পরীক্ষার খাতা দেখবে AI ! মূল্যায়নে স্বচ্ছতা আনতে নয়া ব্যবস্থা উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের

পরীক্ষার খাতা দেখবে AI ! মূল্যায়নে স্বচ্ছতা আনতে নয়া ব্যবস্থা উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের
'অপটিক্যাল ক্যারেক্টার রেকগনিশন' প্রযুক্তি ব্যবহার করে হবে উত্তরপত্রের মূল্যায়ন ৷ 31 অক্টোবর উচ্চমাধ্যমিকের প্রথম সেমেস্টারের ফলপ্রকাশ ৷
Published : October 11, 2025 at 8:45 PM IST
কলকাতা, 11 অক্টোবর: প্রথমবার সেমেস্টার পদ্ধতিতে শুরু হয়েছে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা ৷ সেই পরীক্ষার ফলপ্রকাশে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এবং উত্তরপত্রের নির্ভুল মূল্যায়নের জন্য এবার উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ ব্যবহার করছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা AI ৷ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ব্যবহারের ফলে পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্র বাতিলের আশঙ্কা কার্যত নেই বলেই দাবি সংসদের ৷
এ বছর থেকেই উচ্চমাধ্যমিক স্তরে সেমেস্টার ভিত্তিক পরীক্ষা চালু হয়েছে ৷ প্রথম পর্বের পরীক্ষা শেষ হয়েছে গত 22 সেপ্টেম্বর ৷ সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ফলপ্রকাশ হবে আগামী 31 অক্টোবর ৷ যে পরীক্ষায় প্রশ্ন ছিল সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক অর্থাৎ, এমসিকিউ ধাঁচের ৷ উত্তর দিতে হয়েছে ওএমআর শিটে ৷ আর সেই ওএমআর শিটের প্রচলিত কম্পিউটার মূল্যায়নের বদলে এবার ব্যবহার করা হচ্ছে এআই-নির্ভর মূল্যায়ন পদ্ধতি ৷
সংসদ সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি বেসরকারি তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার সঙ্গে চুক্তি করেছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ ৷ সেই সংস্থার তত্ত্ববধানে এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ব্যবস্থাটি তৈরি করা হয়েছে ৷ এর মধ্যে রয়েছে 'অপটিক্যাল ক্যারেক্টার রেকগনিশন' (ওসিআর) প্রযুক্তি, যা হাতে লেখা অক্ষর স্ক্যান করে ডিজিটাল ডাটায় রূপান্তর করতে সক্ষম ৷
ফলে রোল নম্বর বা রেজিস্ট্রেশন নম্বরের মতো গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের ক্ষেত্রে হাতের লেখায় সামান্য পার্থক্য থাকলেও, তা কম্পিউটার চিনে নিতে পারবে ৷ আগে ওএমআর শিটে সামান্য ভুল বা কালির দাগ পড়লে অনেক সময় পুরো উত্তরপত্র বাতিল হয়ে যেত ৷ কিন্তু, এআই নিজে বুঝে নিতে পারবে উত্তরপত্রের কোন দাগটি উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে করা এবং কোনটি ভুলবশত তৈরি হয়েছে ৷
এর ব্যাখ্যায় উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ জানিয়েছে, ওএমআর শিটে যদি দু’টি অপশন চিহ্নিত থাকে, সেক্ষেত্রে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিজে বিশ্লেষণ করবে কোন চিহ্নে বেশি কালি বা চাপ পড়েছে এবং সেটিকেই পরীক্ষার্থীর লেখা বা চিহ্নিত করা উত্তর হিসেবে গণ্য করা হবে ৷
এই নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য বলেন, "এই প্রযুক্তির ব্যবহার মূলত পড়ুয়াদের স্বার্থেই করা ৷ পরীক্ষার সময় সামান্য ভুল বা তাড়াহুড়োয় উত্তর চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে সমস্যা হয়ে যায় ৷ এক্ষেত্রে তেমনটা হলে, তা যাতে পরীক্ষার্থীদের বিপরীতে না-যায়, সেই কারণেই এআই ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷"
শিক্ষামহলের মতে, এটি ভবিষ্যতের শিক্ষাপদ্ধতির দিক নির্দেশ করছে ৷ শুধু উত্তরপত্রের মূল্যায়ন নয় ৷ কৃত্রিম মেধা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ, ফলপ্রকাশ এবং পরিসংখ্যান তৈরির কাজও অনেক দ্রুত সম্পন্ন করা যাবে ৷ ফলে একদিকে যেমন সময় বাঁচবে, তেমনি পরীক্ষার্থীদের মধ্যেও স্বচ্ছতা বজায় রাখার আগ্রহ তৈরি হবে ৷