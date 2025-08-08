মালদা, 8 অগস্ট: অধ্যাপিকা তাঁদের ভয় দেখান ৷ তাঁর কথা মেনে না-চললে প্রজেক্টে নম্বর কমিয়ে দেওয়ার হুমকি দেন ৷ শুধু তাই নয়, তাঁর কাছে টিউশন না-পড়লে তিনি পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দেওয়ারও হুঁশিয়ারি দেন ৷ কথায় কথায় ছাত্রছাত্রীদের হেনস্তা করেন ৷ পড়ুয়াদের অভিযোগ, সাংবাদিকতা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান তাঁর অপছন্দের সবার উপর মানসিক অত্যাচার চালান ৷ এসবের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার প্রায় রাত ন’টা পর্যন্ত ওই অধ্যাপিকাকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান পড়ুয়ারা ৷
পড়ুয়াদের অভিযোগ যে ফেলে দেওয়ার নয়, তা স্বীকার করেছেন কলেজের অধ্যক্ষ ৷ বিষয়টি তিনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাবেন বলে পড়ুয়াদের আশ্বাস দিয়েছেন ৷ ঘটনাটি ঘটেছে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্ত পুরাতন মালদার গৌড় কলেজে ৷
কলেজের সাংবাদিকতা বিভাগের দ্বিতীয় সেমেস্টারের ছাত্রী প্রিয়াঙ্কা কর্মকার বলছেন, “আমাদের বিভাগের সবাই যে খারাপ তা নয় ৷ একমাত্র নাফিসা খান লোদির বিরুদ্ধে আমাদের যাবতীয় অভিযোগ ৷ তিনি আমাদের সঙ্গে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করেন ৷ কথায় কথায় আমাদের হুমকি দেন ৷ অন্যান্য অধ্যাপকের ক্লাস না করার জন্য আমাদের নির্দেশ দেন ৷ এর জন্য তিনি ওই অধ্যাপকের চরিত্র নিয়েও মিথ্যে কথা বলেন ৷ আমরা ওই অধ্যাপকের ক্লাস করব না কেন ? কথায় কথায় তিনি আমাদের ব্ল্যাকমেইল করেন ৷ কোনও কারণ না থাকলেও আমাদের কাছ থেকে ফাইন আদায় করেন ৷ অথচ তার কোনও রসিদ দেওয়া হয় না ৷"
ছাত্রীটির আরও অভিযোগ, "তাঁর কাছে টিউশন না পড়লে পড়ুয়াদের তিনি একঘরে করে দেন ৷ প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষায় নম্বর কমিয়ে দেন ৷ আমি তাঁর কাছে টিউশন পড়ি না ৷ আমাকে তিনি প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষায় 50 নম্বরের মধ্যে মাত্র 17 দিয়েছেন ৷ অথচ তাঁর কাছে যারা টিউশন পড়ে তাদের কাউকে 40, কাউকে 45 নম্বর দিয়েছেন ৷ সব মিলিয়ে আমরা সবাই মানসিক অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ছি ৷ আমরা চাই, বিভাগে সুস্থ পরিবেশ থাকুক ৷ এসব নোংরামি যেন না হয় ৷ অধ্যক্ষ আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন, তিনি বিষয়টি দেখছেন ৷ সব ঠিক করে দেবেন ৷ আমরা তাঁর দিকেই তাকিয়ে রয়েছি ৷”
একই ক্লাসের ছাত্র দেভিয়ান সেন জানাচ্ছেন, “অধ্যাপিকা নাফিসা খান লোদির জন্য শুধু আমাদের ডিপার্টমেন্টই নয়, গোটা কলেজের দুর্নাম হচ্ছে ৷ তাঁর জন্য ছাত্রছাত্রীরা মানসিক অবসাদের শিকার হচ্ছে ৷ আমরা চাই, কলেজ কর্তৃপক্ষ নাফিসা খান লোদির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করুক ৷”
