উচ্চমাধ্যমিকে 'দীর্ঘ' প্রশ্নপত্রে অসন্তুষ্ট সংসদ, আলোচনায় বসবেন সভাপতি

উচ্চমাধ্যমিকে 'দীর্ঘ' প্রশ্নপত্রে অসন্তুষ্ট সংসদ, আলোচনায় বসবেন সভাপতি
উচ্চমাধ্যমিকের অংক পরীক্ষায় সময় নিয়ে অসন্তোষ পরীক্ষার্থীদের ৷ রাফ কাগজ কম থাকার অভিযোগ ৷
Published : September 19, 2025 at 4:28 PM IST
কলকাতা, 19 সেপ্টেম্বর: প্রশ্নপত্র দীর্ঘ হওয়ায় ক্ষুব্ধ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ ৷ স্ট্যাটিস্টিকস, অংক ও পদার্থবিদ্যার প্রশ্ন নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন সংসদ সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য ৷ এই নিয়ে বৈঠকেও বসবেন বলে জানিয়েছেন তিনি ৷ ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের সমস্যা না-হয়, সেই দিকেও নজর রাখার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি ৷ পরীক্ষার সময় বৃদ্ধি নিয়েও সংসদের বৈঠকে আলোচনার কথা জানিয়েছেন তিনি ৷
উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি বলেন, "অঙ্ক, পদার্থবিদ্যা এবং স্ট্যাটিস্টিকসের প্রশ্ন দীর্ঘ হওয়ায়, অনেকেই পুরো উত্তর দিতে পারেনি ৷ এই সম্পর্কে তথ্য রয়েছে আমাদের কাছে ৷ সবাইকে আশ্বস্ত করছি, ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে মূল্যায়ন করা হবে ৷"
উল্লেখ্য, এই বছরই প্রথম সেমেস্টার পদ্ধতিতে হচ্ছে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা ৷ কিন্তু, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র নিয়ে দেখা দিয়েছে বিতর্ক ৷ পরীক্ষার প্রথম দিন থেকেই সময়সীমা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন অভিভাবকদের একাংশ ৷ তাঁদের অভিযোগ ছিল, লেখা পরীক্ষার সময় অত্যন্ত কম ৷ ফলে পরীক্ষার্থীরা সময়ের মধ্যে সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছে না ৷
পদার্থবিদ্যার পর সেই একই ঘটনা ঘটল অংক পরীক্ষায় ৷ অভিযোগ, 1 ঘণ্টা 15 মিনিটে বহু পরীক্ষার্থী 40টা প্রশ্নের উত্তর শেষ করতে পারেনি ৷ এর পাশাপশি ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে না-পারায়, বেশ সমস্যায় পড়েছে পরীক্ষার্থীরা ৷ এমনকি অংক কষে দেখার জন্য আলাদা কোনও খাতা দেওয়া হয়নি বলেও অভিযোগ করেছে পরীক্ষার্থীরা ৷ প্রশ্নপত্রের শেষ তিনপাতা দেওয়া হয়েছিল খসড়া বা রাফ করার জন্য ৷ সেটাও যথেষ্ট বলে মনে করছে না পরীক্ষার্থীরা ৷
লবণহ্রদ বিদ্যামন্দির স্কুলের ছাত্র অমিত পয়রা বলে, "সময়ের জন্য অনেক অংক করতে পারিনি ৷ কিছু প্রশ্নের উত্তর আন্দাজে দিয়েছি ৷ আবার কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারিনি ৷ ক্যালকুলেটর না-থাকায় কিছু অংক ভুল হয়ে যাচ্ছে ৷"
বেগম রোকেয়া স্কুলের সৃষ্টি নাগ বলে, "সময়ের অভাবে জানা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিনি ৷ ক্যালকুলেটরের থেকেও সময়টা সবথেকে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷" লবণহ্রদ বিদ্যামন্দিরের আরেক ছাত্রী লিরিক মহাপাত্র বলে, "পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রেও এই সমস্যা হয়েছে ৷ 1 ঘণ্টা 14 মিনিটে কখনও অংক শেষ করা যায় না ৷ তাই জানা অংক ছেড়ে দিতে হয়েছে ৷"
এই বছর প্রথম সেমেস্টার পদ্ধতি হওয়ায়, এ নিয়ে অনেক অভিভাবকই ক্ষুব্ধ ৷ তাঁদের মতে, সন্তানদের 'গিনিপিগ' বানানো হচ্ছে ৷ পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরে দাঁড়িয়ে এক অভিভাবক শিল্পা নন্দী বলেন, "যে অংক বাড়িতে করতে সময় লাগে তিন-চার মিনিট ৷ সেটা কীভাবে এক মিনিটে পরীক্ষার হলে করা সম্ভব ? এই পদ্ধতির সঙ্গে ওরা মানিয়ে উঠতে পারছে না ৷ ওদের গিনিপিগ বানানো হচ্ছে ৷ ওদের আরেকটু সময় দেওয়া উচিত ৷"