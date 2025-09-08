অক্টোবরেই উচ্চমাধ্যমিকের প্রথম সেমেস্টারের রেজাল্ট, প্রকাশিত হবে উত্তরপত্রও
উচ্চমাধ্যমিকের প্রথম সেমেস্টারে প্রথম দিনের পরীক্ষা নির্বিঘ্নে হয়েছে ৷ কোনও অভিযোগ আসেনি ৷ জানিয়েছেন সংসদ সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য ।
Published : September 8, 2025 at 6:40 PM IST
কলকাতা, 8 সেপ্টেম্বর: উচ্চমাধ্যমিকের প্রথম সেমেস্টারের ফলপ্রকাশ হবে 31 অক্টোবরের মধ্যে ৷ প্রথম দিনের পরীক্ষা শেষে একথা জানালেন সংসদ সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য । তিনি জানান, এবারই প্রথম পরীক্ষার ফল প্রকাশের 72 ঘণ্টা পর সমস্ত পরীক্ষার্থীর ওএমআরের স্ক্যান কপি ওয়েবসাইটে আপলোড করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংসদ ।
সোমবার থেকে শুরু হয়েছে উচ্চমাধ্যমিকের প্রথম সেমেস্টার । প্রথম দিনের পরীক্ষা নির্বিঘ্নে হয়েছে বলে জানিয়েছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ । প্রথম দিন হল থেকে কোনও মোবাইল ফোন উদ্ধার হয়নি । কোথাও আরএ (রিপোর্টেড এগেনস্ট) অর্থাৎ অভিযোগও আসেনি ।
এদিন সংসদ সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য বলেন, "এতজন পরীক্ষার্থীর ওএমআর মিলিয়ে প্রায় 40 লক্ষ ওএমআর হবে । তখন সেটা ডাউনলোড করার জন্য যতটা ব্যান্ডউইডথ লাগবে, সেটা খুবই কম জায়গায় ব্যবহার হয়েছে । সেই কারণেই আমরা এটা ফল প্রকাশের পর করছি । কারণ ফল প্রকাশও হবে অনলাইনে । তাই সেখানে সার্ভারে যাতে কোনও সমস্যা না-হয়, সেই কারণেই আগে ফল প্রকাশ । তারপর উত্তরপত্রের স্ক্যান কপি আপলোড করা হবে ।" যদিও 'আনসার কি' আপলোড হবে কি না, সেই নিয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি বলে জানান সংসদ সভাপতি ।
প্রথম দিনের পরীক্ষায় প্রশ্নপত্রে বেশকিছু নতুন সুরক্ষা ব্যবস্থা লক্ষ্য করা গিয়েছে । তার মধ্যে রয়েছে বারকোড । প্রতিটি প্রশ্নের মধ্যেই ছাপা রয়েছে বারকোড । এছাড়াও প্রশ্নপত্রের প্রথম পাতায় বড় করে একটা 'H' লেখা আছে । এটাও সুরক্ষার জন্যই করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংসদ সভাপতি । তার সঙ্গে চারটে সিরিজের প্রশ্নপত্র তৈরি করা হয়েছে । যেগুলো আলাদা আলাদা রঙে ভাগ করা আছে । সেই রঙগুলো হল সাদা, গোলাপি, হলুদ ও হালকা নীল । এর পাশাপাশি সেট এক এবং দুই, দুটো প্রশ্নপত্র তৈরি করে রেখেছিল সংসদ । যদিও পরীক্ষা হয়েছে, এক নম্বর সেটেই ।
প্রথম দিনের পরীক্ষায় অনুপস্থিত ছিল 5,527 জন । অর্থাৎ শতাংশের হিসেবে অনুপস্থিতির হার এক শতাংশেরও কম । সাধারণ উচ্চমাধ্যমিকের থেকেও প্রথম দিনের সেমেস্টারে উপস্থিতির হার অনেক ভালো বলেই জানান সংসদ সভাপতি । এছাড়াও তিনি জানিয়েছেন, হাসপাতাল থেকে পরীক্ষা দিয়েছে 14 জন । বিশেষভাবে সক্ষম পরীক্ষার্থীর সংখ্যা 497 ।
এবার প্রথম অনলাইনে একটি পোর্টালের সাহায্যে উপস্থিতি জমা পড়েছে । পর্যবেক্ষকরা পরীক্ষার্থীর উপস্থিতির সংখ্যা এই পোর্টালের সাহায্যে তুলে দিচ্ছে সংসদে । এর পাশাপাশি যদি কোনও অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটে তাহলে সেই তথ্য পোর্টালের সাহায্যে জানাবেন পর্যবেক্ষকরা । এই পোর্টালের নাম 'দুয়ার'। যদিও একসঙ্গে অনেকজন মিলে এই পোর্টাল ব্যবহার করার জন্য প্রথম দিন কিছুটা সমস্যা হয়েছিল ৷ তবে পরের দিন থেকে তা আর হবে না বলেই আশ্বাস দিয়েছেন সংসদ সভাপতি ।