কাটোয়া, 9 অগস্ট: ছেলেকে কেন মারা হয়েছে ? জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে নিজেই প্রধান শিক্ষকের হাতে মার খেলেন ছাত্রের মা ৷ অভিযোগ, প্রধান শিক্ষক মহিলাকে ছেলেকে মারার কারণ তো জানাননি, উলটে ওই ছাত্রের মাকে বেধড়ক মারধর করেছেন তিনি । তাঁকে চুলের মুঠি ধরে চড় থাপ্পড় মারা হয় বলে অভিযোগ ।
পরে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে কাটোয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই ছাত্রের মা । ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ার অর্জুনডিহি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে । যদিও সমস্ত ঘটনার কথা অস্বীকার করেছেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক ।
স্থানীয় ও স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া-1 ব্লকের আলমপুর অঞ্চলের অর্জুনডিহি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা হয় । স্কুলের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা 360 জন । স্কুলে আছেন আটজন শিক্ষক-শিক্ষিকা । এদের মধ্যে তিনজন শিক্ষিকা । এদিকে স্কুলের এক চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রকে প্রতিদিন মারধর করা হয় বলে অভিযোগ । ফলে ওই ছাত্রটি ভয়ে স্কুলে যেতে চাইছে না । তখন ওই ছাত্রের মা শুক্রবার স্কুলে প্রধান শিক্ষকের কাছে যান ছেলেকে কেন মারধর করা হয় সেই কারণ জানতে ৷
অভিযোগ, প্রধান শিক্ষক ওই ছাত্রের মাকে বেধড়ক মারধর করেন । তাঁকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করা হয় । এমনকি চুলের মুঠি ধরে, গালে চড়-থাপ্পড় মারা হয় । তাঁর ঘাড়েও ঘুষি মারেন প্রধান শিক্ষক বলে অভিযোগ । ফলে ওই ছাত্রের মা অসুস্থ হয়ে পড়েন । তাকে কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় ।
ছাত্রের মামা বলেন, "আমার ভাগনাকে প্রতিদিন প্রধান শিক্ষক মারধর করতেন । সেকথা দিদি জিজ্ঞাসা করতে গেলে তাকেও অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে চুলের মুঠি ধরে মারধর করা হয় । বিষয়টি নিয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ।"
যদিও স্কুলের প্রধান শিক্ষক আলাউদ্দিন শেখ বলেন, "আমার বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ করা হচ্ছে । স্কুলে ওই ছাত্র এক সহপাঠীর সঙ্গে মারামারি করায় তাকে বকাবকি করা হয় কেবল । ওই ছাত্রের মা-ও আমার ছাত্রী ছিল । ফলে যখন তার মা স্কুলে এসে চেঁচামেচি করতে থাকে, তাকে একটা লাঠি গায়ে টাচ করে সরিয়ে নিই । কোনও মারধরের ঘটনা ঘটেনি । আমাকে মিথ্যে চক্রান্ত করে ফাঁসানো হচ্ছে ।"