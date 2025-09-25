দেবোত্তর সম্পত্তি দখল, পুজো করতে সমস্যায় মেদিনীপুরের মল্লিক বাড়ি

দেবোত্তর সম্পত্তি দখল, পুজো করতে সমস্যায় মেদিনীপুরের মল্লিক বাড়ি
দেবোত্তর সম্পত্তি অসাধু উপায়ে দখল ৷ ফলে আর্থিক অনটনে 350 বছরের মল্লিক বাড়ির দুর্গাপুজো ৷ মেদিনীপুরের জমিদার বাড়ির দিকে নজর দিক সরকার, দাবি পরিবারের ৷
Published : September 25, 2025 at 7:07 PM IST
মেদিনীপুর, 25 সেপ্টেম্বর: বিপ্লবীদের শহর মেদিনীপুর ৷ তবে এই শহর যে শুধু বিপ্লবীদের চিনিয়েছে তা নয়, রাজা ও জমিদারি প্রথার কারণে অবিভক্ত মেদিনীপুর বারবার উঠে এসেছে খবেরের শিরোনামে ৷ সেইসঙ্গে রয়েছে জমিদারদের দুর্গাপুজো। এরকমই এক প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী পুজোতে সামিল হতেন মেদিনীপুর শহরের মল্লিক চকের মল্লিক বাড়ির সদস্যরা। যদিও বর্তমানে দেবোত্তর সম্পত্তি কতিপয় মানুষ দখল নিচ্ছে ৷ যার ফলে আর্থিক সমস্যার মধ্যে পড়ে কোনওক্রমে চলছে মল্লিকদের দুর্গাপুজো।
মেদিনীপুর শহর ও জেলার অন্য়তম পুরনো পুজো হল মল্লিক বাড়ির এই দুর্গাপুজো। পুজোর বয়স প্রায় 350 বছর। বর্তমান প্রজন্ম হল 13তম। যারা এ বছরের পুজোয় সামিল হয়েছে।
কামান দেগে সন্ধিপুজো শুরু হত
এই বাড়ির পুজোর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জন্মেঞ্জয় মল্লিক। এই মল্লিক বাড়ির পুজো প্রতিপদ থেকে শুরু হয় অর্থাৎ মহালয়ার পরের দিন থেকে শুরু হয়ে যায় দুর্গাপুজোর সূচনা। যদিও সেই পুরনো রীতিনীতি না-থাকলেও এই প্রতিপদ থেকে শুরু হওয়া পুজোর ট্র্যাডিশন এখনও বজায় রেখেছে বর্তমান প্রজন্ম। আগে সন্ধিপুজোর দিন কামান দাগা হত, সেই আওয়াজে কেঁপে উঠত অবিভক্ত মেদিনীপুর। একচালার মা দুর্গাকে রূপোর গয়না-সহ ডাকের সাজে সাজানো হত ৷
অতীতে জাঁকজমকপূর্ণ মল্লিক বাড়ির পুজো
বর্তমান প্রজন্মের থেকে শোনা গিয়েছে, সেই সময় বেনারস থেকে পুরোহিত এনে জাঁকজমকভাবে পুজো হত। প্রতিদিন 20 মণ চালের নৈবেদ্য সাজিয়ে দেওয়া হত দেবীর সামনে। পুজোর ক'দিন বসত কীর্তন, চণ্ডীপাঠ ও কৃষ্ণযাত্রার আসর ৷ অষ্টমীর দিন কুমারী পুজোও হত ৷ সারাবছর দূর-দূরান্তে থাকলেও পুজোর ক'টা দিন মল্লিক বংশধররা ছুটে আসতেন তাঁদের পুরনো বাড়িতে। তাছাড়াও এই পুজোয় দূর-দূরান্তের অন্যান্য রাজারা পুজোর আমন্ত্রণ পেতেন।
মল্লিকবাড়ির প্রতিমা নিরঞ্জনের শোভাযাত্রা
