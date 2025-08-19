জলপাইগুড়ি, 19 অগস্ট: লেপ্টোস্পাইরা রোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছে জলপাইগুড়ির সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের চেকরমারি গ্রাম-সহ সংলগ্ন এলাকায় ৷ রাজগঞ্জ ব্লকের ওই এলাকার প্রায় শতাধিক মানুষ এই রোগে আক্রান্ত ৷ কিন্তু কীভাবে এই রোগ ছড়াচ্ছে, তা নিয়ে চিন্তায় স্বাস্থ্য দফতর ৷ স্থানীয়দের দাবি, মুরগি থেকেই ছড়াচ্ছে এই রোগ ৷ যদিও প্রশাসন এই নিয়ে এখনও দ্বিধায় ৷
প্রশাসন ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, একাধিক উপসর্গ নিয়ে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে রোগীরা রাজগঞ্জের প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আসছিলেন । ওই রোগীদের অধিকাংশই রাজগঞ্জ ব্লকের সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশ কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দা । আক্রান্ত রোগীদের রক্তের নমুনা পরীক্ষা করা হয় ৷ সেই পরীক্ষার ফলাফলে দেখা যায় যে মূলত হেপাটাইটিস এ, লেপ্টোস্পাইরা রোগে আক্রান্ত হয়েছেন ওই রোগীরা ৷
স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, ইঁদুর ও গবাদি পশু থেকে ল্যাপটোস্পাইরা এবং জল থেকে হেপাটাইটিস এ ও হেপাটাইটিস ই রোগ ছড়ায় । ফলে কী কারণে এক্ষেত্রে রোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছে, তা নিয়ে ধন্দে রয়েছে প্রশাসন ৷ এই নিয়ে ইতিমধ্যে সমীক্ষা শুরু করেছেন প্রাণীসম্পদ বিকাশ বিভাগের কর্মীরা ৷ পাশাপাশি স্বাস্থ্য দফতরও জলের নমুনা পরীক্ষা করে দেখছে ৷ প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ রিপোর্টে উঠে এসেছে দূষিত জলের বিষয়টি ৷
জলপাইগুড়ির মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ড. অসীম হালদার বলেন, ‘‘আমরা এলাকায় ক্যাম্প করে 184 জনের রক্তের নমুনা নিয়েছি । কী কারণে এই রোগ ছড়াচ্ছে, সেটা আমরা খতিয়ে দেখছি ৷ সমস্ত দফতর তাদের মতো করে দেখছে । কোনও প্রাণী থেকে নাকি জলের থেকে এই রোগ ছড়াচ্ছে, সেটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । যাঁরা ভর্তি আছেন, তাঁরা সুস্থই আছে ।’’
এদিকে স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, এলাকায় থাকা একটি মুরগির ফার্ম থেকেই এই রোগ ছড়াচ্ছে ৷ ফলে ওই ফার্ম বন্ধ করার দাবি তোলা হয় স্থানীয়দের তরফে ৷ পরিস্থিতি এমন হয় যে গত মঙ্গলবার স্থানীয় একটি হাসপাতালে অসুস্থদের দেখতে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়েন রাজগঞ্জের বিধায়ক তৃণমূলের খগেশ্বর রায় ৷ সীমা দাস পাণ্ডে নামে স্থানীয় এক মহিলা বিধায়ককে বলেন, ‘‘হয় মুরগির ফার্ম বন্ধ করুন, নয় গদি ছাড়ুন ।’’
সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই দাবি আরও বাড়তে থাকে ৷ ফলে প্রশাসনের তরফে জেলাশাসকের দফতরে ডেকে পাঠানো হয় ফার্ম কর্তৃপক্ষকে ৷ ফার্মের সব নথি খতিয়ে দেখা হয় ৷ প্রশাসন সূত্রে খবর, কিছু নথি না-থাকায় ফার্মটি বন্ধ করে দেওয়া হয় ৷ এর জন্য সাতদিন সময় দেওয়া হয়েছে ফার্ম কর্তৃপক্ষকে ৷ সেখানকার ইনচার্জ আদি নারায়ণ বলেন, ‘‘সরকারি নির্দেশ মেনেই আমরা মুরগি সরানোর কাজ শুরু করেছি ।’’
চেকরমারি গ্রামে প্রায় 15 একর জমির উপর ওই ফার্মটি রয়েছে ৷ প্রায় 40 কোটি টাকা খরচ করে সেটি তৈরি করা হয়েছে ৷ প্রায় দেড় লক্ষ মুরগি রয়েছে সেখানে ৷ রোজ প্রায় দেড় লক্ষ ডিম উৎপাদিত হয় ৷ সেখানে কর্মীর সংখ্যাও প্রায় দু’শো ৷ ফার্ম বন্ধ হয়ে গেলে তাঁরা কর্মহীন হয়ে পড়বেন ৷ ফলে এখন কর্মীরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেছেন ৷
ফার্মের কর্মী হরিশচন্দ্র রায় বলেন, ‘‘আমরা দুই শতাধিক কর্মী ফার্মে কাজ করি ৷ আমরা আক্রান্ত হইনি । এখন ফার্ম বন্ধ করে দেওয়া হলে এত কর্মী কর্মহীন হয়ে পড়বেন । আমরা চাই ফার্ম চলুক ।’’ ফার্ম বন্ধ নিয়ে আদি নারায়ণ বলেন, ‘‘কর্মীরা বাধা দিচ্ছেন । তাঁদের দাবি, ফার্ম বন্ধ হলে তাঁদের কাজের কী হবে । কিন্তু আমরা সরকারের নির্দেশ মেনেই কাজ করছি ।’’
এদিকে নতুন করে কেউ যাতে আক্রান্ত না-হন, সেই কারণে চেকরমারি গ্রামে স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে শিবির করা হয়েছে ৷ সেখানে স্থানীয় বাসিন্দাদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করা হচ্ছে ৷