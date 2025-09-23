বৃষ্টিতে বিঘ্নিত পরিষেবা; হাওড়া-শিয়ালদায় বাতিল ট্রেন, বন্ধ মেট্রো

বৃষ্টিতে বিঘ্নিত পরিষেবা; হাওড়া-শিয়ালদায় বাতিল ট্রেন, বন্ধ মেট্রো
অতিবৃষ্টির কারণে বানভাসি কলকাতা ৷ জলের তলায় চলে গিয়েছে রেললাইন ৷ জল ঢুকেছে মেট্রো স্টেশনেও ৷ বন্ধ পরিষেবা ৷ সমস্যায় যাত্রীরা ৷
Published : September 23, 2025 at 10:22 AM IST
কলকাতা, 23 সেপ্টেম্বর: রাতভর মুষলধারে বৃষ্টিতে বানভাসি কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকা । ডুবে গিয়েছে রেললাইন ৷ জল জমেছে মেট্রো স্টেশনেও ৷ জলমগ্ন থাকার কারণে বন্ধ শিয়ালদা দক্ষিণ শাখার ট্রেন চলাচল । বন্ধ মেট্রো পরিষেবাও ৷ সমস্যায় পড়েছেন নিত্যযাত্রীরা ।
সোমবার রাত থেকে মঙ্গলবার ভোর পর্যন্ত টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ৷ রেল সূত্রে খবর, অতিবৃষ্টির কারণে জলমগ্ন শিয়ালদা রেললাইন ৷ শিয়ালদা ছাড়াও জল জমেছে বজবজ, বালিগঞ্জ, বারুইপুর, লক্ষ্মীকান্তপুর-সহ দক্ষিণ শাখার একাধিক রেললাইনে ৷ জলমগ্ন থাকার কারণে ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে । রেললাইন থেকে জমা জল সরানোর জন্য ইতিমধ্যেই পাম্পের ব্যবস্থা করা হয়েছে । জল সরে গেলে পুনরায় ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হবে বলে জানিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ ।
হাওড়া-শিয়ালদায় বাতিল ও সময় পরিবর্তন একাধিক ট্রেনের
সোমবার গভীর রাত থেকে শুরু হওয়া প্রবল বৃষ্টিতে কলকাতা ও হাওড়া এলাকায় রেললাইন ডুবে গিয়েছে ৷ ফলে সোমবার ভোররাত থেকে পূর্ব রেলের হাওড়া ও শিয়ালদা শাখায় ব্যাপক ট্রেন পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে । পূর্ব রেলের সিপিআরও দীপ্তিময় দত্ত একাধিক প্রেস রিলিজে জানান, যাত্রী সুরক্ষা মাথায় রেখে জরুরি ভিত্তিতে পরিষেবা নিয়ন্ত্রণ করতে বাধ্য হয়েছে রেল । বাতিল করা হয়েছে একাধিক ট্রেন এবং নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে একাধিক রেলের পরিষেবা ৷
জল জমে যাওয়ার কারণে হাওড়া স্টেশনের পয়েন্ট নম্বর 122, 123, 108, 109, 94, 15, 106, 105 এবং 89 ভোর 3টে 40 মিনিট থেকে অকেজো হয়ে পড়েছে ৷ এর ফলে একাধিক এক্সপ্রেস ট্রেনের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে ।
হাওড়ায় নিয়ন্ত্রিত ট্রেনের তালিকা
- আপ এক্সপ্রেস/মেল: হাওড়া থেকে ছাড়ার কথা ছিল এমন 3টি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস (22301, 22303, 22309), 12019 রাঁচি শতাব্দী এক্সপ্রেস, 22387 ব্ল্যাক ডায়মন্ড এক্সপ্রেস এবং 13017 গণদেবতা এক্সপ্রেসের চলাচল নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছে ।
- ডাউন এক্সপ্রেস/মেল: 12346 সরাইঘাট এক্সপ্রেস, 13064 এবং 13072 ডাউন ট্রেন মাঝপথে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে ।
হাওড়ায় বাতিল ট্রেনের তালিকা
36081 হাওড়া-মসাগ্রাম, 37215 হাওড়া-বাঁকুড়া, 37353 হাওড়া-তারকেশ্বর, 37307 হাওড়া-হরিপাল, 37311 হাওড়া-তারকেশ্বর
যেসব ট্রেনের সময় পরিবর্তন করা হয়েছে
- 22301 হাওড়া-শিলিগুড়ি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস সকাল 5টা 55 মিনিটের বদলে ছাড়া হয়েছে সকাল 7টা 45 মিনিটে ৷
