ফের দুর্যোগ, মধ্যরাত থেকেই কলকাতা-সহ একাধিক জেলায় লাল সতর্কতা - WEST BENGAL WEATHER UPDATE

বঙ্গের আকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা । মৎস্যজীবীদের সমুদ্রযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা জারি । জেলায় জেলায় বৃষ্টির সতর্কতা জারি করল আবহাওয়া অফিস ।

ফাইল ছবি (পিটিআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 2, 2025 at 12:52 AM IST

কলকাতা, 2 সেপ্টেম্বর: রাত হতেই ব্যাপক বৃষ্টি ও মেঘের গর্জন । মধ্যরাত থেকেই কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে জারি বৃষ্টির লাল সতর্কতা । নিম্নচাপ অঞ্চল এবং ঘূর্ণাবর্ত অক্ষরেখার উপস্থিতির কারণেই দক্ষিণবঙ্গে ফের বৃষ্টি বাড়ার পূর্বাভাস ।

গত দুই তিনদিন ধরেই বৃষ্টি কমতেই অসহ্য গরম বেড়েছে । সোমবার রাত থেকে পরিস্থিতি বদল হতে শুরু করেছে । আলিপুর আবহাওয়া অফিস মধ্যরাতে যে বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে তাতে বলা হয়েছে হুগলি, হাওড়া ও কলকাতার কিছু অঞ্চলে তীব্র বৃষ্টিপাত-সহ দমকা হাওয়া এবং বজ্রপাত হতে পারে । এই পরিস্থিতি মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত চলতে পারে বলে পূর্বাভাস রয়েছে ।

নয়াদিল্লির মৌসম ভবন প্রদত্ত উপগ্রহ চিত্র (ইটিভি ভারত)

ব্যাপক বৃষ্টির কারণ

আলিপুর আবহাওয়া অফিস তাদের বিশেষ বুলেটিনে জানিয়েছে, মায়ানমার উপকূলের কাছে বঙ্গোপসাগরের উপরে একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে । তার প্রভাবে আগামী 24 ঘণ্টার মধ্যে সাগরে নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হবে । রাজ্যে ফের সরে এসেছে মৌসুমী অক্ষরেখা । তা দিঘার উপর দিয়ে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত । এর প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের কিছু এলাকায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । নিম্নচাপ অঞ্চলের প্রভাবে উত্তাল থাকবে সমুদ্র । বুধবার পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশা উপকূল সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে নিষেধ করা হয়েছে ।

কলকাতা, হাওড়া ও হুগলিতে লাল সতর্কতা জারি (ইটিভি ভারত)

দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস

মঙ্গল এবং বুধবার কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় বৃষ্টিপাতের হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে । বাকি জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । ঘণ্টায় 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিতে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে বলে হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস ।

মঙ্গলবার দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়ায় ভারী (7 থেকে 11 সেন্টিমিটার) বৃষ্টি হতে পারে । বুধবারও একই পরিস্থিতি ।

বৃহস্পতিবার দুই 24 পরগনা, দুই বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়ায় হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে । রবিবার পর্যন্ত দক্ষিণের সব জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ।

উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস

মঙ্গলবার ঝড়বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা রয়েছে উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় । বৃষ্টির পাশাপাশি দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে । আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । বুধবারও এই জেলায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে । জলপাইগুড়িতেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা । আগামী রবিবার পর্যন্ত উত্তরের সব জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ।

বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড

সোমবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 34.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস । যা স্বাভাবিক এর চেয়ে 1.7 ডিগ্রি বেশি । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 28.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস । যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.6 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 93 এবং সর্বনিম্ন 63 শতাংশ ।

