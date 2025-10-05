গুণমান পরীক্ষায় ব্যর্থ উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ, 3 বছরের জন্য নিষিদ্ধ প্রস্তুতকারী সংস্থা

গুণমান পরীক্ষায় ব্যর্থ উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ, 3 বছরের জন্য নিষিদ্ধ প্রস্তুতকারী সংস্থা
রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলিতে রক্তচাপের ওষুধ সরবরাহকারী সংস্থাকে কালো তালিকাভুক্ত করল স্বাস্থ্য দফতর ৷ গুণগত মানের পরীক্ষায় ব্যর্থ সংস্থার 14টি ব্যাচের ওষুধ ৷
Published : October 5, 2025 at 8:45 PM IST
কলকাতা, 5 অক্টোবর: উচ্চ রক্তচাপের ওষুধের মান নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই বড় পদক্ষেপ করল রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর ৷ রুরকির ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থা হেল্যাক্স হেলথকেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড-কে তিন বছরের জন্য কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছে ৷ সরকারি হাসপাতালগুলিতে সরবরাহ করা ওষুধের মান ঠিক না-থাকায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর ৷
এই সংস্থাটি এতদিন রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত TELMISARTAN 40 নামের ওষুধ সরবরাহ করত ৷ সম্প্রতি এই ওষুধ নিয়ে একাধিক অভিযোগ ওঠে ৷ অধিকাংশ রোগীরা অভিযোগ করেন, ট্যাবলেটের গুণমান ঠিক নেই ৷ সহজেই তা গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে ৷ এরপরেই স্বাস্থ্য দফতর বিষয়টি খতিয়ে দেখে ৷ ল্যাবে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয় 14টি ব্যাচের ওষুধ ৷ দেখা যায়, একটিও ব্যাচ গুণতম মান নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি ৷
এরপরই রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর সংস্থাটির তৈরি ওষুধ সরকারি হাসপাতালে ব্যবহারের জন্য সম্পূর্ণভাবে বন্ধের নির্দেশ দেয় ৷ সেই সঙ্গে তিন বছরের জন্য হেল্যাক্স হেলথকেয়ারকে ব্ল্যাকলিস্টে রাখার নির্দেশ দিয়েছে স্বাস্থ্য ভবন ৷ অর্থাৎ, এই সময়ের মধ্যে তারা কোনও সরকারি টেন্ডারে অংশ নিতে পারবে না ৷
একদিকে শিশুদের সর্দি-কাশির ওষুধ নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সতর্কতা জারি করেছে ৷ তার উপর উচ্চ রক্তচাপের মতো ক্রনিক শারীরিক সমস্যায় ব্যবহার হওয়া ওষুধের মান বজায় না-থাকার মতো ঘটনা আরও চিন্তা বাড়িয়েছে স্বাস্থ্য দফতরের ৷ এর মূল কারণ, বর্তমানে উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা ঘরে-ঘরে ৷ যার উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা রয়েছে, তাঁকে নিয়ম করে প্রতিদিন ওষুধ খেতে হয় ৷ তা না-হলে বড় কোনও সমস্যা যেমন ব্রেন স্ট্রোকের মতো ঘটনা ঘটতে পারে ৷ ফলে ওষুধের মান বজায় না-থাকলে, তা সরাসরি জনস্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলে ৷
এ নিয়ে চিকিৎসক আশিস মিত্র বলেন, "উচ্চ রক্তচাপ কমানোর ওষুধ শুধু মাত্র সেই সমস্যার জন্য নয়, বরং ডায়াবেটিস, কিডনি বা হার্টের রোগীর ক্ষেত্রেও খুব দরকারি ৷ যদি ওষুধে গুণমান ঠিক না-থাকে, তবে 40 দিনের কাজ 80 দিনে হবে ৷ এতে রোগীর শারীরিক অবস্থা আরও খারাপ হতে পারে— স্ট্রোক বা হার্ট অ্যাটাক হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায় ৷"
স্বাস্থ্য দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, ভবিষ্যতে সরকারি হাসপাতালে সরবরাহ করা সব ওষুধের গুণমান পরীক্ষার বিষয়টি আরও কঠোরভাবে পালন করা হবে ৷ বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সিদ্ধান্ত একেবারে সময়োপযোগী ৷ তবে, এ নিয়ে যাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক না-ছড়ায়, তাও খেয়াল রাখতে হবে ৷ আর তার জন্য প্রতি মুহূর্তে এই ধরনের ওষুধগুলির গুণমান যাচাই করার কথা বলছেন বিশেষজ্ঞরা ৷