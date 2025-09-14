তিনদিনের স্বাধীনতা, পালিত হল 14 সেপ্টেম্বরের ঐতিহাসিক বালুরঘাট দিবস
ভারত ছাড়ো আন্দোলেনর সময় বালুরঘাটের ট্রেজারি বিল্ডিং থেকে ব্রিটিশ পতাকা নামিয়ে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় ৷
বালুরঘাট, 14 সেপ্টেম্বর: 1942 সালে আজকের দিনেই বালুরঘাটের ট্রেজারি বিল্ডিং থেকে ব্রিটিশ পতাকা নামিয়ে, ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন স্বধীনতা সংগ্রামীরা ৷ যদিও, সেই স্বাধীনতার স্বাদ মাত্র তিনদিন স্থায়ী হয়েছিল বালুরঘাটবাসীর জন্য ৷ 14 সেপ্টেম্বরের সেই ঐতিহাসিক দিনটিকে স্মরণ করে এ দিন বালুরঘাট দিবস পালন করা হল ৷ বালুরঘাট দিবস উদযাপন কমিটির উদ্যোগে রবিবার বালুরঘাট প্রশাসনিক ভবন চত্বরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্তামনি বিহা ৷
প্রসঙ্গত, মহাত্মা গান্ধির ডাকে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন বালুরঘাটের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ৷ 1942 সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়েছিল বালুরঘাটেও ৷ স্বাধীনতা সংগ্রামী সরোজরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়-সহ অন্যান্য স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নেতৃত্বে বালুরঘাট শহরের উপকণ্ঠে ডাঙি গ্রামে প্রায় দশ হাজার মানুষ জমায়েত করে 13 সেপ্টেম্বর রাতে ৷
এরপর 14 সেপ্টেম্বর তাঁরা বালুরঘাটে এসে শহর অবরুদ্ধ করে দেয় ৷ আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় আদালত, পোস্ট অফিস, প্রশাসনিক ভবনে ৷ তৎকালীন প্রশাসনিক ভবন অর্থাৎ, বর্তমানের ট্রেজারি বিল্ডিং থেকে ব্রিটিশ পতাকা নামিয়ে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় ৷ পালিয়ে যান ব্রিটিশ আধিকারিকরা ৷ সেই সময় প্রায় তিনদিন স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছিলেন বালুরঘাটবাসী ৷ যদিও, তিনদিন পর ব্রিটিশ সেনাবাহিনী পুনর্দখল করে বালুরঘাটের সব সরকারি দফতর ৷ চলে ধরপাকড়-অত্যাচার, গণ-জরিমানা ধার্য করা হয় বালুরঘাটবাসীর উপর ৷
সেই ঘটনার স্মরণে প্রতিবছর 14 সেপ্টেম্বর বালুরঘাট দিবস পালন করে এখানকার মানুষজন ৷ এর জন্য বালুঘাট দিবস উদযাপন কমিটি গঠন করা হয়েছে ৷ এদিন ডাঙ্গিতে শহিদ বেদীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করা হয় ৷ দক্ষিণ দিনাজপুর প্রশাসনিক ভবন চত্বরে অবস্থিত তৎকালীন ট্রেজারি বিল্ডিংয়ের সামনে শহিদ বেদীতে মাল্যদান ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় ৷
জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্তামনি বিহা ৷ এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাট দিবস উদযাপন কমিটির সভাপতি পীযূষকান্তি দেব এবং সম্পাদক সুভাষ চাকী, ডিএসপি হেডকোয়ার্টার বিক্রম প্রসাদ, বালুরঘাট পুরসভার এমসিআইসি বিপুলকান্তি ঘোষ-সহ বালরঘাটের বিশিষ্ট মানুষজন ৷ বালুরঘাট দিবস উপলক্ষে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ৷
বালুরঘাট দিবস উদযাপন কমিটির সম্পাদক সুভাষ চাকী বলেন, "1942 সালে ভারতবর্ষের জাতীয় নেতৃত্বরা বোম্বে থেকে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল ৷ সেই আন্দোলনের ঢেউ আমাদের বালুরঘাট এসে পড়েছিল ৷ স্বাধীনতা সংগ্রামীরা 14 সেপ্টেম্বর ডাঙ্গি থেকে দশ হাজার লোক নিয়ে মিছিল করে বালুরঘাটে এসে ট্রেজারি, পোস্ট অফিস-সহ নানা জায়গার দখল নেয় ও ভারতের পতাকা তুলে দিয়েছিলেন ৷ বালুরঘাটের বিশিষ্ট মানুষেরা 14 সেপ্টেম্বর দিনটিকে বালুরঘাট দিবস হিসেবে পালন করে আসছেন ৷
বালুরঘাট দিবস উদযাপন কমিটির সভাপতি পীযুষকান্তি দেব বলেন, "ইংরেজ ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ঢেউ বালুরঘাটেও এসে পড়েছিল ৷ সেই সময় বালুরঘাটের ট্রেজারি অফিসে ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে ভারতের পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল ৷ এই ইতিহাস জানতে ও জানাতে হবে ৷ এই ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকে যেন স্থান পায়, সে বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আমরা দাবি জানাব ৷