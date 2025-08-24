সুতি, 24 অগস্ট: হেরোইন-সহ পুলিশের জালে ধরা পড়ল ভিনরাজ্যের তিন মাদক কারবারি । ধৃতদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে 570 গ্রাম হেরোইন । বাজেয়াপ্ত হেরোইনের বাজারমূল্য 20 লক্ষ টাকা ৷
গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কলকাতা পুলিশের এসটিএফ (স্পেশাল টাস্ক ফোর্স) ও সুতি থানার পুলিশ যৌথ অভিযান চালায় । এরপর শনিবার রাত দেড়টা সুজনীপাড়া রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয় । ধৃতদের নাম সাহিদ আলি, মহম্মদ ইকবাল খান ও অনুনান খান । তিনজনই মণিপুরের বাসিন্দা বলে জানিয়েছে পুলিশ ।
ফরাক্কার এসডিপিও শেখ শামসুদ্দিন এক সাংবাদিক বৈঠক করে বলেন, "মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ এই ঘটনায় আর কারা জড়িত খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।" ধৃতদের রবিবার বহরমপুরে এনডিপিএস আদালতে হাজির করা হয় ৷ পাঁচদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক ।
পুলিশের একাংশের দাবি, মুর্শিদাবাদে ফের হেরোইন পাচারের রমরমা বেড়েছে । পুলিশ সূত্রে খবর, গত দু'মাসে প্রায় আড়াই কিলো হেরোইন বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ । ঘটনায় ছটি মামলায় মোট 11 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । লালগোলা এবং সুতি সামশেরগঞ্জ থানা এলাকা থেকেই মাদক পাচারকারীরা গ্রেফতার হয়েছে । পাচারকারীরা অধিকাংশই ভিনরাজ্যের ।
শনিবার রাতে ধৃত তিন পাচারকারী মণিপুর থেকে হেরোইন এনে সুতি থানা এলাকায় ডেলিভারি দিত । তার আগেই তিনজন পুলিশের জালে ধরা পড়ে । আগাম খবর পেয়ে পুলিশ সুজনীপাড়া স্টেশন এলাকায় ফাঁদ পেতে বসেছিল । রাত দেড়টা নাগাদ স্কুল ব্যাগ নিয়ে তিনজনকে ঘোরাফেরা করতে দেখেই সন্দেহ হয় পুলিশের । আটক করে ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয় তিন প্যাকেট হেরোইন । ঘটনাস্থল থেকেই তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ।