিমবঙ্গের পাহাড়ি অঞ্চল মেঘভাঙা বৃষ্টির ভয় থেকে কিছুটা হলেও মুক্ত। তবে প্রকৃতির খামখেয়ালিপনার সামনে কোনও অনুমানের মূল্য যে খড়খুটোর বেশি নয় তা এখন সর্বজনবনিদিত।