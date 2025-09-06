দেশের উচ্চতম গ্লাস টাওয়ার আলিপুরদুয়ারে, পুজোর আগে নতুন পালক ডুয়ার্সের পর্যটনে

দেশের উচ্চতম গ্লাস টাওয়ার আলিপুরদুয়ারে, পুজোর আগে নতুন পালক ডুয়ার্সের পর্যটনে
আমেদাবাদের পর ভারতের দ্বিতীয় গ্লাস টাওয়ার চালু হল জেলায় ৷ আলিপুরদুয়ার বিনোদন পার্কে পর্যটকদের নতুন আকর্ষণ 98 ফুটের গ্লাস টাওয়ার ৷
Published : September 6, 2025 at 9:12 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 6 সেপ্টেম্বর: চারদিকে ঝকঝকে নীল আকাশ ও সবুজের ছড়াছড়ি ৷ সঙ্গে দূরে দৃশ্যমান পাহাড় ৷ এবার দুর্গাপুজোর ছুটিতে ডুয়ার্সে ঘুরতে গেলে এমন মনোরম দৃশ্য উপভোগ করতে পারবেন পর্যটকরা ৷ আলিপুরদুয়ারে বিনোদন পার্কে তৈরি হয়েছে ভারতের উচ্চতম গ্লাস টাওয়ার ৷ যার উচ্চতা 98 ফুট ৷ সেই গ্লাস টাওয়ার থেকেই সমগ্র ডুয়ার্স ও ভুটান দৃশ্যমান ৷
আলিপুরদুয়ারের মাঝেরডাবরিতে একটি বিনোদন পার্কে তৈরি হয়েছে গ্লাস টাওয়ারটি ৷ পর্যটকদের মূল আকর্ষণ হয়ে উঠেছে সেটি ৷ জানা গিয়েছে, দেশে আমেদাবাদের পর এটা দ্বিতীয় গ্লাস টাওয়ার ৷ পুনের একটি সংস্থা এই গ্লাস টাওয়ারটি তৈরি করেছেন ৷ চিনের সাংহাইয়ে থাকা গ্লাস টাওয়ারের সঙ্গে কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে এর ৷ তবে, কপি রাইটের কারণে কিছু বদল করা হয়েছে আলিপুরদুয়ারের গ্লাস টাওয়ারে ৷
কীভাবে আসবেন আলিপুরদুয়ারের গ্লাস টাওয়ারে ?
গ্লাস টাওয়ার আসতে হলে নিউ আলিপুরদুয়ার বা আলিপুরদুয়ারের জংশন স্টেশনে নেমে সাত কিলোমিটার দূরে মাঝেরডাবরিতে এই বিনোদন পার্ক রয়েছে ৷ সেখানেই তৈরি করা হয়েছে এই গ্লাস টাওয়ার ৷ এই বিনোদন পার্কে পঞ্চাশ রকমের বিনোদনের ব্যবস্থা রয়েছে ৷ ওয়াটার পার্ক, স্নো ওয়ার্ল্ড থেকে শুরু করে কচিকাঁচাদের বিনোদনের সব ব্যবস্থাই আছে ৷ এই গ্লাস টাওয়ারের ওপরে উঠলে বক্সার জঙ্গল ও ভুটান দেখা যায় ৷ টাওয়ারের উপরে বেশ কয়েকটি বাইনোকুলার আছে ৷ সেলফি জোন করা হয়েছে ৷ একসঙ্গে মোট 25 জন টাওয়ারে উঠতে পারবেন ৷
গ্লাস টাওয়ারে উঠতে টিকিটের মূল্য কত ?