- 22303 হাওড়া-গয়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস সকাল 6টা 45 মিনিটের বদলে ছেড়েছে সকাল 8টা 10 মিনিটে ।
- 22309 হাওড়া-জামালপুর বন্দে ভারত এক্সপ্রেস সকাল 7টা 45 মিনিটের বদলে সকাল 8টা 20 মিনিটে ছেড়েছে ।
শিয়ালদা বিভাগে বাতিল ট্রেনের তালিকা
শিয়ালদা বিভাগের উত্তর ও প্রধান শাখায় প্ল্যাটফর্ম নম্বর 7 থেকে সীমিত সংখ্যক লোকাল ট্রেন পরিষেবা চালু করা হয়েছে ।
- 13113 হাজারদুয়ারি এক্সপ্রেস (কলকাতা থেকে) বাতিল করা হয়েছে ।
- 13177 শিয়ালদা-জঙ্গিপুর এক্সপ্রেস বাতিল করা হয়েছে ৷
- দক্ষিণ শাখায় ট্রেন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা হয়েছে ।
- চক্র রেল এবং চিতপুর ইয়ার্ডেও জল জমে যাওয়ায় ট্রেন পরিষেবা স্থগিত ।
- 2363 আপ কলকাতা-হলদিবাড়ি এক্সপ্রেস বাতিল করা হয়েছে।
যেসব ট্রেনের সময় পরিবর্তন করা হয়েছে
- 13151 আপ কলকাতা জম্মু তাওয়াই এক্সপ্রেস সময় পরিবর্তন করা হয়েছে ৷
- 12357 আপ কলকাতা অমৃতসর এক্সপ্রেস এর সময়সূচী পরিবর্তন করা হয়েছে।
- 13161 আপ কলকাতা বালুরঘাট এক্সপ্রেস এর সময়সূচী পরিবর্তন করা হয়েছে।
পূর্ব রেলের তরফে জানানো হয়েছে, একাধিক জায়গায় জল নিষ্কাশনের জন্য পাম্প বসানো হলেও পার্শ্ববর্তী এলাকার জল রেলইয়ার্ডে ঢুকে পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলেছে ৷ যাত্রীদের ভোগান্তির জন্য দুঃখ প্রকাশ করে রেল কর্তৃপক্ষ জানায়, যাত্রী সুরক্ষাই তাদের প্রধান অগ্রাধিকার এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে রাতভর কাজ চলছে ৷
ব্যাহত মেট্রো পরিষেবা
একটানা বৃষ্টির কারণে সোনারপুর, গড়িয়া-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ নিচু এলাকা জলমগ্ন ৷ গতকাল রাত থেকে 5 ঘণ্টার রেকর্ড বৃষ্টিতে জল জমেছে মহানায়ক উত্তম কুমার এবং রবীন্দ্র সরোবর মেট্রো স্টেশনের মধ্যের এলাকায় । এই পরিস্থিতিতে যাত্রী নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে ময়দান পর্যন্ত পরিষেবা বন্ধ রাখার কথা জানিয়েছে কলকাতা মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ ।
তবে, যাত্রীদের কথা মাথায় রেখে দক্ষিণেশ্বর ও ময়দান স্টেশনের মধ্যে আংশিক পরিষেবা চালানো হচ্ছে ৷ কলকাতা মেট্রোরেল জানিয়েছে, পাম্প ব্যবহার করে স্টেশনের ভিতর থেকে জল বের করার চেষ্টা করা হচ্ছে । জলমগ্ন স্টেশনে পৌঁছেছেন মেট্রো আধিকারিকরা । পরিস্থিতি সামাল দিয়ে দ্রুত পরিষেবা শুরু করার চেষ্টা করছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ ৷
ট্রেন বন্ধে বিপাকে যাত্রীরা
ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকার কারণে প্ল্যাটফর্মে ভিড় জমিয়েছেন যাত্রীরা । ট্রেন বন্ধ থাকার কারণে ঘুরপথে গন্তব্যস্থলে পৌঁছনোর জন্য রওনা দিয়েছেন বহু যাত্রী । এক নিত্যযাত্রী বলেন, "আজ হঠাৎ করে ট্রেন বন্ধ হওয়ায় কাজে যেতে সমস্যায় পড়েছি । ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকার কারণে বেশ কিছুক্ষণ স্টেশনে দাঁড়িয়ে রয়েছি ৷ কিন্তু পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি ।" অপর এক রেলযাত্রীর কথায়, "এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছি ৷ রেলের তরফে বারবার মাইকিং করে করা হচ্ছে ৷ রেললাইন জলমগ্ন হওয়ায় ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে । কখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে, তাও বুঝতে পারছি না ।"