ETV Bharat / state

বঙ্গোপসাগরে সক্রিয় ঘূর্ণাবর্ত, রাজ্যে বৃষ্টির দাপট কবে কমবে ? জানাল হাওয়া অফিস

বঙ্গের উত্তর থেকে দক্ষিণে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি চলছে । উত্তরবঙ্গে আগামী কয়েকদিন ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা ৷ কেমন থাকবে কলকাতার আবহাওয়া, জানাল আলিপুর হাওয়া অফিস ৷

WEATHER UPDATE IN BENGAL
বঙ্গোপসাগরে সক্রিয় ঘূর্ণাবর্ত (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 19, 2025 at 7:44 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 19 সেপ্টেম্বর: ভাদ্র শেষ ৷ শরতের আকাশে পেজা তুলোর মত মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে ৷ কিন্তু শারদ উৎসবের আবহেও বঙ্গোপসাগরে সক্রিয় ঘূর্ণাবর্ত। বর্ষা বিদায়লগ্নে পৌঁছেও যাওয়ার নাম নিচ্ছে না ৷ ফলে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর থেকে দক্ষিণে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি চলছে । উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির প্রভাব বেশি ৷ আগামী কয়েকদিন ভারী বর্ষণের সম্ভাবনাও রয়েছে ৷

আলিপুর আবহাওয়া দফতরের বিশেষ আবহাওয়ার বুলেটিন বলা হয়েছে, সমুদ্রে যে ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছিল তা পূর্ব-বিহার এবং সংলগ্ন অঞ্চলের উপরে অবস্থান করছে ৷ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ঘূর্ণাবর্তটি এখন দেড় কিলোমিটার উঁচুতে রয়েছে ৷ এর প্রভাবেই বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প স্থলভাগে ঢুকছে ৷ তার ফলে উত্তরবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ বৃষ্টি চলবে দক্ষিণবঙ্গেও ৷

উত্তরবঙ্গে আজ শুক্রবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা (7 থেকে 11 সেন্টিমিটার) জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে ৷ আগামিকাল অর্থাৎ শনিবার সেই সম্ভাবনা রয়েছে ওপরের পাঁচটি জেলা দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে ৷ উত্তরবঙ্গের বাকি জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা।

দক্ষিণবঙ্গে আজ বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে দুই বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, দক্ষিণ 24 পরগনা এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের কিছু জায়গায়। শনি ও রবিবার বৃষ্টির রয়েছে সতর্কতা দক্ষিণ 24 পরগনা, দুই মেদিনীপুর, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদে । আর সোমবার দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই কমবেশি বৃষ্টি হতে পারে ৷

আজ দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে ৷ কয়েক পশলা বজ্রবিদ্যুত-সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা ৷ আজ কলকাতা ও আশপাশে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে যথাক্রমে 24 ডিগ্রি ও 28 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে ৷

বৃহস্পতিবার কলকাতা এবং তৎপ্বার্শবর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 33.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 27.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে এক দশমিক চার ডিগ্রি বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 98 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 68 শতাংশ।

For All Latest Updates

TAGGED:

WEATHER UPDATEবঙ্গোপসাগরে সক্রিয় ঘূর্ণাবর্তCYCLONE OVER BAY OF BENGALKOLKATA WEATHER FORECASTWEATHER UPDATE IN BENGAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

GST ছাড়ের জের; 22 সেপ্টেম্বর থেকে কমছে দুধ-আইসক্রিম, ঘি-মাখনের দাম

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.