তুলিকা মণ্ডল নামে এক ছাত্রীর বক্তব্য, “নাফিসা ম্যাডাম কী কী ভাবে আমাদের হেনস্তা করেছেন তা কল্পনা করা যাবে না ৷ কখনও নম্বর কম দেওয়া, কখনও বা অধ্যক্ষের কাছে নালিশ করার হুমকি দিয়ে তিনি আমাদের কার্যত ব্ল্যাকমেইল করেছেন ৷ প্রতিটি সেমেস্টারের পড়ুয়াদের উপরেই তিনি অত্যাচার চালান ৷ বিভাগে কিছু ভুল হলে যদি আমরা তাঁর কাছে বলতে যাই, তিনি আমাদের প্রজেক্ট নম্বর কম দেওয়ার হুমকি দেন ৷ কলেজে তাঁর একটি মিডিয়া সেল রয়েছে ৷ সেখানে অবশ্য সবাই থাকতে পারবে না ৷ যারা তাঁর কথামতো চলবে, তারাই শুধু সেখানে থাকতে পারবে ৷"
তাঁর কথায়, "আমি এখনও পড়ুয়া হলেও আমার লেখা একাধিক সংবাদপত্রে ছাপে ৷ কিন্তু তাঁর মিডিয়া সেলে আমি যেতে পারি না ৷ তাঁর ক্লাস না থাকলেও সবাইকে কলেজে আসতে হবে ৷ আমার সঙ্গেই সেই ঘটনা ঘটেছে ৷ তাঁর ক্লাস ছিল না ৷ অথচ তিনি আমাকে ব্যক্তিগতভাবে ফোন করে কলেজে আসার নির্দেশ দিয়েছেন ৷ আমি প্রশ্ন তুলতে তিনি আমাকে অধ্যক্ষের কাছে নিয়ে গিয়ে আমাকে বদনাম করার হুমকি দেন ৷ একসময় আমি তাঁর কাছে প্রাইভেট পড়তাম ৷ যেদিন থেকে তাঁকে ছেড়ে দিয়েছি সেদিন থেকেই তিনি আমাকে হেনস্তা করতে শুরু করেছেন ৷ আমরা অধ্যক্ষকে সব জানিয়েছি ৷ তিনি ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন ৷”
গৌড় কলেজের অধ্যক্ষ ড. অসীমকুমার সরকার বলেন, “মাস কমিউনিকেশন অ্যান্ড জার্নালিজম বিভাগের সমস্যাটি কিছুদিন ধরেই চলছে ৷ ছাত্রছাত্রীরা কয়েকটি বিষয়ে ভীষণ ক্ষুব্ধ ৷ তারা এসব নিয়ে দু’একবার আমার সঙ্গে দেখাও করেছে ৷ বিষয়টি নিয়ে আমি অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের বৈঠক ডেকেছিলাম ৷ সেখানে ছাত্রছাত্রীরাও ছিল ৷ তাদের সমস্ত অভিযোগ আমরা শুনেছি ৷ আমাদের মনে হয়েছে তাদের অভিযোগগুলির সারবত্তা রয়েছে ৷ অভিযোগগুলি আমরা আমাদের গভর্নিং বডিতে জানাব ৷ গভর্নিং বডি যে সিদ্ধান্ত নেবে, সেই সিদ্ধান্তই কার্যকরী হবে ৷ পড়ুয়ারা যেসব অভিযোগ করেছে, সেসব খুব দুঃখজনক ৷ আমি খুব গুরুত্ব সহকারে বিষয়টি দেখছি ৷"
তিনি আরও বলেন, "বিষয়টি নিয়ে আমরা কলেজের ইন্টারনাল বডিগুলির সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলাম ৷ সেখানে অভিযুক্ত অধ্যাপিকাও ছিলেন ৷ এমন ঘটনা যাতে ভবিষ্যতে যাতে না ঘটে তার জন্য তাঁকে সতর্ক করা হয়েছিল ৷ কিন্তু এখন বোঝা গেল, তাতে বিশেষ কিছু কাজ হয়নি ৷ বিষয়টি এখন আমাদের গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে ৷ কারণ, এই কলেজে মাস কমিউনিকেশন অ্যান্ড জার্নালিজম বিভাগ অন্যতম সেরা ৷ এখান থেকে পাশ করে বহু ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে এখন প্রতিষ্ঠিত ৷ আমি ছাত্রছাত্রীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, তাদের সমস্ত অভিযোগের প্রতিকার করা হবে ৷”
এদিকে, অভিযুক্ত অধ্যাপিকা নাফিসা খান লোদি সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরার সামনে আসতে চাননি ৷ তিনি শুধু বলেন, “শুধু পড়ুয়াদের এক পক্ষের কথা শুনলে হবে না ৷ অন্য পক্ষের কথাও শুনতে হবে ৷ এর বেশি আমি আর কিছু বলব না ৷”