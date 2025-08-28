কলকাতা, 28 অগস্ট: একদিকে ভারতীয় পণ্যের উপর 50 শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে আমেরিকা ৷ তাদের এইচ1বি ভিসার নিয়মে রদবদলের ইঙ্গিত ভারত-সহ অন্যান্য দেশের কর্মীদের চিন্তায় ফেলেছে ৷ তবে এমন একটা সময়েই আবার দেখা গেল ব্যতিক্রমী চিত্র । গবেষণার ক্ষেত্রে পেন্টাগন ভরসা রাখছে ভারতীয় তনয়ার মেধার উপরেই ৷
আমেরিকার 'এয়ারফোর্স রিসার্চ ল্যাবরেটরি' বা এএফআরএল এশিয়া মহাদেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণায় সহযোগিতার জন্য আসানসোলের কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়কে এক লক্ষ ডলার গ্রান্ট দেওয়ার ঘোষণা করেছে । কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙালি অধ্যাপক পূজা দে'র তত্ত্বাবধানে টপোলজিক্যাল ইনসুলেটর ব্যবহার করে, বিশেষ সংবেদনশীল আইআর ডিটেকটর বানানোর গবেষণায় উৎসাহ প্রকাশ করেছে এএফআরএল । এই ডিটেক্টরের সাহায্যে মিসাইল, ড্রোন-সহ অনেক কিছুই শনাক্ত করা যাবে । এছাড়াও স্মার্ট সিটি তৈরি-সহ মানবজীবনে দূষণহীন সমাজ তৈরিতেও কাজে লাগবে এই ইনফ্রারেড রে ।
কী এই গ্রান্ট ?
জানা গিয়েছে, ইউনাইটেড স্টেট এয়ারফোর্স রিসার্চ ল্যাবরেটরি বা এএফআরএল এশিয়া মহাদেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণায় উৎসাহ প্রদান করতে বিভিন্ন দেশের প্রতিষ্ঠানকে গ্রান্ট দেয় । এএফআরএল-এর আঞ্চলিক দফতর জাপানে থাকা এশিয়ান অফিস অফ এরোস্পেস রিসার্চ ও ডেভলপমেন্টের মাধ্যমেই গবেষণার প্রস্তাব পাঠান গবেষকরা । সেই প্রস্তাব ভালো লাগলে ফান্ড দেয় এএফআরএল । আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানী ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলিকে তারা ফান্ডিং সাপোর্ট, রিসার্চ গ্রান্ট কিংবা কনফারেন্স সহযোগিতা করে থাকে।
রিসার্চ প্রস্তাবনাতে গবেষণার বিষয়, উদ্দেশ্য, মেথোডোলজি, সাম্ভাব্য অবদান, বাজেট ইত্যাদি স্পষ্টভাবে লিখতে হয় । সেই প্রস্তাবনা রিভিউ করার পর অনুমোদন মিললে ফান্ড পাওয়া যায় । এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দেশ এরোস্পেস, উপকরণ বা মেটেরিয়ালস, পদার্থবিদ্যা, ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার সায়েন্স, বায়োলজি-সহ বিভিন্ন বিভাগে গবেষণার জন্য এই অর্থ সহায়তা পেয়ে থাকে । সম্প্রতি আসানসোলের কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়কে গবেষণার জন্য এক লক্ষ ডলার ফান্ড দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত ও মঞ্জুর হয়েছে ।
কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা
আসানসোলের কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ও স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা বিজ্ঞানী হিসেবে পরিচিত জিতেন্দ্রনাথ রায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর পূজা দে'র তত্ত্বাবধানে গবেষণাগার গড়ে উঠেছে ।
আসানসোলে কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক ও গবেষক পূজা দে ইটিভি ভারতকে জানিয়েছেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের যে সেন্টারটা দেখছেন সেটা সেন্টার ফর অর্গানিক স্পিনট্রনিক্স ও অপ্টোইলেকট্রনিক্স ডিভাইসেস । এখানে আমরা অপ্টো ইলেকট্রনিকস এবং স্পিনট্রনিক্সের বিভিন্ন ডিভাইসের উপর কাজ করছি । 2023 সাল থেকে আমরা একটা অন্য ধরনের মেটেরিয়াল টপোলজিক্যাল ইনসুলেটরের উপর কাজ শুরু করি । আমরা খুবই প্রাথমিক স্তরে কাজ শুরু করে ওই মেটেরিয়াল বা উপকরণের নানান গুণ ও ধর্ম পর্যবেক্ষণ করছিলাম ।"
গবেষক পূজা দে আরও জানান, "2024-এর মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত এই গবেষণা চলে । আমাদের ল্যাবেই আমাদের তিন পিএইচডি ছাত্র নীতীশ ঘোষ, মহম্মদ মিনহাজ আলি, শুভদীপ পাল এই গবেষণা চালিয়ে যান । আমরা সেই সময় ওই টপোলজিক্যাল ইনসুলেটরে বেশকিছু আকর্ষণীয় ও চমকপ্রদ গুণাগুণ দেখতে পাই । আমরা নিশ্চিত হই এই উপকরণ আইআর ডিটেক্টর টেকনোলজিতে ব্যবহার করলে দারুণ ফল মিলবে ।"
