আজ কোন কোন রাশির বৃহস্পতি তুঙ্গে, দুশ্চিন্তায় কারা ?

আজ কোন কোন রাশির বৃহস্পতি তুঙ্গে, দুশ্চিন্তায় কারা ?
নেতিবাচকতা চিন্তাভাবনা মন বের করে দিন এবং ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে আজকের দিনটি শুরু করুন।
Published : October 9, 2025 at 12:05 AM IST
মেষ: আপনি আজ রোম্যান্টিক মেজাজে প্রিয়জনের সঙ্গে ঘরকন্নার কাজ ভাগাভাগি করে নিতে পারেন। এক স্মরণীয় সন্ধ্যার জন্য আপনি সঙ্গীকে আকর্ষণ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পারেন। দিনটি অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রতিশ্রুতিময় নাও হতে পারে কারণ উপার্জন বাড়ানোর জন্য আপনাকে আরও কঠোর প্রচেষ্টা করতে হতে পারে। দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ স্থগিত করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে । অফিসে, আপনার ঊর্ধ্বতনরা দায়িত্ব দিতে পারেন। নতুন প্রকল্পগুলি গ্রহণের জন্য আপনার কাছে সঠিক পরিমাণে শক্তি থাকতে পারে।
বৃষ: আপনার অংশীদারের সঙ্গে মতবিরোধ হতে পারে, তাই মেজাজ ঠাণ্ডা রাখুন। অতএব, মেপে কথা বলা শান্তি নিয়ে আসবে। আপনার সঙ্গী এবং সম্পর্কের দিকে সমান মনোযোগ দিন। আর্থিক পরিকল্পনা সত্ত্বেও, আপনি একটি কার্যকর পরিকল্পনা তৈরি করতে সক্ষম নাও হতে পারেন। এই দিনে বিদেশে বা দূরে ভ্রমণের সম্ভাবনা দেখা যায়। কেরিয়ারে আপনার অগ্রাধিকারের দিকে মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। আপনার প্রচেষ্টাটিকে সঠিক দিকে চালিত করুন। আপনি সহকর্মীদের কাছ থেকে আপডেট পেতে পারেন।
মিথুন: আজ, আপনি আপনার বাড়ির নবীকরণ করতে পারেন, একটি নতুন কম্বল, সদৃশ কুশন কভার, বা একটি নতুনভাবে সাজানো রান্নাঘর। এতে আপনার দিনের বেশিরভাগ সময় ব্যয় হবে। আপনার খামখেয়ালি চিন্তাভাবনা আপনাকে সমস্যায় ফেলতে পারে, বিশেষত যখন সেটি আপনার ভালোবাসার বিষয়ে হয়। আপনার সামাজিক বৃত্তটি প্রশস্ত করুন, তবে আপনার প্রতিদিনের প্রথাগত কাজগুলিকে অবহেলা করবেন না। আপনি আজ কোন প্রকার অভাবনীয় লাভের সম্মুখীন হতে পারেন। আজকের দিনটি আপনার প্রকল্পগুলির জন্য তথ্য এবং সংস্থান সংগ্রহ করার জন্য আদর্শ দিন।
কর্কট: আজ আপনার জন্য ঘরোয়া দায়িত্বের একটি দীর্ঘ তালিকা অপেক্ষা করছে, আজ, আপনি বুঝতে পারবেন যে এই তালিকাটি দীর্ঘতর। এর ফলে, আপনার কাজের চাপের এই হঠাৎ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রক্তচাপ বৃদ্ধিরও সমস্যা হতে পারে। এর ফলে, কোনও কিছুতে অন্য লোকের প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে, তা অনুমান করা আপনি বন্ধ করতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে, একাধিক কাজ পরিচালনা করার ফলে আপনার কর্মশক্তি হ্রাস পেতে পারে। তবে সাফল্যের স্বাদ আপনার ক্লান্ত পেশীগুলিকে আরাম দিতে পারে। নিজের মন এবং দেহকে সতেজ রাখার জন্য নিজেকে বাইরের কাজগুলিতে নিযুক্ত করতে পারেন।
সিংহ: নতুন কিছু শেখার আকাঙ্খা ও ইচ্ছা একটি জীবনব্যাপী অনুসন্ধান। হতে পারে যে, আপনি নতুন জিনিস শিখতে পছন্দ করেন, তবে আপনি যে জ্ঞান অর্জন করেছেন তা অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়াও সমান গুরুত্বপূর্ণ। আজ আপনি, কোনওকিছু শেখানোর মাধ্যমে শিখবেন যে, শিশুরা কতটা মনোমুগ্ধকর এবং বিরক্তিকর হতে পারে। আপনার নেতিবাচক চিন্তাগুলি আজ আপনাকে আচ্ছন্ন করতে পারে। আপনার মন থেকে সমস্ত নেতিবাচকতা চিন্তাভাবনা বের করে দিন এবং ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে আজকের দিনটি শুরু করুন। আপনার শক্তিগুলিকে সঠিক দিকে পরিচালিত করুন।
