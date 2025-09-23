আমফানের থেকেও খারাপ পরিস্থিতি, জলমগ্ন কলেজ স্ট্রিটে নষ্ট কোটি টাকার বই
পুজোর আগে প্রবল ক্ষতির মুখে কলকাতার বই বিক্রেতা থেকে শুরু করে প্রকাশকরা ৷ অনেকের মতে এবারের পরিস্থিতি আমফানের থেকেও খারাপ ৷
Published : September 23, 2025 at 3:38 PM IST
কলকাতা, 23 সেপ্টেম্বর: রাতভর প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত কলকাতা ৷ মাথায় হাত বইপাড়ার ৷ কলেজ স্ট্রিটের প্রায় সব বইয়ের দোকানে জল ঢুকে গিয়েছে ৷ ব্যবসায়ীদের প্রাথমিক দাবি, কয়েক কোটি টাকার বই এখন জলের তলায় ৷ বিপুল ক্ষতির আশঙ্কা করছেন প্রকাশক থেকে শুরু করে বই বিক্রেতারা ৷
হাওয়া অফিস জানিয়েছে, সোমবার গভীর রাত থেকে মঙ্গলবার ভোর পর্যন্ত 5-6 ঘণ্টায় কলকাতায় 251.4 মিমি বৃষ্টি হয়েছে ৷ হঠাৎ এমন বৃষ্টিতে প্লাবিত গোটা শহর ৷ জমা জল নামতে বেশ খানিকটা সময় লাগবে বলে জানিয়ে দিয়েছেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম ৷ এরই মধ্যে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে একাধিক মৃত্যুর খবর সামনে এসেছে ৷
এমন বৃষ্টি শেষ কবে হয়েছে, তা মনে পড়ছে না শহরের প্রবীণ নাগরিকদের অনেকেরই ৷ শেষবার 2020 সালের মে মাসে ঘূর্ণিঝড় আমফানের জেরে কলেজ স্ট্রিটের এমন বেহাল দশা হয়েছিল বলে জানাচ্ছেন বিক্রেতারা ৷ কিন্তু এবার ঘূর্ণিঝড় না হলেও কয়েক ঘণ্টায় বৃষ্টিতে বইপাড়ায় ছোট-বড় সব স্টলেই জল ঢুকেছে ৷
বিক্রেতা-প্রকাশকদের বক্তব্য
পত্রভারতীর প্রধান তথা পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ডের সম্পাদক ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় বলেন, "আমাদের প্রায় 10-12 লক্ষ টাকার বই নষ্ট হয়েছে ৷ এখন অনলাইন মিডিয়ার যুগ ৷ অনেকেই আগের দিন মেসেজ করে জানিয়ে দেন, তাঁরা কী বই কিনতে চাইছেন ৷ সেই বইগুলি আমরা রাতে তৈরি করে রাখি ৷ যাতে ক্রেতাদের বেশিক্ষণ দাঁড়াতে না হয় ৷ আবহাওয়া যে এরকম হতে পারে, তার কোনও খবর ছিল না ৷ ফলে বইগুলি মাটিতেই ছিল ৷ সব বই ভিজে গিয়েছে ৷ পুজোর মুখে খুব বড় ক্ষতি হল ৷"
গিল্ডের সভাপতি সুধাংশু শেখর রায় বলেন, "আমফানের থেকেও খারাপ অবস্থা এবার ৷ কলেজ স্ট্রিটের অধিকাংশ দোকান রাস্তার উপর ৷ সব দোকান জলের তলায় চলে গিয়েছে ৷ লক্ষ নয়, এবার কোটি কোটি টাকার ক্ষতি হল ৷ বৃষ্টি হবে সেটা জানতাম ৷ কিন্তু এতটা বৃষ্টি হবে বুঝতে পারিনি ৷ রাতে হয়েছে, ফলে কেউ আর ব্যবস্থাও নিতে পারেনি ৷ "
দেজ'স পাবলিশার্সের শুভঙ্কর দে বলেন, "আমাদের অনেক টাকার বই নষ্ট হয়েছে ৷ এই মুহূর্তে প্রায় 2 লক্ষ টাকার বই নষ্ট হয়েছে ৷ বিদ্যাসাগর মার্কেটে অধিকাংশ দোকানেই জল ঢুকে গিয়েছে ৷ অনেক বই মাটিতে রাখা ছিল, সেগুলি পুরো ভিজে গিয়েছে ৷ এমন অস্বাভাবিক পরিস্থিতির জন্য আমরা কেউ প্রস্তুত ছিলাম না ৷"
মহুয়া পাবলিশার্সের শেখর হাজরারও একই আক্ষেপ ৷ তিনি বলেন, "পরিস্থিতি খুবই খারাপ ৷ আমফানের থেকেও ভয়াবহ ৷ ওই সময় যেখানে যেখানে জল ঢোকেনি, এবার সেই জায়গাগুলি পুরো ডুবে গিয়েছে ৷ প্রায় সাত থেকে আট লক্ষ টাকার বই নষ্ট হয়ে গিয়েছে ৷"
পালক প্রকাশনীর সম্রাট চক্রবর্তী বলেন, "বইপাড়ার অবস্থা ভালো নয় ৷ চারিদিক জল ৷ যাঁদের দু'তলায় গোডাউন রয়েছে, তাঁরা কিছুটা রেহাই পেয়েছেন ৷ কিন্তু এটা নতুন বই প্রকাশের সময় ৷ একেবারে বেহাল অবস্থা আমাদের ৷ অনেক কাগজ ভিজে গিয়েছে ৷ সেগুলো আর ছাপের কাজে ব্যবহার করা যাবে না ৷ ফলে লক্ষ টাকার বই নষ্ট হয়েছে বলে মনে হচ্ছে ৷" আনন্দ প্রকাশনীর নিগমানন্দ মণ্ডল বলেন, "পুজোর মুখে আমাদের প্রায় 20 হাজার টাকার বই নষ্ট হয়ে গেল ৷ পূজাবার্ষিকীগুলি সব ভিজে নষ্ট হয়ে গিয়েছে ৷"