গ্লাস টাওয়ারে উঠতে হলে পর্যটক পিছু 200 টাকা টিকিট করা হয়েছে ৷ তবে, গ্লাস টাওয়ারের উপরে থাকা দোলনায় চড়তে হলে অতিরিক্ত 100 টাকা দিতে হবে পর্যটকদের ৷
গ্লাস টাওয়ারে ঘুরতে আসা এক পর্যটক স্বাগতা ঘোষ বলেন, "এই প্রথম গ্লাস টাওয়ারে এলাম ৷ এখান থেকে গোটা আলিপুরদুয়ার দেখা যাচ্ছে ৷ আমি সবাইকে বলব একবার দেখে যেতে ৷ আলিপুরদুয়ারকে এমন একটা উপহারের দেওয়ার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ ৷ পুজোয় ডুয়ার্সের পর্যটনে অবশ্য এই গ্লাস টাওয়ার মানুষদের নজর কাড়বে ৷
স্থানীয় পর্যটক অমৃতা সেনগুপ্ত বলেন, "আমি আলিপুরদুয়ার থেকে এসেছি ৷ খুব ভালো লাগছে, চারদিকে সবুজ আর সবুজ ৷ একটু ভয় লাগছে ভালোও লাগছে এত উপর থাকায় ৷ রীতিমতো পাখির চোখে গোটা ডুয়ার্সকে দেখতে পাচ্ছি ৷ এই গ্লাস টাওয়ারের জন্য আলিপুরদুয়ারের নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে ৷
দিনহাটা থেকে গ্লাস টাওয়ার দেখতে এসছিলেন পর্যটক রানা ইসলাম ৷ তিনি বলেন, "সোশাল মিডিয়ায় দেখে আমরা গ্লাস টাওয়ারে এসেছি ৷ আগে এমন কোনও গ্লাস টাওয়ারে যাইনি ৷ এই গ্লাস টাওয়ারের উচ্চতাও অনেক বেশি ৷ আমেদাবাদে যেটা আছে, তার থেকেও উঁচু এটা ৷"
আলিপুরদুয়ার মাঝেরডাবরিতে অবস্থিত এই বিনোদন পার্কের কর্ণধার অরিন্দম ঘোষ বলেন, "আমি রাজগিরে ঘুরতে গিয়েছিলাম ৷ সেখানে গ্লাস ব্রিজ উঠতে গিয়েও পারিনি ৷ টিকিট কেটে ঢুকতে পারিনি, সব টিকিট শেষ হয়ে গিয়েছিল ভোর চারটের মধ্যে ৷ কী এমন জিনিস, তা জানতে ইন্টারনেটে সার্চ করি ৷ দেখে খুব ভালো লাগে ৷ তখনই ভেবেছিলাম এখানে গ্লাস ব্রিজ করব ৷ সেই মতো খোঁজখবর শুরু করি ৷ জানতে পারি পুনের এক সংস্থা রাজগিরের গ্লাস ব্রিজ বানিয়েছে ৷ তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিজের ইচ্ছের কথা জানাই ৷"
বিনোদন পার্ক তথা গ্লাস টাওয়ারের কর্ণধার বলেন, "ওরা আমার ইচ্ছের কথা শুনে ঠিকানা ও অন্যান্য তথ্য নেয় ৷ লোকজন আসে ৷ সব দেখে ওরা জানায় যে, এখানে গ্লাস ব্রিজ ভালো লাগবে না ৷ তখন ওরা আমাকে গ্লাস টাওয়ারের কথা বলেন ৷ আমি রাজি হয়ে যাই ৷ এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা বিচার করেই সেই প্রস্তাব দেয় সংস্থাটি ৷ ভারতে এটা দ্বিতীয় গ্লাস টাওয়ার ৷ আর দেশের উচ্চতম গ্লাস টাওয়ার আমাদেরটা ৷ তবে, আমেদাবাদেরটা জুলাই মাসে খুলে দেওয়া হয়েছে ৷ কিন্তু, আমাদের গ্লাস টাওয়ারের কাজ শেষ হয়েছিল ডিসেম্বর মাসে ৷ আমরা চালু দেরিতে করেছি ৷" অরিন্দম ঘোষ জানাচ্ছেন, আসন্ন ছুটির মরশুমে ডুয়ার্সের পর্যটনে বাড়তি মাত্রা যোগ করবে দেশের উচ্চতম এই গ্লাস টাওয়ার ৷