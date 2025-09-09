দেশীয় যন্ত্রে সুলভ হবে স্ট্রোকের অস্ত্রোপচার, দাবি চিকিৎসকদের

দেশীয় যন্ত্রে সুলভ হবে স্ট্রোকের অস্ত্রোপচার, দাবি চিকিৎসকদের
দেশীয় যন্ত্র চালু হলে নিম্ন-মধ্যবিত্ত রোগীরা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন । এর দাম বিদেশি যন্ত্রের তুলনায় প্রায় অর্ধেক হবে ।
Published : September 9, 2025 at 9:17 PM IST
কলকাতা, 9 সেপ্টেম্বর: মস্তিষ্কের বড় ধমনীতে জমাট বাঁধা রক্ত সরাতে অস্ত্রোপচারে এবার ভরসা করা যাবে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি নতুন যন্ত্রের উপর । দিল্লি এইমস-সহ দেশের আটটি হাসপাতালে টানা এক বছরের পরীক্ষামূলক প্রয়োগ শেষে স্বাস্থ্য মন্ত্রক সবুজ সংকেত দিয়েছে এই যন্ত্র ব্যবহারে । সম্প্রতি কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালের স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞরা সাংবাদিক বৈঠকে এই সাফল্যের কথা জানালেন ।
'গ্রাসরুট ট্রায়াল' নামে পরিচিত ওই গবেষণায় পূর্ব ভারতের একমাত্র অংশীদার ছিল কলকাতার এই বেসরকারি হাসপাতাল । সেখানকার স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দীপ দাস জানান, মস্তিষ্কের বড় ধমনীতে রক্ত জমাট বাঁধলে রোগী গুরুতর স্ট্রোকে আক্রান্ত হন । পরিসংখ্যান বলছে, এ ধরনের ঘটনায় 25 থেকে 30 শতাংশ রোগীর দু'সপ্তাহের মধ্যে মৃত্যু হয় । আর যাঁরা বেঁচে যান, তাঁদের 60 থেকে 80 শতাংশ আজীবন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েন । দীপ দাসের কথায়, "এ ধরনের পরিস্থিতিতে রক্ত গলানোর ওষুধ কার্যকর হয় না । তখনই মেকানিক্যাল থ্রম্বেক্টমি দরকার হয় ৷ শিরার ভেতরে যন্ত্র ঢুকিয়ে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে জমাট রক্ত টেনে বের করতে হয় ।"
তিনি আরও জানান, এত দিন অস্ত্রোপচারে বিদেশি যন্ত্র স্টেন্ট রিট্রিভার ব্যবহার করা হত ৷ যার দাম প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা । ফলে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে ছিল চিকিৎসা । দেশীয় যন্ত্র চালু হলে নিম্ন-মধ্যবিত্ত রোগীরা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন । ট্রায়ালের সময় দেশের আটটি হাসপাতালে মোট 42 জন রোগীর চিকিৎসায় এই যন্ত্র প্রয়োগ করা হয়েছে । এই স্ট্রোক টায়ালটি সপ্তাহ দুয়েক আগে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে ৷ এই ট্রায়ালে সবচেয়ে কম বয়সি ছিল 22 বছর ৷ সবচেয়ে বয়স্ক যিনি অংশ নিয়েছেন, তাঁর বয়স 94 বছর ৷ এটা বহুল প্রচলিত স্ট্রোক থেরাপি হিসাবে ব্যবহার করা যাবে ৷ যন্ত্রের কার্যকারিতা ও সুরক্ষা বিষয়ক রিপোর্ট খতিয়ে দেখার পরই কেন্দ্রীয় বিশেষজ্ঞ কমিটি বাণিজ্যিক ব্যবহারে অনুমতি দিয়েছে ।
চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, ট্রায়ালে ব্যবহৃত যন্ত্রটি বিদেশে তৈরি হলেও এখন দেশীয় সংস্থা একই প্রযুক্তি দিয়ে উৎপাদন শুরু করতে চলেছে । আগামী দু'মাসের মধ্যেই বাজারে আসবে যন্ত্রটির দেশীয় সংস্করণ ৷ যার দাম বিদেশি যন্ত্রের তুলনায় প্রায় অর্ধেক হবে । ভবিষ্যতে এই যন্ত্রের দাম এক লক্ষ টাকার নীচে নামিয়ে আনার লক্ষ্যও রয়েছে । যাতে সাধারণ মানুষের এই যন্ত্র কেনার সামর্থ্য় থাকে ৷ কারণ, এখন স্টোকে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দিন দিন বাড়তে দেখা যাচ্ছে ৷