শোনা যায়, এই দুর্গাপুজোয় 9 জন পুরোহিত মিলে মল্লিক বাড়ির দুর্গাপুজো করতেন। মল্লিক বাড়িতে বলি প্রথা ছিল না। দশমীর পুজোর পর কুলদেবতার পুজো শেষ হলে কনকাঞ্জলি দেওয়ার রীতি ছিল। তবে, প্রতিমা নিরঞ্জন হত বর্ণাঢ্য ঢাক-ঢোল সহকারে। এও শোনা যায়, 32 জন বেয়ারার কাঁধে চেপে কংসাবতীতে প্রতিমা যেত নিরঞ্জনের উদ্দেশে। পালকি করে বাড়ির মহিলারা ও হাতি-ঘোড়ায় চড়ে যেতেন পুরুষরা। কেউ কেউ বলেন মল্লিকবাড়ির এই বিশাল শোভাযাত্রা দেখতে রাস্তার দু'ধারে ভিড় জমাতেন শহর ও জেলার মানুষ।
দেবোত্তর সম্পত্তি বেশকিছু কতিপয় অসাধু মানুষ দখল করছে
তবে এখন আর তেমন জৌলুশ নেই এই বাড়ির পুজোয়। হাতি ঘোড়া আর আসে না এই পুজোয় ৷ নেই কামান দাগার আওয়াজ। কিন্তু আজও প্রতিপদ থেকে পুজো হয়। অন্যদিকে, দুর্গাপুজোর পাশাপাশি জগদ্ধাত্রী পুজো ও রাস উৎসবও জাঁকজমকভাবে হয় এই পরিবারে। এখন বর্তমান বংশধররা বিভিন্ন জেলা রাজ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকার ফলে ভগ্ন হয়ে পড়েছে বাড়ির দশা। তবে, পুজোর ক'টা দিনে উপস্থিত হন সমস্ত পরিবারের সদস্য। বর্তমানে দেবোত্তর জায়গা দখলের এক রাশ অভিযোগ জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা। একদিকে, বাড়ির ভগ্নদশা অন্যদিকে এই দেবোত্তর সম্পত্তি বেশকিছু কতিপয় অসাধু মানুষ ক্রমাগত জায়গা দখলের ফলে অর্থনৈতিক সমস্যায় জর্জরিত পরিবার। এর ফলে পুজোর জাঁকজমক হারিয়েছে তারা।আগামী দিনে পুজো আদেও করতে পারবেন নাকি এই আশঙ্কায় পরিবারের লোকজন।
দেবোত্তর সম্পত্তি দখল
এই বিষয়ে বর্তমান দায়িত্ব পাওয়া হিমাদ্রি শেখর কর বলেন, "মল্লিক বাড়ির দুর্গাপুজো নয় রাধাকান্ত জিওর পুজো দিয়েই প্রতিষ্ঠিত। আমরা শুধু যে অন্যান্য জমিদার বাড়ির মতো দুর্গাপুজো করি তা না, রাস, রথ, জগদ্ধাত্রী, লক্ষ্মী, সরস্বতী সমস্ত পুজো করে আসছি। তবে আমাদের আগের মতো একই ট্র্যাডিশন মেনেই পুজো হচ্ছে ৷ বর্তমানে আমরা আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত ৷ আমাদের দেবোত্তর সম্পত্তি কতিপয় মানুষ বিভিন্নভাবে দখল করে নিচ্ছে, যা আমরা বিভিন্ন প্রশাসনিক স্তরে জানিয়েছি কিন্তু উদ্ধার করতে পারছি না। আগামী দিনে এই পুজো আর হবে কি না, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে । সরকারের কাছে আবেদন জানাব যেন এই দেবোত্তর সম্পত্তি বাঁচিয়ে রাখে কারণ এটা বাংলার এক সংস্কৃতি।"
পুজো অকালেই বন্ধ হবে ?
অন্যদিকে নাতি সুদীপ কর বলে, "কিছু ব্যবসায়ী এবং দুষ্টু মানুষ আমাদের অর্জন করা দেবোত্তর সম্পত্তিগুলিকে ছলেবলে ও কৌশলে দখল করে নিচ্ছে। আর যার সুযোগ করে দিচ্ছে প্রশাসন। তাই আমরা চাই সেগুলোকে উদ্ধারে নজর দিক সরকার ৷ না-হলে এই পুজো হারিয়ে যাবে।"
আরও পড়ুন