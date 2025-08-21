কলকাতা, 21 অগস্ট: কলকাতা হাইকোর্টে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার ফলাফল সংক্রান্ত মামলার শুনানি ফের পিছিয়ে গেল ৷ বৃহস্পতিবার মামলার শুনানি থাকলেও জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের পক্ষের আইনজীবী জানান, রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কৌশিক চন্দের নির্দেশের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে একটি স্পেশাল লিভ পিটিশন দায়ের করেছে ৷ সেই বিষয়টি আগামিকাল শুনানি হতে পারে ৷
তাই কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে'র ডিভিশন বেঞ্চে শুনানি আপাতত স্থগিত রাখা হোক ৷ এই পরিস্থিতিতে ডিভিশন বেঞ্চ আগামী 2 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হাইকোর্টে শুনানির উপর স্থগিতাদেশ দিয়েছে ৷
গত 7 অগস্ট বিচারপতি কৌশিক চন্দ নির্দেশ দেন, জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডকে ওবিসি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে 7 শতাংশ এবং 66টি সম্প্রদায়কে ধরে অর্থাৎ 2010 সালের আগে ওয়েস্ট বেঙ্গল ব্যাকওয়ার্ড কমিশনের ঠিক করে দেওয়া সংরক্ষণ মেনে মেধা তালিকা তৈরি করে দু'সপ্তাহের মধ্যে ফল প্রকাশ করতে হবে ৷
এদিনের শুনানিতে বিচারপতি সুজয় পালের পর্যবেক্ষণ, সিঙ্গল বেঞ্চ সময় বেঁধে ফল প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছে ৷ ফলে এখানে নতুন করে কোনও নির্দেশ দেওয়ার সুযোগ নেই ৷ যেহেতু সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে বোর্ড ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করেছে, ফলে এখন ডিভিশন বেঞ্চ এর মধ্যে হস্তক্ষেপ করছে না ৷ যদিও মামলাকারীর আইনজীবী রাজ্যের হাজার হাজার পড়ুয়ার ভবিষ্যতের কথা বলে হস্তক্ষেপের দাবি করেন ৷ আদালত 2 সেপ্টেম্বর পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছে ৷
জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হচ্ছে না বলে সময়মতো পঠনপাঠনও শুরু করা যাচ্ছে না ৷ রাজ্যের পড়ুয়ারা অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পিছিয়ে যাচ্ছেন ৷ এই দাবিতে মামলা দায়ের করেছিলেন এক অভিভাবক ৷ সেই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ড জয়েন্ট এন্ট্রান্স ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ফল প্রকাশের প্রস্তুতি নিলেও বিচারপতি কৌশিক চন্দের নির্দেশে শেষমেশ তা আটকে যায় ৷