কন্যা: অতীতে করা সমস্ত কাজ, আজ প্রচুর পুরস্কার নিয়ে আসতে পারে। আপনি সবকিছুকে নিজের মতো করে পরিচালনা করবেন এবং কারও কাছ থেকে কোনও আদেশ নেবেন না। তবে কর্তৃত্বের সঙ্গে খুব বেশি এগিয়ে যাবেন না এবং নিজেকে শান্ত আর স্থির রাখার চেষ্টা করুন। বিভ্রান্তি আপনার প্রেমের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে ৷ আপনার জীবনে প্রেমের ক্ষেত্রে সবকিছু সঠিক নাও হতে পারে। আপনি টাকাপয়সা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিলম্ব প্রত্যাশা করতে পারেন। আপনার মনে হতে পারে টাকা রোজগারের জন্য আপনি যা যা পরিশ্রম করেছেন, সব বৃথা যাচ্ছে।
তুলা: আপনার প্রিয়জনের সন্তুষ্টি আপনার প্রাথমিক চিন্তার কারণ হতে পারে। এটি হয়তো একটি নিশ্চিন্ত পথ প্রশস্ত করতে পারে। আর্থিক বিষয়গুলিতে, আপনি অন্যদেরকে খুশি করতে ব্যয় করতে পারেন। সুতরাং, আপনি যথেষ্ট সঞ্চয় করতে পারবেন না। কর্মক্ষেত্রে আপনি আনন্দদায়ক দিন উপভোগ করতে পারবেন না ৷ কারণ মেয়াদের মধ্যে কাজ সম্পূর্ণ করা মানসিক চাপের কারণ হয়ে উঠবে। একঘেয়ে কাজ আপনাকে হতাশায় পরিণত করতে পারে। চাপের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া শক্ত হতে পারে।
বৃশ্চিক: আজকের দিনটি খুব ভালো ভাবে শুরু হবে না, কেননা আপনি বিবাদমান মেজাজে থাকবেন। শান্ত ও ধৈর্যশীল হন, কেননা আপনার উত্তপ্ত মেজাজের কারণে ভালো কোনও লেনদেন খারাপ হয়ে যেতে পারে। সহকর্মী ও বন্ধুদের সঙ্গে কথাবার্তা আলাপ-আলোচনা কম করুন। দিনের পরের দিকে, আপনার কাজকর্মের মধ্যে ভারসাম্য আসবে। আপনি অতীতের ভুলের পুনরাবৃত্তি করতে চাইবেন না এবং সম্ভবত আত্মবিশ্বাসী থাকবেন।
ধনু: ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। সব জায়গা থেকে আপনার বন্ধু, আত্মীয় এবং অন্যান্য পরিচিত ব্যক্তিরা আপনার ব্যবসার উন্নতির জন্য, আপনার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে। আপনার অসাধারণ যোগাযোগের দক্ষতা, এই কাজটিকে সহজতর করে তুলবে। আপনার মধ্যের নেতৃত্ব দেওয়ার দিকটি, দুনিয়া জয় করতে বেরিয়ে পড়বে। সব মিলিয়ে, আর্থিক দিক থেকে দিনটি আপনার অনুকূলে থাকবে। কোনও চ্যালেঞ্জিং প্রকল্পে হাত দেওয়ার আগে আপনাকে ভালো মন্দ বিচার করে দেখতে হবে।
মকর: নতুন বাড়ি বা নতুন গাড়ি কেনার আপনার ইচ্ছেপূরণ করার উপায় নিয়ে গবেষণা শুরু করার জন্য আজ একটি ভালো দিন। দীর্ঘস্থায়ী সম্পত্তি কেনার জন্য পরিকল্পনা করতে আপনি সক্ষম হবেন। সবকিছু যেহেতু স্বাভাবিক গতিতে চলবে, আপনার দিনটিও ঝামেলাবিহীন হবে। কর্মক্ষেত্রে নিজের ও অন্যদের জন্য নিয়ম ঠিক করার ফলে আপনার মধ্যে একটি শৃঙ্খলাবোধ জন্মাবে। আপনার দিনটি একটু আলস্যের সঙ্গে শুরু হবে।
কুম্ভ: প্রেমের ক্ষেত্রে আপনি মেজাজের ওঠানাম দ্বারা প্রভাবিত হবেন না। আপনার কূটনীতি আপনাকে এই ওঠানামা সামলাতে সাহায্য করবে। যদিও, আসল চ্যালেঞ্জ হলো মতপার্থক্য কমিয়ে আনা ও রোমান্টিক বন্ধন মজবুত করা। আর্থিক দিক থেকে, দিনটি একদম শুষ্ক নয় কিন্তু প্রচুর অর্থাগম হবে এরকমও নয়। আরও সম্পত্তি জমানোর ইচ্ছে আপনার প্রবল হবে, কিন্তু আপনার অর্থ আসার বিষয়টির পরিকল্পনা করা আগে প্রয়োজন।
মীন: ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে আপনাকে সাবধানে পা ফেলতে হবে। তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না ৷ না-হলে তা ভবিষ্যতে আপনাকে তাড়া করবে। সকল আর্থিক লেনদেনের দিকে কড়া নজর রাখতে হবে। ফাটকা জাতীয় কার্যকলাপে জড়াবেন না বা অকারণ ঝুঁকি নেবনে না। সম্পর্কে কোনওরকম সমস্যার ইঙ্গিত নেই। আপনার প্রেমজীবন মসৃণ কাটবে। আজ রাতে আপনার সাংসারিক জীবনে সৃজনশীলতার ছোঁয়া লাগবে।