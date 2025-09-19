বঙ্গোপসাগরে সক্রিয় ঘূর্ণাবর্ত, রাজ্যে বৃষ্টির দাপট কবে কমবে ? জানাল হাওয়া অফিস

বঙ্গোপসাগরে সক্রিয় ঘূর্ণাবর্ত, রাজ্যে বৃষ্টির দাপট কবে কমবে ? জানাল হাওয়া অফিস
বঙ্গের উত্তর থেকে দক্ষিণে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি চলছে । উত্তরবঙ্গে আগামী কয়েকদিন ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা ৷ কেমন থাকবে কলকাতার আবহাওয়া, জানাল আলিপুর হাওয়া অফিস ৷
Published : September 19, 2025 at 7:44 AM IST
কলকাতা, 19 সেপ্টেম্বর: ভাদ্র শেষ ৷ শরতের আকাশে পেজা তুলোর মত মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে ৷ কিন্তু শারদ উৎসবের আবহেও বঙ্গোপসাগরে সক্রিয় ঘূর্ণাবর্ত। বর্ষা বিদায়লগ্নে পৌঁছেও যাওয়ার নাম নিচ্ছে না ৷ ফলে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর থেকে দক্ষিণে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি চলছে । উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির প্রভাব বেশি ৷ আগামী কয়েকদিন ভারী বর্ষণের সম্ভাবনাও রয়েছে ৷
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের বিশেষ আবহাওয়ার বুলেটিন বলা হয়েছে, সমুদ্রে যে ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছিল তা পূর্ব-বিহার এবং সংলগ্ন অঞ্চলের উপরে অবস্থান করছে ৷ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ঘূর্ণাবর্তটি এখন দেড় কিলোমিটার উঁচুতে রয়েছে ৷ এর প্রভাবেই বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প স্থলভাগে ঢুকছে ৷ তার ফলে উত্তরবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ বৃষ্টি চলবে দক্ষিণবঙ্গেও ৷
উত্তরবঙ্গে আজ শুক্রবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা (7 থেকে 11 সেন্টিমিটার) জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে ৷ আগামিকাল অর্থাৎ শনিবার সেই সম্ভাবনা রয়েছে ওপরের পাঁচটি জেলা দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে ৷ উত্তরবঙ্গের বাকি জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা।
দক্ষিণবঙ্গে আজ বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে দুই বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, দক্ষিণ 24 পরগনা এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের কিছু জায়গায়। শনি ও রবিবার বৃষ্টির রয়েছে সতর্কতা দক্ষিণ 24 পরগনা, দুই মেদিনীপুর, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদে । আর সোমবার দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই কমবেশি বৃষ্টি হতে পারে ৷
আজ দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে ৷ কয়েক পশলা বজ্রবিদ্যুত-সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা ৷ আজ কলকাতা ও আশপাশে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে যথাক্রমে 24 ডিগ্রি ও 28 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে ৷
বৃহস্পতিবার কলকাতা এবং তৎপ্বার্শবর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 33.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 27.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে এক দশমিক চার ডিগ্রি বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 98 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 68 শতাংশ।