পরবর্তী ধাপ, গবেষণার কথা ভাগ করে নেওয়া
অধ্যাপক পুজা দে জানান, "আমরা যখনই নতুন কিছু পাই, তখনই অনান্য গবেষকদের সঙ্গে বিষয়টি আলোচনা করি । সেই মতো আমাদের পরিচিত কিছু আমেরিকায় থাকা গবেষকদের জানাই যে, গবেষণায় আমরা এই ধরনের ফলাফল পাচ্ছি । যেহেতু বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার ক্ষেত্রে ভাবের আদান-প্রদানে দেশ কাল মেনে চলা হয় না, কিংবা আমি একজন ইউনিভার্সিটির গবেষক, আমি ডিফেন্সে কাজ করি না, তাই আমার গবেষণা নিয়ে আমি আলোচনা করতেই পারি । সেই ভাবেই আমরা বিষয়টি জানাই । আমরা আমেরিকায় যে গবেষককে বিষয়টি জানিয়েছিলাম, তিনিই ইউনাইটেড স্টেট 'এয়ারফোর্স রিসার্চ ল্যাবরেটরি' বা এএফআরএলকে বিষয়টি জানান । ওরাও উৎসাহ প্রকাশ করে । আসলে 2024 সাল থেকে টপোলজিক্যাল ইনসুলেটরের উপরে আমেরিকা আরও গবেষণা চাইছিল । আর সেই কারণেই তারা আরও বেশি উৎসাহিত হয় । আমাদের সম্পূর্ণ প্রজেক্টটি লিখে জমা করতে বলা হয় । আমরা প্রজেক্ট জমা দি । গত 29 জুলাই আমরা গ্রান্ট লেটার হাতে পেয়েছি । এই গবেষণা চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এক লক্ষ ডলার আমাদের দেওয়া হবে দুটি ভাগে ।
আইআর ডিটেক্টর
ইনফ্রারেড রে ডিটেক্টর বা আইআর ডিটেক্টর বর্তমান ও আগামী সময়ের যুগান্তকারী আবিষ্কার । সারা বিশ্বে এই ইনফ্রারেড রে নিয়ে কাজ হচ্ছে । তবে টপোলজিক্যাল ইনসুলেটর মেটেরিয়াল ব্যবহার ক'রে এই আইআর ডিটেক্টর তৈরির কাজ খুব বেশি হচ্ছে না বলেই মত প্রকাশ করেছেন অধ্যাপক ও বিজ্ঞানী জিতেন্দ্রনাথ রায় ।
তিনি জানিয়েছেন "আমেরিকায় এই টপোলজিক্যাল ইনসুলেটর দ্বারা আইআর ডিটেক্টরের বিরাট বাজার আছে । দেশের সুরক্ষা থেকে স্পেস, কিংবা মানবজীবনেও বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে এই আইআর ডিটেক্টরের । আমরা প্রডাক্ট তৈরি করব । আমেরিকা কীভাবে কোন অ্যাপ্লিকেশনে এটা প্রয়োগ করবে, তা আমাদের জানা কথা নয় । তবে আমেরিকা ব্যবসা বোঝে । তাই এই গবেষণা ওদের কাজে লাগবে বলেই, ওরা ফান্ডিং করছে গবেষণায় ।"
অধ্যাপক পূজা দে জানিয়েছেন, "স্পেস, ডিফেন্স কিংবা মানবজীবনে আইআর ডিটেক্টরের একটা গুরুত্বপূর্ণ অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে । আগামী দিনে আমেরিকায় বিলিয়ন ডলারের মার্কেট আছে এই আইআর ডিরেক্টরের ।" কোথায় ব্যবহার হতে পারে এই আইআর ডিটেক্টর, এমন প্রশ্নে পূজা দে জানান, "এই আইআর ডিটেক্টর সার্ভার লেন্স ক্যামেরাতে ব্যবহার হতে পারে । এর দ্বারা মিসাইল ডিটেকশন হতে পারে, যে কোনও ধরনের ট্র্যাকিং ডিভাইস তৈরিতে কাজে লাগতে পারে ।"
অধ্যাপক ও বিজ্ঞানী জিতেন্দ্রনাথ রায় জানান, "আইআর ডিটেক্টরের বাজার 2030 সালে প্রায় 25 বিলিয়ন ডলার হবে । আমরা যা তৈরি করছি তার অ্যাপ্লিকেশন অনেক বিস্তৃত । সেটা সাধারণ মানবজীবনে কাজে লাগতে পারে, মিলিটারি ডিফেন্সে কাজে লাগতে পারে, আগামী দিনে স্মার্ট সিটি তৈরি করার পরিকল্পনা হচ্ছে, তা করতে এই আইআর ডিটেক্টর কাজে লাগতে পারে । এছাড়াও দূষণহীন গ্রিন সিটি তৈরি করতেও এই আইআর ডিটেক্টর কাজে লাগবে ।"
এই গবেষণায় কারা থাকছেন
এই ধরনের প্রজেক্টে প্রিন্সিপ্যাল ইনভেস্টিগেটর থাকেন । অধ্যাপক পূজা দে এই প্রজেক্টের প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর । কো-প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর হলেন অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ রায় । অন্যদিকে ভার্জিনিয়া কমনওয়েলথ ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক নিবিড়কুমার ধর এই প্রজেক্টের ইউএস কোলাবরেটর । এছাড়া কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন পিএইচডি ছাত্র নীতীশ ঘোষ, মহম্মদ মিনহাজ আলি, শুভদীপ পাল এই গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন । রাজ্য তথা ভারতের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় এই টপোলজিক্যাল ইনসুলেটর মেটেরিয়াল ব্যবহার করে আইআর ডিটেক্টর বানানোর জন্য এই বিপুল পরিমাণ আমেরিকান ফান্ড পেল, তা গর্বিত করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক বিভাগকে ।