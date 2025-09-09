ETV Bharat / state

দেশীয় যন্ত্রে সুলভ হবে স্ট্রোকের অস্ত্রোপচার, দাবি চিকিৎসকদের

দেশীয় যন্ত্র চালু হলে নিম্ন-মধ্যবিত্ত রোগীরা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন । এর দাম বিদেশি যন্ত্রের তুলনায় প্রায় অর্ধেক হবে ।

stroke surgery machine
স্ট্রোকের অস্ত্রোপচারে এবার দেশীয় যন্ত্রের ব্যবহার হতে চলেছে (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 9, 2025 at 9:17 PM IST

কলকাতা, 9 সেপ্টেম্বর: মস্তিষ্কের বড় ধমনীতে জমাট বাঁধা রক্ত সরাতে অস্ত্রোপচারে এবার ভরসা করা যাবে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি নতুন যন্ত্রের উপর । দিল্লি এইমস-সহ দেশের আটটি হাসপাতালে টানা এক বছরের পরীক্ষামূলক প্রয়োগ শেষে স্বাস্থ্য মন্ত্রক সবুজ সংকেত দিয়েছে এই যন্ত্র ব্যবহারে । সম্প্রতি কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালের স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞরা সাংবাদিক বৈঠকে এই সাফল্যের কথা জানালেন ।

'গ্রাসরুট ট্রায়াল' নামে পরিচিত ওই গবেষণায় পূর্ব ভারতের একমাত্র অংশীদার ছিল কলকাতার এই বেসরকারি হাসপাতাল । সেখানকার স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দীপ দাস জানান, মস্তিষ্কের বড় ধমনীতে রক্ত জমাট বাঁধলে রোগী গুরুতর স্ট্রোকে আক্রান্ত হন । পরিসংখ্যান বলছে, এ ধরনের ঘটনায় 25 থেকে 30 শতাংশ রোগীর দু'সপ্তাহের মধ্যে মৃত্যু হয় । আর যাঁরা বেঁচে যান, তাঁদের 60 থেকে 80 শতাংশ আজীবন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েন । দীপ দাসের কথায়, "এ ধরনের পরিস্থিতিতে রক্ত গলানোর ওষুধ কার্যকর হয় না । তখনই মেকানিক্যাল থ্রম্বেক্টমি দরকার হয় ৷ শিরার ভেতরে যন্ত্র ঢুকিয়ে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে জমাট রক্ত টেনে বের করতে হয় ।"

স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ দীপ দাসের বক্তব্য (ইটিভি ভারত)

তিনি আরও জানান, এত দিন অস্ত্রোপচারে বিদেশি যন্ত্র স্টেন্ট রিট্রিভার ব্যবহার করা হত ৷ যার দাম প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা । ফলে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে ছিল চিকিৎসা । দেশীয় যন্ত্র চালু হলে নিম্ন-মধ্যবিত্ত রোগীরা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন । ট্রায়ালের সময় দেশের আটটি হাসপাতালে মোট 42 জন রোগীর চিকিৎসায় এই যন্ত্র প্রয়োগ করা হয়েছে । এই স্ট্রোক টায়ালটি সপ্তাহ দুয়েক আগে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে ৷ এই ট্রায়ালে সবচেয়ে কম বয়সি ছিল 22 বছর ৷ সবচেয়ে বয়স্ক যিনি অংশ নিয়েছেন, তাঁর বয়স 94 বছর ৷ এটা বহুল প্রচলিত স্ট্রোক থেরাপি হিসাবে ব্যবহার করা যাবে ৷ যন্ত্রের কার্যকারিতা ও সুরক্ষা বিষয়ক রিপোর্ট খতিয়ে দেখার পরই কেন্দ্রীয় বিশেষজ্ঞ কমিটি বাণিজ্যিক ব্যবহারে অনুমতি দিয়েছে ।

চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, ট্রায়ালে ব্যবহৃত যন্ত্রটি বিদেশে তৈরি হলেও এখন দেশীয় সংস্থা একই প্রযুক্তি দিয়ে উৎপাদন শুরু করতে চলেছে । আগামী দু'মাসের মধ্যেই বাজারে আসবে যন্ত্রটির দেশীয় সংস্করণ ৷ যার দাম বিদেশি যন্ত্রের তুলনায় প্রায় অর্ধেক হবে । ভবিষ্যতে এই যন্ত্রের দাম এক লক্ষ টাকার নীচে নামিয়ে আনার লক্ষ্যও রয়েছে । যাতে সাধারণ মানুষের এই যন্ত্র কেনার সামর্থ্য় থাকে ৷ কারণ, এখন স্টোকে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দিন দিন বাড়তে দেখা যাচ্ছে ৷

