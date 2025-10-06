পৃথিবীর অষ্টম উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ মানাসলু জয় হিন্দমোটরের শুভমের

পৃথিবীর অষ্টম উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ মানাসলু জয় হিন্দমোটরের শুভমের
শুভমের লক্ষ্য সবচেয়ে কমবয়সী হিসেবে বিশ্বের সাতটি পর্বতশৃঙ্গ জয় করা ৷ সেই লক্ষ্যে এবার গন্তব্য অ্যান্টার্কটিকা ৷
হিন্দমোটর, 6 অক্টোবর: পিয়ালীর পর এবার পৃথিবীর অষ্টম উচ্চতম শৃঙ্গ মানাসলু জয় করলেন আরেক হুগলিবাসী পর্বতারোহী শুভম চট্টোপাধ্যায় ৷ তাঁর বাড়ি হুগলির হিন্দমোটরে ৷ এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ ও অ্যান্টার্কটিকা-সহ একাধিক মহাদেশের পর্বতশৃঙ্গ জয় করেছেন 29 বছরের এই পর্বতারোহী ৷ বাঙালি এই পর্বতারোহী 'মাউন্টেনিয়ার রনি' নামে পরিচিত ৷ কলকাতার অন্যতম প্রাচীন ক্লাব Climber’s Circle-এর সদস্য শুভম ৷
গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নাম নথিভুক্ত করতে বিভিন্ন মহাদেশের একের পর এক উচ্চতম শৃঙ্গ জয় করে চলেছেন শুভম চট্টোপাধ্যায় ৷ ইতিমধ্যে, ওয়ার্ল্ড বুক অফ রেকর্ড লন্ডনে তাঁর নাম উঠেছে ৷ সবচেয়ে কম 49 ঘণ্টা সময়ে ওশিয়ানিয়া মহাদেশের সর্বোচ্চ দু’টি পর্বতশৃঙ্গ অভিযান শেষ করার জন্য ওয়ার্ল্ড বুক অফ রেকর্ড লন্ডনে তাঁর নাম এসেছে ৷ শুভম সাতটি পর্বতশৃঙ্গ ও সাতটি আগ্নেয়গিরি জয়ের লক্ষ্য স্থির করেছেন ৷
এবার পৃথিবীর অষ্টম উচ্চতম শৃঙ্গ মানাসলু (উচ্চতা 8163 মিটার) জয় করেছেন শুভম ৷ গত 28 সেপ্টেম্বর 2025 সালে এই কৃতিত্ব অর্জন করেছেন তিনি ৷ মানাসলু পর্বতশৃঙ্গ জয়ের পথে একাধিক ক্রেভাস (পর্বতের মাঝে সরু খাদ) ও তুষার ধসের মতো বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে তাঁকে ৷
শুভম জানিয়েছেন, এই প্রতিকূল পরিস্থিতিকে জয় করার ক্ষেত্রে টিমওয়ার্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাঁর কাছে ৷ যেখানে শেরপারা ফিক্সড রোপ বসানো ও পর্বতারোহনের রাস্তা সুরক্ষিত করার কাজ দায়িত্বের সঙ্গে করেছেন ৷ শুভম চট্টোপাধ্যায়দের এই দলে বিশ্ববিখ্যাত পর্বতারোহী নির্মল পুরজা ৷ পর্বতারোহীদের মধ্যে তিনি নিমস দাই নামে পরিচিত ৷ তাঁর নেতৃত্বে এই মানাসুল পর্বতশৃঙ্গ জয় করেছেন শুভম-সহ অন্যান্যরা ৷
পর্বতারোহী শুভম চট্টোপাধ্যায় বলেন, "পৃথিবীর অষ্টম উচ্চতম শৃঙ্গ নেপালের মানাসলু জয় করে এসেছি ৷ তার আলাদাই একটা অভিজ্ঞতা ৷ 8 হাজার মিটার উচ্চতার উপরে পুরোটাই ডেথ জোন বলা হয় ৷ সেখানে অক্সিজেন বা অন্য কোনও সুবিধা থাকে না ৷ তার মধ্যে অক্সিজেন ছাড়া থেকে দারুণ লেগেছে ৷ 30 মিনিট অন্তর-অন্তর ক্রেভাস (গহ্বর) ও সেরাক (বরফের টাওয়ার) ছিল ৷ চোখে দেখার অনুভূতি দারুণ ৷ রাতের দিকে ভয় লাগছিল ঠিকই ৷ কিন্তু, তুষার ধস দেখে অভিভূত আমি ৷"
তিনি বলেন, "হুগলি থেকে আমি 5 সেপ্টেম্বর নেপালের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলাম ৷ 28 সেপ্টেম্বর শৃঙ্গ জয় করে ফেলেছি ৷ কষ্ট হয়েছে ঠিকই ৷ কিন্তু, অতটাও কঠিন নয় এই পর্বতারোহন আমার কাছে ৷ 2024 সালে আমি চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলাম বিভিন্ন দেশের সাতটি শৃঙ্গ জয় করব ৷ পৃথিবীর সবচেয়ে কম বয়সী এবং দ্রুততম পর্বতারোহী হব ৷ ইতিমধ্যেই পাঁচটি পর্বতারোহন করা হয়ে গেছে ৷ মাত্র দু’টো বাকি আছে ৷ আশা করছি 2026 সালে আমার সমস্ত টার্গেট সম্পূর্ণ হয়ে যাবে ৷
ইতিমধ্যেই আফ্রিকা, ইউরোপ, ওশিয়ানিয়া, নর্থ আমেরিকা ও সাউথ আমেরিকায় শৃঙ্গ জয়ের জন্য গিয়েছিলাম ৷ ডিসেম্বরে বেরোচ্ছি অ্যান্টার্কটিকা উদ্দেশ্যে ৷ বুকিং সম্পূর্ণ হয়ে গেছে, ট্রেনিংয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি ৷ আবহাওয়াটাই বড় চ্যালেঞ্জ আমার পক্ষে ৷ আগামী দিনের লক্ষ্য অ্যান্টার্কটিকায় দু’টি শৃঙ্গ আছে, সেটা জয় করা ৷ সাউথ আমেরিকায় আরেকটি শৃঙ্গ জয় করতে পারিনি ৷ সেটা করে একেবারে বাড়ি ফিরব ৷
শুভম চট্টোপাধ্যায়ের জয় করা পর্বত শৃঙ্গগুলি হল- মাউন্ট কিলিমাঞ্জারো, ফ্রেন্ডশিপ পিক, মাউন্ট এলবার্স, মাউন্ট গিলুই, মাউন্ট উইলহেম, কার্সটেনজ পিরামিড, ওজোস দেল সালাদো এবং পিকো ডি ওরিজাবা ৷ পর্বত শৃঙ্গ জয়ের পরবর্তী টার্গেটগুলি হল- মাউন্ট ভিনসন ম্যাসিফ এবং মাউন্ট সিডলি, আকনকাগুয়া এবং ডেনালি ৷ সবশেষে মাউন্ট এভারেস্ট জয়ের টার্গেট রয়েছে শুভমের ৷