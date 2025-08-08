কলকাতা, 8 অগস্ট: রাখিবন্ধন, ভারতীয় সংস্কৃতির এক প্রাচীন উৎসব ৷ ভাই-বোনের সম্পর্ককে অটুট রাখতে, দাদা ও ভাইদের হাতে রাখি বাঁধে বোন-দিদিরা ৷ তবে, বর্তমানে এই রাখিবন্ধন উৎসব শুধুমাত্র ভাই-বোনের মধ্যে আবদ্ধ নেই ৷ সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রে এই রাখি উৎসবকে পালন করা হয় ৷ যা বর্তমানে একটি সামাজিক উৎসবে পরিণত হয়েছে ৷ সাম্প্রতিক সময়ে সেই রাখিবন্ধন উৎসব এখন রাজনৈতিক জনসংযোগের মাধ্যম হয়ে উঠেছে ৷
রাজ্যর শাসকদল তৃণমূল হোক বা বিরোধী বিজেপি ৷ সকলেই রাস্তার মোড়ে, পার্টি অফিসে ক্যাম্প করে রাখি উৎসব পালন করে ৷ পথচলতি লোকজনের হাতে রাখি বেঁধে দেওয়া হয় ৷ যে রাখিতে থাকে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলগুলির ছোঁয়া ৷ কোথাও ঘাসফুল ও পদ্ম, তো কোথাও মোদি বা মমতার মুখ ৷ এতেই চলে জনসংযোগের পাশাপাশি প্রচার ৷
আর 2026 সালে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের আগে এবারের রাখি উৎসব আরও বেশি করে গুরুত্ব পাবে রাজনৈতিক দলগুলির কাছে, সেটাই স্বাভাবিক ৷ আর এর জন্য প্রয়োজন পড়বে বিপুল পরিমাণ রাখির ৷ সেই চাহিদা পূরণ ও লক্ষ্মীলাভের আশায় বাজারে তৃণমূল, বিজেপি, কংগ্রেস-সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির কাস্টমাইজড রাখি নিয়ে হাজির ব্যবসায়ীরা ৷
বড়বাজারের ক্যানিং স্ট্রিট, ওল্ড চায়না স্ট্রিটের দোকানগুলিতে থরে থরে সাজানো বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতীক এবং তাদের শীর্ষনেতাদের ছবি দেওয়া রাখি ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এমনকি মমতার সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখের ছবি দেওয়া রাখিও বিক্রি হচ্ছে দোকানগুলিতে ৷ আর বিজেপির পদ্ম এবং তৃণমূলের ঘাসফুল প্রতীকের রাখিও রয়েছে ৷ তবে, কংগ্রেসের হাত, সিপিআইএমের কাস্তে-হাতুড়ি খুব একটা দেখা গেল না ৷ ক্যামেরার সামনে বলতে না-চাইলেও ব্যবসায়ীদের দাবি, কংগ্রেস ও সিপিআইএমের রাখির চাহিদা নেই ৷
ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন, রাজনৈতিক দলগুলির কাস্টমাইজড রাখি, বিশেষত নেতাদের ছবি দেওয়া রাখির বান্ডিলে 432 টাকা থেকে 500 টাকা পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে ৷ এ নিয়ে ওল্ড চায়না স্ট্রিটের ব্যবসায়ী শত্রুঘ্ন কুমার শাহ বলেন, "রাজনৈতিক নেতাদের মুখের ছবি দেওয়া রাখির চাহিদা ভালোই আছে ৷ তৃণমূল কংগ্রেসের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি দেওয়া রাখি 4 থেকে 5 হাজার পিস বিক্রি করে ফেলেছি ৷ হাজারের বেশি ভ্যারাইটি আছে রাখিতে ৷ বহরমপুর কিংবা দক্ষিণ 24 পরগনার জয়নগর থেকেও লোকজন বা ছোট দোকানিরা রাখি কিনতে আসে এখানে ৷ এমনকি বিহারের লোকজনও আসে এখানে রাখি কিনতে ৷ একসঙ্গে কয়েক হাজার পিস কিনে নিয়ে যায় ৷ দু-টাকা থেকে দু’শো টাকা পিসের রাখিও আমরা তৈরি করি ৷"
আর এক ব্যবসায়ী রাজেশ সিং বলেন, "নানান রকমের রাখি আমরা তৈরি করি ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি দেওয়া রাখির অর্ডার পেয়েছিলাম ৷ একজন 10 হাজার পিসের অর্ডার দিয়েছিলেন, নিয়েও গেছেন ৷ এখনও 2 হাজার পিস আছে ৷ চার টাকা পিস ধরে বিক্রি করছি সেগুলি ৷"
তবে, রাজনৈতিক নেতাদের ছবি দেওয়া রাখির প্রতি বিশেষ আকর্ষণ নেই সাধারণ মানুষের ৷ ঠিক যেমন, গড়িয়ার বাসিন্দা রনিতা ধর চৌধুরী ৷ কর্মসূত্রে তিনি এই মার্কেটেই নিয়মিত যাতায়াত করেন ৷ রনিতা বলেন, "প্রতিবারই রাখিতে এরকম ভিড়ভাট্টা হয় ৷ দূর-দূরান্ত থেকে বহু মানুষ দোকানে কিনতে আসে ৷ যে যেমনভাবে রাখি সেলিব্রেট করে আর কি ৷ তাছাড়া, যখন যে রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় থাকে, তাদের পার্টির ছবি কিংবা নেতাদের ছবি দেওয়া রাখি থাকতেই পারে ৷ যার যেমন পছন্দ, সে তেমনভাবেই উৎসবকে পালন করে ৷"
এসব নিয়ে আবার বেশি ভাবেন না বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত টালিগঞ্জের বাসিন্দা ঝুমা নন্দী ৷ তিনি বলেন, "প্রায় প্রতিবারই ক্যানিং স্ট্রিটে আসি রাখি কিনতে ৷ এবারেও এলাম ৷ আট ডজন রাখি কিনলাম ৷ এখানে তো নানানরকম ভ্যারাইটি পাওয়া যায় ৷ নিজেদের এলাকায় ছোট দোকানগুলোতে এত রকম ভ্যারাইটি পাওয়া যায় না ৷ একরকম অনেক রাখি পাওয়া যায় না ৷ তাই এখানেই আসি ৷"